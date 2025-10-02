Written by Oslo• 2h25• Consommation, Electroménager, Fil

Albert d’EverEver : le lave-vaisselle durable Quand l’électroménager français mise sur la longévité et la réparabilité

Dans un marché dominé par l’obsolescence programmée, où 60 % des achats d’électroménagers sont motivés par une panne et où seulement 10 à 20 % des appareils défectueux sont réparés, la start-up française EverEver propose une alternative audacieuse. Son lave-vaisselle Albert entend bousculer les habitudes de consommation en offrant durabilité, réparabilité et fabrication française. Une promesse séduisante qui répond aux préoccupations croissantes des consommateurs en matière d’écologie et d’économie circulaire.

Un constat alarmant à l’origine du projet L’aventure d’Albert commence par une expérience personnelle. Martin Hacpille, ingénieur mécanique et industriel, se retrouve confronté à la réalité frustrante de nombreux consommateurs : l’impossibilité de réparer son propre lave-vaisselle. Malgré ses compétences techniques, il casse les attaches d’une pièce détachée lors d’une tentative de réparation. Cette mésaventure révèle un problème structurel dans la conception des appareils électroménagers modernes. Les chiffres sont éloquents : selon l’ADEME, 63 % des Français considèrent qu’une panne suffit à justifier le remplacement d’un appareil électroménager, et seulement 40 % des appareils défaillants sont effectivement réparés. Ce cercle vicieux vide les portefeuilles des consommateurs tout en remplissant les décharges d’équipements encore potentiellement fonctionnels. Face à ce constat, Martin Hacpille décide en 2018 de créer EverEver au sein de l’incubateur des Arts et Métiers Paris. Son objectif : concevoir un lave-vaisselle pensé dès l’origine pour la réparation et la durabilité, et non seulement optimisé pour les chaînes de production industrielle.

Albert, le champion de la réparabilité Un indice de réparabilité exceptionnel Albert se distingue immédiatement par une prouesse technique : il est le premier et unique lave-vaisselle au monde à obtenir un indice de réparabilité de 10/10. Cet indicateur, mis en place par le ministère de la Transition écologique et l’ADEME, évalue la facilité avec laquelle un appareil peut être réparé par son propriétaire. Cette performance remarquable n’est pas le fruit du hasard. Elle résulte de 5 années de recherche et développement, de plus de 10 000 pièces prototypées et de 3 brevets déposés. L’équipe d’EverEver a repensé l’architecture même du lave-vaisselle pour le rendre accessible aux particuliers, même sans compétences techniques particulières. Une conception simplifiée et intuitive Contrairement aux lave-vaisselle traditionnels composés de 450 pièces environ, Albert n’en compte que 300. Cette simplification facilite grandement le démontage et le remontage de l’appareil. Les vis ne sont pas moulées dans le plastique, et des clips de couleur différente guident l’utilisateur lors des interventions. Martin Hacpille résume l’approche avec une comparaison parlante : « On peut monter le produit avec les mêmes outils que pour un meuble Ikea ». Concrètement, un tournevis classique et une clé Allen suffisent pour la plupart des réparations. Des tutoriels vidéo détaillés accompagnent les utilisateurs à chaque étape, rendant la réparation accessible au plus grand nombre. Les interventions les plus courantes peuvent être réalisées en seulement 10 minutes, un gain de temps considérable comparé à l’attente d’un technicien ou au remplacement complet de l’appareil.

Une durabilité qui change tout Vingt ans de service Albert est conçu pour durer plus de 20 ans, soit deux à trois fois plus longtemps qu’un lave-vaisselle classique. Cette longévité exceptionnelle repose sur plusieurs piliers. D’abord, une garantie constructeur de 5 ans, bien au-delà du minimum légal de 2 ans. À cela s’ajoute une garantie pièces de 3 ans supplémentaires. Mais la véritable innovation réside dans l’engagement d’EverEver à maintenir la disponibilité des pièces détachées pendant 20 ans. Cette promesse élimine l’un des principaux obstacles à la réparation : l’impossibilité de trouver les composants nécessaires après quelques années seulement. Des pièces détachées accessibles EverEver s’engage également sur le prix des pièces détachées, qui sera maintenu à moins de 10 % du prix d’achat initial de l’appareil. Cette politique tarifaire rend la réparation systématiquement plus économique que le remplacement, contrairement à la situation actuelle où les coûts de réparation découragent souvent les consommateurs. Un appareil évolutif L’architecture modulaire d’Albert lui permet d’évoluer dans le temps. Il est possible de changer ses façades et son bandeau de commande pour s’adapter à une nouvelle décoration ou à un déménagement. L’appareil peut même passer d’une pose libre à une pose encastrée. Sept coloris différents sont disponibles, plus quatre éditions limitées, permettant à chacun de personnaliser son équipement. Cette modularité s’étend également aux composants électroniques : de nouvelles versions de cartes électroniques et de fonctionnalités pourront être intégrées au fil des années.

