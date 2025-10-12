Written by Oslo• 21h35• Course à pied, Fil, Running

10km week-end running : les courses du 12 octobre 2025 Retour sur un dimanche riche en performances à travers l’Hexagone

Le dimanche 12 octobre 2025 a confirmé l’engouement persistant pour la course à pied en France. De la Bretagne à la Méditerranée, en passant par l’Auvergne et l’Occitanie, plusieurs milliers de coureurs ont chaussé leurs baskets pour participer à des épreuves qualificatives ou simplement pour le plaisir de l’effort collectif. Entre records battus, participations records et conditions météorologiques favorables, ce week-end d’automne a offert son lot de belles histoires sportives.

Chadrac : Louis Michel pulvérise le record C’est probablement la performance marquante de ce week-end. À Chadrac, en Haute-Loire, Louis Michel est venu avec un objectif précis : battre le record de l’épreuve. Mission accomplie avec panache. Le Ponot d’origine, désormais licencié à Clermont, a réalisé un numéro en solitaire sur les 10 kilomètres, franchissant la ligne en 29 minutes et 18 secondes. « J’avais dit à Raph que je viendrai pour battre le record », avoue le coureur après sa victoire. Sans concurrence directe sur cette course, Louis Michel a dû gérer son effort avec intelligence. Aurélien Rivet a bien tenté de tenir le rythme jusqu’au deuxième kilomètre, mais le futur vainqueur a ensuite déroulé son tempo. « Il fallait que je me régule, temporiser dans les montées. Les encouragements du public m’ont beaucoup aidé », précise-t-il. Le chronomètre final inflige une véritable claque au précédent record établi par Corentin Capelier en 2023 à 30 minutes et 3 secondes. Louis Michel améliore la marque de 45 secondes, un écart considérable sur cette distance. L’ironie de l’histoire veut que Capelier avait justement devancé… Louis Michel lors de cette édition 2023, ce dernier ayant terminé en 30 minutes et 7 secondes. Laurie Maleysson égale le record féminin Chez les femmes, Laurie Maleysson a également brillé. La licenciée de Velay Athlétisme, qui sortait d’une préparation marathon interrompue, cherchait simplement à retrouver des sensations et du plaisir. Elle a finalement égalisé le record d’Anne-Sophie Begon datant de 2023. « C’était la météo idéale », reconnaît l’athlète qui voit cette performance comme un bon augure avant Marseille-Cassis et les 10 kilomètres de Vénissieux. Cette onzième édition a également établi un nouveau record de participation avec plus de 380 coureurs au départ, confirmant l’attractivité grandissante de cette épreuve auvergnate.

📱 Bon plan télécommunications Code promo Télécoop : profitez de 10€ de remise sur votre forfait engagé ! Optez pour un opérateur télécom coopératif et éthique. Découvrir l’offre Télécoop

La Seyne-sur-Mer : Tamaris affiche complet Sur les bords de la Méditerranée, les 5 et 10 kilomètres de Tamaris ont connu un succès retentissant. Mille six cents coureurs se sont élancés le long de la superbe rade toulonnaise, dans des conditions climatiques idéales. Une jauge qui confirme la santé du running dans le Var. « Depuis trois ans, nous avons ajouté le format des 5 kilomètres, inscrit au championnat du Var, dont ils sont 600 à prendre le départ cette année. Des inscriptions en hausse », précise Pascal Boutreau, entraîneur du CSMS Athlétisme. L’organisation a même dû composer avec un imprévu matinal : l’arrivée d’un paquebot à La Seyne a contraint les organisateurs à modifier le parcours de la boucle du 10 kilomètres. Adrien Toucas s’impose pour la troisième fois Sur le 10 kilomètres, Adrien Toucas a décroché sa troisième victoire en quatre participations. Le coureur aixois a franchi la ligne en 30 minutes et 59 secondes. « C’est ma quatrième participation et ma troisième victoire à cette course, plutôt plate d’ordinaire, mais avec une petite montée aujourd’hui, suite à une modification du parcours », explique le vainqueur. « Du coup, c’était un peu casse-pattes. On perd au temps et on puise un peu dans les ressources. J’ai fait cette course en préparation du marathon de Valence le 4 décembre. » Chez les femmes, Françoise Parage, de Force Athlétisme Six-Fours, a confirmé sa suprématie en s’imposant pour la troisième année consécutive en tant que leader féminine. « Le chrono d’aujourd’hui est anecdotique, ce n’est plus mon allure semi-marathon, mais je tenais à tenter la gagne quand même, sans savoir quelles filles étaient là », confie la triple lauréate. Au-delà de la compétition, cet événement s’inscrivait dans le cadre d’Octobre rose. Un village santé, avec de nombreux partenaires, animait l’esplanade du Chapiteau de la mer. Sur chaque inscription en course, un euro était reversé au comité de la Ligue varoise contre le cancer. Sport, santé et convivialité étaient donc au rendez-vous, avec même une dégustation de moules marinières à l’arrivée pour célébrer l’effort collectif.

