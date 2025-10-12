20km de Paris 2025 : Étienne Daguinos pulvérisé le record

Written by Oslo• 16h31• Athlétisme, Course à pied, Fil

Un dimanche de course à pied historique dans les rues de la capitale

Ce dimanche 12 octobre 2025, la capitale française a vibré au rythme de 33 000 foulées. Les Vredestein 20km de Paris ont offert un spectacle sportif d’une intensité rare, marqué par une performance qui restera gravée dans les annales de l’athlétisme français. Au pied de la Tour Eiffel, point de départ mythique de cette course urbaine, les coureurs se sont élancés dans un parcours qui traverse les plus beaux monuments parisiens. Mais c’est un jeune athlète français qui a volé la vedette à ce décor de carte postale. Étienne Daguinos a franchi la ligne d’arrivée en 56 minutes et 18 secondes, pulvérisant au passage un record qui semblait immuable depuis deux décennies. Une performance qui confirme l’émergence d’un talent exceptionnel sur la scène internationale de la course à pied.

Une performance historique signée Daguinos 56 minutes et 18 secondes. Ce chrono inscrit désormais Étienne Daguinos dans l’histoire des 20km de Paris. Pour comprendre la portée de cette performance, il faut remonter à 2005, année où le Kényan Evans Kiprop Cheruiyot avait établi le précédent record en 57 minutes et 19 secondes. Vingt ans. C’est le temps qu’il aura fallu pour voir cette marque tomber. Plus impressionnant encore, l’écart : Daguinos améliore le record de plus d’une minute, une marge considérable sur une distance de 20 kilomètres. Cette performance n’est pas le fruit du hasard. À 25 ans, le coureur français enchaîne les résultats de haut niveau depuis plusieurs mois. Vice-champion d’Europe du 10 kilomètres en mai dernier, battu uniquement par son compatriote Yann Schrub, il avait également détenu brièvement le record d’Europe du 10km en novembre 2024. Un podium sous le signe de la vitesse La course parisienne n’a pas été une simple démonstration solitaire. Derrière Daguinos, le niveau s’est révélé exceptionnellement élevé. Emmanuel Roudolff-Lévisse, autre Français, termine deuxième en 56 minutes et 32 secondes. L’Espagnol Saïd Mechaal complète le podium en 56 minutes et 34 secondes. Ces trois hommes ont tous couru sous l’ancien record de l’épreuve, preuve que les conditions étaient optimales et que le niveau général de la course à pied continue de progresser. Cette densité au sommet témoigne d’une émulation forte entre les meilleurs coureurs européens. La présence de deux Français sur le podium constitue également un signal encourageant pour l’athlétisme tricolore, qui dispose d’une nouvelle génération capable de rivaliser avec les nations traditionnellement dominantes sur les courses sur route.

Un parcours mythique au cœur de Paris Les 20km de Paris offrent bien plus qu’une simple course chronométrée. Le parcours constitue une véritable visite guidée des monuments les plus emblématiques de la capitale française. Depuis le point de départ au Trocadéro, face à la Tour Eiffel, les coureurs traversent un itinéraire qui ferait rêver n’importe quel touriste. L’Arc de Triomphe, majestueux sur la place de l’Étoile, le Grand Palais avec sa verrière caractéristique, la place de la Concorde et son obélisque, le Palais du Louvre et sa pyramide de verre : autant de sites classés au patrimoine mondial qui défilent sous les yeux des participants. Cette dimension touristique explique en partie le succès phénoménal de l’épreuve auprès du grand public. Une ambiance portée par le public parisien Au-delà du décor architectural, c’est l’atmosphère créée par les spectateurs qui fait la spécificité de cette course. Des milliers de Parisiens et de touristes se massent le long du parcours pour encourager les coureurs. Cette ferveur populaire transforme chaque édition en une fête sportive à ciel ouvert. Les conditions météorologiques de ce dimanche d’octobre se sont révélées idéales pour la performance : températures fraîches, absence de vent fort, et ciel dégagé. Des éléments qui ont permis aux meilleurs coureurs d’exprimer pleinement leur potentiel sur ce parcours relativement plat, propice aux chronos rapides.

La course féminine : un podium international relevé Côté féminin, la compétition n’a pas manqué d’intensité. La Kenyane Mercy Chebwogen s’impose en franchissant la ligne en 1 heure, 4 minutes et 58 secondes. Une performance solide qui lui permet de devancer la concurrence avec près d’une minute d’avance sur sa première poursuivante. Manon Trapp confirme sa régularité La Marocaine Kaoutar Farjoussi termine deuxième en 1 heure, 5 minutes et 56 secondes, tandis que la Française Manon Trapp complète le podium en 1 heure, 6 minutes et 17 secondes. Pour Trapp, vainqueure de l’édition 2024, cette troisième place confirme sa place parmi les meilleures coureuses européennes sur la distance. Si elle n’a pas réédité sa victoire de l’an passé, la coureuse française prouve néanmoins sa capacité à rivaliser avec les meilleures athlètes africaines, traditionnellement dominatrices sur les courses de fond. Sa régularité au plus haut niveau constitue un atout précieux pour la suite de sa saison.