Des performances au rendez-vous Capacité et efficacité énergétique Albert n’oublie pas l’essentiel : bien laver la vaisselle. Avec une capacité de 14 couverts, il répond aux besoins d’une famille standard. Son classement en catégorie énergétique C (équivalent A+++ selon l’ancien système) assure une consommation maîtrisée d’électricité et d’eau. Le niveau sonore de 43 décibels en fait un appareil particulièrement silencieux, comparable au bruit d’une conversation à voix basse. Cette discrétion permet de le faire fonctionner à tout moment de la journée sans nuisance. Une ergonomie pensée pour le quotidien L’intérieur d’Albert bénéficie d’une conception ergonomique avec trois tiroirs, dont un spécifiquement dédié aux couverts. Les deux niveaux de paniers sont ajustables pour s’adapter à différents types de vaisselle. Un détail pratique : un tiroir caché sous l’appareil permet de ranger les pastilles et autres produits de lavage, évitant de les disperser dans les placards de cuisine.

Un engagement environnemental fort Réduction de l’empreinte carbone Comparé à un lave-vaisselle standard du marché, Albert affiche des performances environnementales remarquables : -45 % d’empreinte carbone et -70 % de ressources fossiles et minérales utilisées. Ces résultats s’expliquent par la longévité de l’appareil et une sélection rigoureuse des matériaux. Fabrication française Albert est composé à 80 % de pièces fabriquées en France et à 17 % de pièces européennes. Cette proximité de production réduit considérablement l’impact lié au transport et soutient l’économie locale. Plus de 30 sous-traitants ont été sélectionnés et audités sur un panel initial de 350 entreprises françaises. L’usine d’assemblage sera implantée à Vannes, en Bretagne, et devrait ouvrir ses portes en 2026. EverEver prévoit d’investir 5 millions d’euros dans cet outil industriel, avec le soutien de 3,8 millions d’euros de BpiFrance dans le cadre du programme « Première Usine ».

Un succès commercial prometteur Le concept d’Albert séduit manifestement les consommateurs et les professionnels. La campagne de financement participatif lancée sur Ulule a dépassé 1 000 % de l’objectif initial, témoignant de l’engouement du public pour cette alternative durable. Plus récemment, EverEver a annoncé avoir reçu 60 000 commandes de la grande distribution, avec des livraisons prévues sur les trois prochaines années. Ce volume de commandes valide la pertinence du modèle économique et assure la pérennité du projet. La start-up table sur une production de 15 000 unités pour sa première année d’industrialisation en 2026, avec l’ambition d’atteindre 230 000 unités par an d’ici 2029. L’effectif devrait passer de 20 salariés en 2025 à une centaine en 2029, avec un chiffre d’affaires prévu de 23 millions d’euros. Un positionnement tarifaire assumé Albert sera commercialisé au prix de 850 euros, le positionnant clairement dans le segment haut de gamme. Ce tarif peut sembler élevé à première vue, mais il doit être mis en perspective avec la durée de vie exceptionnelle de l’appareil. Sur 20 ans d’utilisation, le coût annuel s’établit à environ 42 euros, auxquels s’ajoutent d’éventuelles réparations à prix modéré. Un calcul bien plus avantageux que le remplacement régulier d’appareils bon marché mais peu durables.

L’électroménager durable, un secteur en émergence EverEver n’est pas seul sur le créneau de l’électroménager durable made in France. D’autres entreprises tentent également de se positionner sur ce marché prometteur, avec des fortunes diverses. Daan Tech propose Bob, un petit lave-vaisselle compact également fabriqué en France. Après avoir traversé une phase difficile en 2024, l’entreprise se concentre désormais sur ce produit. Deglace, de son côté, commercialise Fraction, un aspirateur balai conçu selon les mêmes principes de durabilité et de réparabilité. Ces initiatives montrent l’émergence d’un véritable secteur de l’électroménager responsable en France, porté par des entrepreneurs convaincus qu’il est possible de concilier performance technique, respect de l’environnement et viabilité économique. Le succès d’Albert pourrait inspirer d’autres acteurs et contribuer à transformer durablement le marché de l’électroménager.

Un pari sur l’avenir Albert d’EverEver incarne une vision différente de la consommation d’électroménager. En plaçant la durabilité, la réparabilité et la production locale au cœur de sa proposition, le lave-vaisselle répond aux attentes d’une partie croissante de la population en quête de sens dans ses achats. Le projet démontre qu’il est possible de concevoir des appareils performants tout en rompant avec la logique du « prêt à jeter ». L’indice de réparabilité de 10/10 n’est pas qu’un chiffre : c’est le résultat d’années de réflexion sur l’architecture des produits et sur la manière de les rendre accessibles aux utilisateurs. Reste à savoir si ce modèle séduira durablement le grand public. Les 60 000 commandes déjà enregistrées constituent un signal encourageant. Si Albert tient ses promesses de longévité et de facilité de réparation, il pourrait bien inspirer toute une génération de nouveaux appareils électroménagers, contribuant ainsi à une transition écologique concrète dans nos cuisines.

Article rédigé pour Melles750.fr – Octobre 2025

