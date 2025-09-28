Benjamin Polin pulvérise le record des 100 km de Millau Une performance historique qui efface 35 ans de records 27 septembre 2025 – Millau, Aveyron

Ce samedi 27 septembre 2025, la vallée du Tarn a été témoin d’un moment d’anthologie. Benjamin Polin n’a pas seulement remporté la 53e édition des 100 km de Millau, il a pulvérisé un record vieux de 35 ans en franchissant la ligne d’arrivée en 6h19’18, effaçant des tablettes la marque légendaire de Jean-Marc Bellocq (6h28’31) établie en 1990.

L’ambiance était électrique dans les rues de Millau lorsque Benjamin Polin a pris le départ de cette 53e édition. Déjà double champion de France du 100 km en 2022 et 2023, champion de France de marathon en 2024 et 15e aux championnats du monde 100 km en Inde la même année, le coureur de 31 ans avait tous les atouts pour réaliser quelque chose d’exceptionnel. Mais la performance réalisée ce samedi dépasse toutes les attentes. Sur le difficile tracé millavois, réputé pour ses redoutables dénivelés et son ambiance unique, Polin a pris les commandes très tôt dans la course. Calme, précis et d’une régularité impressionnante, il a progressivement creusé l’écart avant d’accélérer encore dans la deuxième moitié de course. « C’est un honneur de courir les 100 km de Millau et de courir sur les traces de Jean-Marc Bellocq », a déclaré le nouveau recordman, ému au téléphone avec l’ancien détenteur du record, quelques instants après son arrivée triomphale.

Un parcours d’excellence remarquable Benjamin Polin mène une double vie qui force l’admiration. Responsable dans un syndicat départemental d’électricité en semaine, il consacre ses matinées, soirées et week-ends à des entraînements intenses, flirtant souvent avec les 200 km hebdomadaires. Cette discipline de fer se reflète dans son palmarès exceptionnel. Une ascension fulgurante Ses résultats des dernières années parlent pour lui. En 2022 et 2023, il s’était imposé comme le meilleur Français sur 100 km. En 2024, il remportait le marathon de Saint-Tropez, devenait champion de France de la distance, et battait déjà le record du 100 km de Steenwerck en 6h29′. Mais à Millau, il a atteint une nouvelle dimension, prouvant qu’il n’y a pas de limites à l’excellence quand on y met les moyens. Cette performance historique le propulse définitivement au rang des légendes de l’ultra-fond français. En effaçant un record qui semblait intouchable depuis plus de trois décennies, Polin ne se contente pas de gagner : il entre dans l’histoire de cette épreuve mythique.

Un podium de haut niveau Gabriel Noutary, l’éternel compétiteur Gabriel Noutary a franchi la ligne d’arrivée en deuxième position en 6h52’36, à plus de 33 minutes du vainqueur. Triple lauréat des 100 km de Millau en 2022, 2023 et 2024, le sociétaire de l’équipe de France n’avait pourtant pas préparé spécifiquement cette édition. Cela ne l’a pas empêché de livrer une performance solide, fidèle à son statut de champion. À l’arrivée, le coureur s’est déclaré « fier de participer au Paris-Roubaix du 100 bornes », en référence au caractère exigeant et mythique de l’épreuve, avant de pousser comme à son habitude la traditionnelle chansonnette en occitan, au grand plaisir des spectateurs présents. Lucas Gaquière, l’enfant du pays sur le podium La troisième marche du podium revient à Lucas Gaquière, enfant du pays originaire d’Aguessac et licencié au club de Rodez. Ayant fait ses premières foulées à l’école d’athlétisme de Millau, il a bouclé les 100 km en 7h04’09, une performance qui l’émeut particulièrement. « Il y a deux ans, j’étais venu et j’avais explosé. Je n’imaginais pas faire ce temps aujourd’hui », confiait-il à l’arrivée, visiblement touché par cette performance. Son chrono le rapproche du record de l’Aveyron détenu par Jérôme Andrieu, une référence dans la discipline.

L’épreuve des 100 km de Millau, un monument du sport français Créée en 1972, l’épreuve des 100 km de Millau est bien plus qu’une simple course : c’est un monument de l’ultra-endurance à la française. Le parcours, fidèle à la tradition, propose une première boucle vers Le Rozier correspondant à la distance marathon, suivie d’un aller-retour vallonné jusqu’à Saint-Affrique, avec deux passages emblématiques sous le Viaduc de Millau. Un parcours exigeant dans un cadre exceptionnel Les 100 km sur route sont ponctués de près de vingt ravitaillements et offrent aux coureurs un défi autant physique que mental. Le départ est donné depuis le Parc de la Victoire, avec une arrivée jugée à la salle des fêtes de Millau. Cette année, l’organisation a proposé en parallèle un semi-marathon de 23 km, en plus du marathon déjà existant, afin d’attirer un public plus large. Pour les coureurs, terminer cette course mythique, dans un décor de gorges et de causses, reste une expérience unique, entre tradition sportive et aventure humaine. Et le record de Jean-Marc Bellocq, établi en 1990, paraissait intouchable depuis plus de trois décennies.

Les résultats complets de cette édition historique Classement masculin (top 10) Position Athlète Temps 1er Benjamin Polin 6h19’18 2e Gabriel Noutary 6h52’36 3e Lucas Gaquière 7h04’09 4e Toni Caporale 7h08’59 5e Florian Robin 7h16’47 Classement féminin (top 5) Position Athlète Temps 1ère Stéphanie Gicquel 8h02’34 2e Fanny Tastet 8h30’27 3e Julie Raynaud 9h05’12 4e Odile Valéry 9h10’21 5e Oana Mihalcea 9h11’09

Une page d’histoire qui s’écrit Ce samedi 27 septembre 2025, Millau n’a pas seulement couronné un champion. Elle a vu naître une légende. Dans l’histoire de cette épreuve mythique, une nouvelle référence absolue est désormais inscrite : Benjamin Polin, 6h19’18. Un record qui marquera les esprits et inspirera les futures générations de coureurs d’ultra-fond.