Automne pyrénéen avec l’AREMIP Quatre rendez-vous exceptionnels pour explorer la richesse naturelle de nos montagnes

L’Association pour la Recherche et l’Étude des Milieux et Invertébrés Pyrénéens ouvre ses portes à tous les curieux de nature

À l’orée de l’automne, quand les Pyrénées se parent de leurs plus belles couleurs et que la nature se prépare doucement aux rigueurs hivernales, l’AREMIP invite le grand public à découvrir les trésors cachés de notre patrimoine naturel. Cette association, reconnue pour son expertise dans l’étude des milieux pyrénéens, propose un programme riche et varié qui séduira autant les néophytes que les naturalistes confirmés.

L’automne représente une saison privilégiée pour l’observation de la nature. C’est le moment où les oiseaux entament leurs grandes migrations, où la végétation révèle ses derniers secrets avant l’hiver, et où la faune nocturne profite des longues nuits pour intensifier son activité. L’AREMIP a conçu son programme en tenant compte de ces spécificités saisonnières, offrant ainsi aux participants une immersion totale dans les cycles naturels qui rythment la vie de nos montagnes.

Migration et mystères aviaires au Port de Balès 📅 Samedi 20 septembre – Rendez-vous 8h30 📍 Parking du Port de Balès 🦅 Animation par Michel Fontanet, ornithologue

Le Port de Balès, situé à 1755 mètres d’altitude, constitue un observatoire exceptionnel pour comprendre le phénomène migratoire. Cette sortie matinale, menée par l’ornithologue Michel Fontanet, permettra aux participants de saisir toute la complexité de ces voyages extraordinaires que accomplissent chaque année des millions d’oiseaux. Les migrations automnales offrent un spectacle saisissant : rapaces planant dans les courants ascendants, passereaux traversant les cols par vagues successives, chacun suivant des routes millénaires inscrites dans leur patrimoine génétique.

Au-delà de l’observation pure, cette sortie propose une approche scientifique approfondie de la biologie aviaire. Michel Fontanet abordera les mécanismes fascinants qui régissent la formation et l’évolution des plumes, ces merveilles d’ingénierie naturelle qui permettent le vol. Les participants découvriront comment ces structures complexes se développent, se renouvellent et s’adaptent aux différentes fonctions : vol, isolation thermique, parade nuptiale ou camouflage.

Le pique-nique partagé qui clôturera la matinée offrira l’occasion d’échanger sur les observations réalisées et de prolonger les discussions dans la convivialité typique des sorties naturalistes.

Cinéma et conscience écologique à Boulogne-sur-Gesse 📅 Samedi 27 septembre – 21h00 📍 Cinéma Lumière, Boulogne-sur-Gesse 🎬 Film “Les Veilleurs de Tourbières” + débat AREMIP

Le cinéma Lumière de Boulogne-sur-Gesse accueillera une soirée particulière dédiée à la découverte des zones humides du plateau de Lannemezan. “Les Veilleurs de Tourbières” n’est pas un simple documentaire : c’est un véritable plaidoyer pour la préservation de ces écosystèmes méconnus mais essentiels à l’équilibre environnemental de notre région.

Les tourbières du plateau de Lannemezan constituent un patrimoine naturel d’une richesse exceptionnelle. Ces milieux, formés sur plusieurs millénaires, abritent une biodiversité unique adaptée aux conditions particulières de ces zones gorgées d’eau. Mousses, plantes carnivores, libellules rares et amphibiens spécialisés composent un écosystème fragile et précieux. Le film révèle l’importance de ces “éponges naturelles” dans la régulation hydrique régionale et leur rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique grâce à leur capacité de stockage du carbone.

Le débat qui suivra la projection, animé par les experts de l’AREMIP, permettra d’approfondir les enjeux de conservation et les défis auxquels font face ces milieux exceptionnels. Les participants pourront échanger sur les pratiques de gestion durable et découvrir les actions concrètes menées pour préserver ce patrimoine naturel unique.

