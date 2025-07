Written by Oslo• 19h28• Cyclisme, Sport, Tour de France 2025

Tour de France 2025 – Étape 18 Ben O’Connor conquiert le toit du Tour au col de la Loze

L’Australien triomphe sur le toit du Tour Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) s’est imposé dans l’arrivée en côte du col de la Loze après avoir distancé le dernier compagnon d’échappée, Einer Rubio, à 15 kilomètres de l’arrivée. Cette victoire prestigieuse sur l’étape reine du Tour de France 2025 couronne une stratégie audacieuse de l’Australien, qui a su saisir sa chance dans cette journée redoutable de 171,5 kilomètres entre Vif et les hauteurs de Courchevel. Le col de la Loze (HC, 26,4 km à 6,5%), toit du Tour à 2 304 m d’altitude, seul col de l’édition où les points pour le classement de la montagne seront doublés (40 au lieu de 20), a tenu toutes ses promesses. O’Connor, échappé depuis les premiers kilomètres de course, a résisté au retour des favoris pour s’adjuger cette victoire qui marquera sa carrière. L’ascension finale, particulièrement exigeante avec 5 500 m de dénivelé positif, a servi de juge de paix implacable pour cette étape décisive. « C’est incroyable de gagner sur le toit du Tour », a confié le vainqueur à l’arrivée. « Cette montée est d’une difficulté extraordinaire, et réussir à tenir jusqu’au bout face aux meilleurs grimpeurs mondiaux, c’est le rêve de toute une vie. » Cette performance exceptionnelle place O’Connor parmi les grands noms de ce Tour de France 2025, confirmant le talent de l’équipe australienne Jayco AlUla sur les terrains de haute montagne.

Pogačar grappille encore du temps sur Vingegaard Dans la bataille pour le maillot jaune, Tadej Pogacar a encore réussi à fausser compagnie à Jonas Vingegaard dans les 500 derniers mètres de l’étape après avoir suivi toutes ses offensives, entamées à 70 kilomètres de l’arrivée. Cette nouvelle démonstration de force du Slovène consolide encore sa position de leader, même si l’écart gagné reste minime face à un Vingegaard combatif jusqu’au bout. Le Danois n’a pas ménagé ses efforts sur cette étape décisive, multipliant les attaques dès le passage au col du Glandon et sur la Madeleine. Mais une fois de plus, Pogačar a répondu présent à chaque tentative de son rival, démontrant une maîtrise tactique remarquable dans cette montée finale aux pourcentages redoutables. Les deux champions ont livré un nouveau chapitre de leur duel épique, rappelant les plus belles heures du cyclisme moderne. « Aujourd’hui, nous étions au même niveau, ce n’est pas fini », a déclaré Vingegaard après l’arrivée, refusant de baisser les bras malgré l’écart qui se creuse au classement général. Cette déclaration témoigne de la détermination du champion danois, qui compte bien exploiter les dernières occasions de montagne avant l’arrivée sur les Champs-Élysées pour tenter de renverser la situation.

Le classement général se dessine Au terme de cette étape reine, Tadej Pogačar conserve logiquement son maillot jaune et augmente encore légèrement son avance sur Jonas Vingegaard. Le Slovène de UAE Team Emirates semble désormais en position de force pour remporter son troisième Tour de France, disposant d’une marge de sécurité appréciable à quelques jours seulement de l’arrivée parisienne. Florian Lipowitz occupe actuellement la troisième place et confirme son statut de révélation de ce Tour de France 2025. L’Allemand de Red Bull-Bora-Hansgrohe a encore démontré sur cette étape qu’il possède les qualités nécessaires pour figurer parmi les meilleurs grimpeurs de sa génération. Son coéquipier Primož Roglič continue sa remontée au classement général, profitant de sa forme retrouvée dans la troisième semaine de course. La bataille pour les places d’honneur reste indécise, avec plusieurs coureurs encore en lice pour le podium final. Cette étape du col de la Loze a redistribué quelques cartes dans la hiérarchie, mais les positions semblent désormais se stabiliser à l’approche du dénouement de cette Grande Boucle 2025. Les écarts importants creusés dans cette ascension finale rendent les changements majeurs de moins en moins probables.

Une étape aux multiples enjeux Cette dix-huitième étape présentait de nombreux défis avec un parcours particulièrement exigeant. La bataille pour créer l’échappée était mêlée à celle du maillot à pois où 80 points étaient donnés tout le long de la journée alors que Pogacar et Martinez sont à égalité avec 60 points chacun. Cette lutte pour le classement de la montagne a ajouté un enjeu supplémentaire à une étape déjà riche en suspense. Le parcours proposait un menu redoutable avec le passage par trois cols hors catégorie : le Glandon, la Madeleine et finalement le col de la Loze. Cette succession d’ascensions mythiques a servi de test ultime pour les organismes, séparant définitivement les prétendants au classement général des coureurs en difficulté. La gestion de l’effort sur une telle distance et avec un tel dénivelé représentait un défi tactique majeur. Sur les hauteurs vertigineuses de Courchevel, le peloton du Tour de France s’est attaqué à l’un des juges de paix les plus impitoyables de cette édition 2025 : le Col de la Loze, via son versant inédit depuis Courchevel. Une montée spectaculaire et brutale. Cette première apparition du versant de Courchevel dans l’histoire du Tour a offert un spectacle grandiose, digne de l’étape reine de cette édition 2025.