Gouesnou : la Bretagne bat des records En Bretagne, la huitième édition de la Leclerc Gouesnou Brest Métropole a tenu toutes ses promesses. Support des Championnats de Bretagne 2025, l’événement a réuni un nouveau record avec 1800 coureurs sur les formats 5 et 10 kilomètres. La jauge, revue à la hausse par les organisateurs du club Les Blés d’or, a été atteinte. Sur le 10 kilomètres, Maël Sicot a signé son grand retour après une année 2024 marquée par les pépins physiques. Double lauréat en 2022 et 2023, et détenteur du record du parcours établi en 2022 à 29 minutes et 15 secondes, le routard du Stade Brestois Athlétisme a levé les bras pour la troisième fois en quatre ans. Gêné l’an dernier par un problème au quadriceps qui l’avait empêché de prendre le départ, l’olympien voit enfin le bout du tunnel après de longs mois de galère. Il s’est imposé en 30 minutes et 19 secondes. Marie Lohéac-Bouchard pulvérise son propre record Championne de France 2025 du 10 kilomètres le 30 mars dernier à Cogolin, Marie Lohéac-Bouchard a parfaitement tenu son rang de favorite. La pensionnaire de l’Iroise Athlétisme n’a laissé aucun espoir à ses adversaires. Sûre de sa force, elle s’est calée sur son allure pour ne jamais faiblir jusqu’à la ligne d’arrivée, en battant son propre record de l’épreuve établi en 2024. Elle termine en 33 minutes et 42 secondes, améliorant son ancienne marque de 11 secondes. « J’ai toujours pu courir avec un groupe, je suis contente des sensations que j’ai eues », se réjouit l’interne en médecine physique et de réadaptation qui inscrit son nom au palmarès pour la troisième année consécutive. La recordwoman de Bretagne, qui vise une qualification pour l’Euro de cross à Allonnes le 23 novembre, a réalisé cette performance en pleine période de lourde charge d’entraînement. Sur le 5 kilomètres, l’olympien Maël Gouyette a décroché les lauriers en 14 minutes et 1 seconde, établissant un nouveau temps de référence du parcours. L’événement finistérien, qui allie courses de haut niveau et ambiance familiale, a également permis de reverser des fonds à la recherche médicale via le programme « We care » du CHU de Brest, qui vise à créer un centre de diagnostic en cancérologie.

Découvrez l’équipement outdoor de qualité de la marque drômoise Cimalp Vêtements techniques, chaussures de randonnée et accessoires pour profiter pleinement de vos sorties en montagne. Visiter la boutique Cimalp