Balade botanique le long de la Neste 📅 Samedi 4 octobre – 14h00 📍 Lac d’Aventignan 🌿 Parcours : 3 km aller-retour entre Aventignan et Mazères-de-Neste

La vallée de la Neste offre un condensé remarquable de la diversité végétale pyrénéenne. Cette balade guidée de 3 kilomètres permettra aux participants de découvrir les trésors botaniques de ce site classé Natura 2000. L’automne constitue une période idéale pour cette exploration : les fruits et graines sont mûrs, les couleurs automnales subliment le paysage, et la végétation révèle des détails souvent masqués par la luxuriance estivale.

Le parcours entre Aventignan et Mazères-de-Neste traverse une mosaïque d’habitats naturels particulièrement riche. Les participants découvriront successivement les milieux riverains, avec leur cortège de saules et d’aulnes, les prairies humides où prospèrent orchidées et fritillaires, les pelouses sèches parsemées d’espèces méditerranéennes, et les lisières forestières où se mélangent essences atlantiques et continentales.

Cette sortie permettra de comprendre les interactions complexes entre la végétation et les différents facteurs environnementaux : sol, climat, exposition et activités humaines.

L’approche pédagogique privilégiée par l’AREMIP permettra aux participants d’acquérir les clés de lecture du paysage végétal. Ils apprendront à reconnaître les espèces caractéristiques de chaque milieu, à comprendre leurs adaptations spécifiques et à saisir les relations écologiques qui structurent ces communautés végétales. Cette balade s’adresse autant aux débutants désireux d’apprendre les bases de la botanique qu’aux amateurs confirmés souhaitant approfondir leurs connaissances des spécificités locales.

Mystères nocturnes et chauves-souris à Saléchan 📅 Samedi 11 octobre – Jour de la Nuit (17ème édition) 📍 Village de Saléchan 🦇 Découverte des chauves-souris avec détecteurs à ultrasons

Le Jour de la Nuit représente un événement national de sensibilisation à la pollution lumineuse et à la protection de l’environnement nocturne. Cette 17ème édition, organisée à Saléchan dans le cadre du Projet de Parc Naturel Régional Comminges Barousse Pyrénées, offrira une occasion unique de découvrir la richesse insoupçonnée de la faune nocturne pyrénéenne.

L’AREMIP proposera une plongée fascinante dans l’univers des chauves-souris, ces mammifères volants encore trop souvent méconnus et victimes de préjugés tenaces. Grâce à l’utilisation de détecteurs à ultrasons, les participants pourront littéralement “écouter” les chauves-souris et découvrir la sophistication de leur système d’écholocation. Chaque espèce possède ses propres caractéristiques acoustiques, permettant aux spécialistes de les identifier précisément grâce aux signaux captés.

Cette soirée permettra de comprendre le rôle écologique majeur de ces mammifères dans l’équilibre des écosystèmes. Une seule chauve-souris peut consommer plusieurs milliers d’insectes par nuit, régulant naturellement les populations de moustiques et autres nuisibles. Les participants découvriront également les menaces qui pèsent sur ces espèces : destruction des habitats, utilisation de pesticides, pollution lumineuse et dérangement des gîtes de reproduction ou d’hibernation.

Le Village de la Nuit de Saléchan proposera de nombreuses autres animations complémentaires. Renseignements auprès du Projet de Parc Naturel Régional Comminges Barousse Pyrénées.

Une approche pédagogique et conviviale L’AREMIP privilégie une démarche pédagogique accessible qui permet à chacun, quel que soit son niveau de connaissances naturalistes, de profiter pleinement de ces sorties. Les animateurs, tous spécialistes reconnus dans leur domaine, savent adapter leur discours et transmettre leur passion avec simplicité et enthousiasme. Ces rendez-vous s’inscrivent dans une démarche de sensibilisation à long terme, visant à développer une meilleure connaissance et donc une meilleure protection de notre patrimoine naturel exceptionnel.

Informations pratiques Réservations : Les sorties du 20 septembre et du 4 octobre nécessitent une réservation préalable par téléphone ou par mail auprès de l’AREMIP. Équipement conseillé : Chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo, jumelles pour les observations ornithologiques. Public : Toutes les activités sont ouvertes au grand public, des plus jeunes aux plus âgés, dans le respect des capacités physiques de chacun.