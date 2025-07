Vivez l’ascension mythique de Luchon-Superbagnères avant les professionnels !

Témoignages de cyclistes Les cyclistes amateurs qui ont eu la chance de gravir Superbagnères témoignent unanimement de la beauté et de la difficulté de cette ascension exceptionnelle. « Une ascension très agréable. Les irrégularités du début d’ascension cassent un peu les jambes (12, et même 13%), mais rien d’insurmontable. L’ascension devient sublime à partir de la première épingle. Une pente assez régulière, dans un environnement grandiose. » « Montée bien longue et régulière comme je les aime, jamais de pentes très raides et une vue imprenable sur la vallée de Luchon au sommet. » « Une magnifique et véritable montée qui peut être s’avèrera pour certains grimpeurs le summum. La route de Superbagnères est un parfait mélange des caractéristiques des cols pyrénéens. » Les témoignages soulignent la particularité du profil de Superbagnères : les deux tiers de la montée tournent entre 5 et 8% maximum, puis à compter du 12ème kilomètre, les pentes se durcissent et les pourcentages ne descendent plus à moins de 7% pour une majorité du temps compris entre 8 et 11%. Les temps réalisés par les amateurs Exemples de temps réalisés par des cyclistes amateurs : • Cycliste confirmé : 01:30:50 (11.3 km/h)

• À un rythme lent de 7 km/h, il faut environ 02:26:13 pour monter Superbagnères. À 11 km/h, le temps est de 01:33:02

• Pour les cyclistes les plus rapides, 00:53:52 est un temps réalisable