10km Tournefeuille : Simon Prady domine Près de Toulouse, le 10 kilomètres et le semi-marathon de Tournefeuille ont attiré les foules sur les parcours plats et roulants longeant le lac de la Ramée. Organisées par l’Athlé 632 avec le soutien de la ville, ces épreuves qualificatives pour les Championnats de France ont tenu leur rang. Sur le 10 kilomètres, Simon Prady s’est imposé avec autorité en 29 minutes et 56 secondes. Le coureur du SATUC, en pleine forme après avoir récemment pulvérisé le record des 8 kilomètres d’Auch en janvier dernier, confirme son excellent niveau actuel. Nathan Lessmann a pris la deuxième place en 31 minutes et 24 secondes, tandis que Ghislain Cathala complétait le podium en 31 minutes et 46 secondes. Sophie Pourcel s’impose chez les femmes Chez les dames, Sophie Pourcel a franchi la ligne en première position avec un chrono de 37 minutes et 25 secondes. Elle devançait Clara Bartalan Versolato (38’06) et Fanny Martin (38’40). Sur le semi-marathon, Gaëtan Cals a dominé l’épreuve masculine en 1 heure 5 minutes et 49 secondes, devant Morgan False (1h08’56) et Hervé Rougeon (1h11’36). Perrine Vernooij s’est imposée chez les femmes en 1 heure 25 minutes et 14 secondes, suivie de Nawal Pinna (1h26’36) et Lucile Lacoste (1h27’24). Le parcours qualificatif, reconnu pour être propice aux chronos grâce à son profil favorable, a une nouvelle fois tenu ses promesses et permis à de nombreux coureurs de valider leur billet pour les championnats nationaux.

La Flèche : un parcours ultra-plat prisé des performeurs En Sarthe, les 10 kilomètres de La Flèche ont attiré près de 930 coureurs sur les distances de 5 et 10 kilomètres. Organisée par l’Athlétisme Sarthe Loir 72, cette épreuve labellisée et qualificative pour les championnats de France s’est déroulée sur un parcours réputé pour être l’un des plus rapides de l’Ouest. Le circuit ultra-plat, composé de deux boucles autour du lac de la Monnerie, offre des conditions idéales pour viser les chronos. Les coureurs ont pu profiter de ce tracé favorable dans un cadre naturel d’exception, avec un départ face à la piscine Lillébule et une arrivée sur la plage du lac. L’événement s’inscrivait également dans une démarche solidaire puisque deux euros sur chaque dossard étaient reversés à l’association ARSLA, qui œuvre pour la recherche sur la maladie de Charcot. Cette dimension caritative, associée à la qualité de l’organisation et aux conditions de course optimales, explique le succès grandissant de cette épreuve sarthoise. Avec des ravitaillements, des vestiaires, des douches et un chronométrage par puce électronique, l’organisation a mis tous les atouts de son côté pour accueillir les coureurs dans les meilleures conditions. Le 5 kilomètres, également labellisé et qualificatif pour les championnats de France, a permis aux plus jeunes catégories (à partir des minimes) de se mesurer sur une distance adaptée.

Un week-end qui confirme l’engouement pour le running Ces cinq courses, réparties aux quatre coins de l’Hexagone, témoignent de la vitalité du running français. Entre records battus, participations en hausse et engagement solidaire, ce dimanche 12 octobre 2025 restera dans les mémoires comme une belle journée pour la course à pied populaire. Les conditions météorologiques favorables ont sans doute contribué à ces belles performances. Températures douces, absence de vent et ciel clément ont permis aux coureurs d’exprimer tout leur potentiel. Les organisateurs, qui mobilisent parfois jusqu’à 170 bénévoles comme à Gouesnou, peuvent se féliciter du succès de leurs manifestations. Au-delà de la dimension sportive, ces événements portent souvent des valeurs solidaires fortes. Qu’il s’agisse de soutenir la recherche contre le cancer à Gouesnou et La Seyne, ou de reverser des fonds pour la lutte contre la maladie de Charcot à La Flèche, le running se confirme comme un vecteur de générosité et d’engagement citoyen. Les prochaines échéances s’annoncent déjà passionnantes pour plusieurs des protagonistes de ce week-end. Louis Michel visera son record personnel sur 10 kilomètres (29’03) à Vénissieux, Laurie Maleysson s’alignera sur Marseille-Cassis, tandis qu’Adrien Toucas préparera son marathon de Valence prévu début décembre. Autant de rendez-vous qui ponctueront une fin de saison 2025 prometteuse.

Article rédigé par Melles750.fr – Magazine en ligne des Pyrénées et modes de vie écoresponsables © 2025 – Tous droits réservés

Visited 6 times, 4 visit(s) today