Daguinos, l’ascension d’un talent précoce La victoire d’Étienne Daguinos à Paris s’inscrit dans une trajectoire ascendante remarquable. Quelques semaines auparavant, il participait aux Championnats du monde de Tokyo où il atteignait la finale du 5000 mètres. Une distance plus courte que celle des 20km, mais qui témoigne de sa polyvalence et de sa capacité à performer aussi bien sur piste que sur route. Son passage éclair comme recordman d’Europe du 10km en novembre 2024 avait déjà alerté les observateurs sur son potentiel. Si ce record n’a tenu que quelques jours, il démontrait déjà que le coureur français possédait les qualités physiques pour rivaliser avec les meilleurs mondiaux sur les distances allant du 5000 mètres au semi-marathon. Une progression méthodique et constante Ce qui frappe chez Daguinos, c’est la régularité de sa progression. Chaque saison apporte son lot de nouvelles performances, sans période de stagnation ni de régression. Cette constance suggère un travail de préparation rigoureux et une capacité mentale à gérer la pression des compétitions majeures. À 25 ans, le coureur dispose encore d’une marge de progression significative. Les spécialistes s’accordent généralement pour situer le pic de forme des coureurs de demi-fond et fond autour de 28-30 ans. Si cette trajectoire se confirme, Daguinos pourrait encore améliorer ses performances actuelles et viser des objectifs plus ambitieux, notamment sur marathon où sa capacité à tenir un rythme élevé sur la durée constitue un atout majeur.

Les 20km de Paris, une épreuve en pleine croissance Avec 33 000 participants, cette édition 2025 confirme le statut des 20km de Paris comme l’une des courses sur route les plus populaires d’Europe. Ce chiffre impressionnant reflète l’engouement croissant pour la course à pied dans la société française. Depuis une décennie, le nombre de pratiquants réguliers ne cesse d’augmenter, et les grandes épreuves urbaines attirent un public de plus en plus large. La formule des 20 kilomètres présente plusieurs avantages qui expliquent son succès. Distance intermédiaire entre le 10km et le semi-marathon, elle reste accessible aux coureurs débutants tout en offrant un challenge sportif significatif. Pour les coureurs confirmés, elle constitue une préparation idéale avant un marathon ou une compétition de référence pour évaluer leur niveau de forme. Un format qui séduit toutes les générations L’analyse des participants révèle une grande diversité d’âges et de profils. On y croise aussi bien des compétiteurs aguerris visant un chrono précis que des coureurs occasionnels cherchant simplement à vivre une expérience sportive dans un cadre exceptionnel. Cette mixité contribue à l’ambiance particulière qui règne lors de l’épreuve. L’organisation impeccable de la course, avec des ravitaillements réguliers, un encadrement médical efficace et une sécurité renforcée sur l’ensemble du parcours, permet à chacun de courir dans les meilleures conditions possibles. Ces éléments logistiques, souvent invisibles pour le grand public, constituent pourtant la clé du succès d’une épreuve de cette ampleur.

Perspectives et enjeux pour la suite de la saison Cette victoire parisienne place Étienne Daguinos dans une position favorable pour aborder la fin de saison. Plusieurs épreuves majeures se profilent à l’horizon, et le coureur français dispose désormais de la confiance nécessaire pour viser des résultats ambitieux. Son nom figurera désormais sur toutes les listes de départ des grandes courses européennes. La question qui se pose maintenant concerne ses objectifs à moyen terme. Va-t-il se concentrer sur les distances courtes (5000 et 10000 mètres sur piste) où il a déjà brillé lors des championnats internationaux ? Ou bien va-t-il s’orienter progressivement vers le marathon, distance reine de la course à pied, où son profil de coureur endurant pourrait également faire des merveilles ? Un athlétisme français en pleine renaissance Au-delà du cas individuel de Daguinos, cette performance s’inscrit dans une dynamique plus large de l’athlétisme français. Depuis plusieurs années, la France produit des coureurs de fond capables de rivaliser avec les nations traditionnellement dominantes comme le Kenya, l’Éthiopie ou l’Ouganda. Cette émergence résulte d’un travail de formation approfondi au niveau des structures d’entraînement et d’une professionnalisation accrue du métier d’athlète. La présence de deux Français sur le podium des 20km de Paris illustre parfaitement cette tendance. Loin d’être un épiphénomène, elle témoigne d’une densité croissante d’athlètes de haut niveau capables de performer lors des grandes échéances. Cette profondeur de banc constitue un atout majeur pour les prochains championnats d’Europe et du monde.

Un dimanche mémorable pour la course à pied française Les 20km de Paris 2025 resteront dans les mémoires comme l’édition du renouveau. Vingt ans après l’établissement du précédent record, Étienne Daguinos a inscrit son nom dans l’histoire de l’épreuve avec une marge impressionnante. Cette performance dépasse le simple cadre sportif : elle symbolise l’excellence française dans un domaine longtemps dominé par les athlètes africains. Pour les 33 000 coureurs qui ont pris le départ au pied de la Tour Eiffel, ce dimanche d’octobre restera également un souvenir impérissable. Qu’ils aient visé la performance ou simplement le plaisir de parcourir les plus beaux monuments parisiens, tous ont contribué à faire de cette édition un succès populaire et sportif. Rendez-vous est déjà pris pour l’édition 2026. D’ici là, Étienne Daguinos aura peut-être encore enrichi son palmarès et amélioré ses chronos. Une chose est certaine : le jeune coureur français dispose de tous les atouts pour marquer durablement l’athlétisme mondial de son empreinte. Son histoire ne fait que commencer.