L’analyse tactique d’une étape exceptionnelle Cette étape restera comme un modèle de course de montagne où tous les ingrédients étaient réunis pour créer le spectacle. L’échappée menée par Ben O’Connor a parfaitement fonctionné, l’Australien ayant su doser son effort sur les trois cols pour conserver suffisamment de réserves dans l’ascension finale. Sa stratégie payante démontre l’importance de la préparation tactique sur ce type de parcours exigeant. Du côté des favoris au classement général, la course s’est jouée sur des détails. Vingegaard a tenté le tout pour le tout avec des attaques répétées dès les premiers cols, espérant user Pogačar avant l’ascension finale. Mais le Slovène a une nouvelle fois démontré sa capacité à gérer la pression et à répondre présent dans les moments cruciaux, confirmant son statut de favori numéro un pour la victoire finale. L’équipe UAE Team Emirates de Pogačar a encore brillé par son organisation collective, portant son leader dans de parfaites conditions jusqu’au pied du col de la Loze. Cette gestion d’équipe exemplaire constitue l’un des atouts majeurs du Slovène dans sa quête d’un troisième sacre. En face, l’équipe de Vingegaard a tout tenté mais n’est pas parvenue à créer la situation favorable tant espérée. La météorologie parfaite de cette journée a permis aux coureurs d’exprimer pleinement leur potentiel sur ce terrain de jeu exceptionnel. Contrairement à certaines éditions passées où les conditions climatiques avaient perturbé la course, les grimpeurs ont pu se concentrer uniquement sur leurs performances pures, offrant un spectacle de toute beauté aux spectateurs massés sur les bords de route.

Les perspectives pour la fin du Tour Avec cette nouvelle démonstration de force, même mesurée, Tadej Pogačar semble plus que jamais en route vers un troisième sacre sur le Tour de France. Son avance confortable sur Jonas Vingegaard, combinée à sa régularité impressionnante depuis le début de l’épreuve, en fait le grand favori pour la victoire finale. Les dernières étapes de montagne semblent désormais insuffisantes pour renverser totalement la hiérarchie établie. Pour Jonas Vingegaard, le temps presse inexorablement. Malgré sa combativité remarquable et sa détermination à ne rien lâcher, le Danois se retrouve dans une situation de plus en plus délicate. Il devra impérativement trouver une faille dans la cuirasse de Pogačar lors des dernières occasions qui s’offriront à lui, notamment sur l’étape de l’Alpe d’Huez qui s’annonce comme son ultime cartouche. La lutte pour le podium final continue de passionner, avec Florian Lipowitz qui confirme jour après jour son potentiel exceptionnel. Le jeune Allemand semble parti pour créer la sensation en montant sur le podium parisien, mais devra résister aux assauts de coureurs expérimentés comme Primož Roglič, qui retrouve progressivement ses sensations de champion. Cette bataille pour les places d’honneur promet encore de beaux moments dans les derniers jours de course. Enfin, cette victoire de Ben O’Connor illustre parfaitement la richesse de ce Tour de France 2025, où les occasions de briller restent nombreuses pour les coureurs sachant saisir leur chance. L’Australien rejoint ainsi la liste des vainqueurs d’étape de cette édition, témoignant de l’ouverture de cette Grande Boucle à différents profils de coureurs et à diverses nationalités.

Le col de la Loze, nouveau temple du cyclisme Cette première ascension du col de la Loze par le versant de Courchevel restera marquée dans l’histoire du Tour de France. Les hauteurs de Courchevel ont été pour la première fois visitées par le peloton de la Grande Boucle, offrant un cadre grandiose pour cette étape reine. La beauté des paysages alpins, combinée à la difficulté exceptionnelle de l’ascension, a créé un spectacle inoubliable. Le col de la Loze rejoint ainsi le panthéon des ascensions mythiques du Tour de France, aux côtés de l’Alpe d’Huez, du mont Ventoux ou du Tourmalet. Sa difficulté technique, avec des passages à plus de 10% de déclivité dans la partie finale, en fait un juge de paix redoutable qui révèle les véritables qualités des grimpeurs d’exception. Cette première apparition augure de futures éditions mémorables sur ce sommet d’exception. L’organisation parfaite de cette étape, malgré les défis logistiques liés à l’altitude et à l’isolement du sommet, témoigne du savoir-faire des organisateurs du Tour de France. La sécurité des coureurs et des spectateurs a été assurée dans des conditions optimales, permettant à chacun de profiter pleinement de ce moment historique dans l’univers du cyclisme professionnel.