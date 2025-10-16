Bioéthanol E85 vers une augmentation massive à la pompe ?

Économies menacées, pouvoir d’achat en jeu. Le bioéthanol au cœur d’une bataille politique qui concerne des millions de conducteurs

Depuis plusieurs années, le bioéthanol-E85 s’est imposé comme une alternative économique aux carburants classiques. À 0,71 € le litre en octobre 2025, il représente une aubaine pour les automobilistes français qui cherchent à réduire leurs frais. Mais cette tranquillité pourrait disparaître. Le projet de loi de finances pour 2026 propose d’augmenter les taxes sur ce carburant, une décision qui met en lumière les tensions entre les objectifs budgétaires et la réalité quotidienne des Français.

40 à 50 centimes de plus à la pompe Une augmentation d’impôt progressive Le gouvernement envisage une hausse progressive de la fiscalité sur le E85 sur trois années, à compter du 1er janvier 2026. Si cette augmentation était intégralement répercutée sur le bioéthanol, les automobilistes verraient le prix grimper de 40 à 50 centimes par litre. Un saut très significatif pour un carburant qui doit sa popularité justement à son prix avantageux. Pour un automobiliste moyen parcourant 13 000 km annuels en E85, cela représenterait une surcharge de 520 à 650 euros par an. De quoi éclipser rapidement les bénéfices de la conversion, dont le coût initial avoisine les 1 000 euros en moyenne. C’est un calcul que des centaines de milliers de conducteurs ont déjà effectué avant d’investir dans un boîtier de conversion ou un véhicule flex-fuel. Quand l’économie devient un fardeau Rappelons le contexte : le Superéthanol-E85 coûte actuellement 1,68 € de moins par litre que le SP95-E10. Un utilisateur régulier peut économiser environ 700 euros annuels en carburant. C’est ce qui attire de plus en plus de Français vers cette solution. Or, une augmentation de taxes viendrait rogner significativement cet avantage, voire l’annuler pour certains profils de consommateurs.

Ceux qui font les frais Sandrine, 38 ans, commerciale en Île-de-France « J’ai converti ma Renault Clio il y a deux ans. Le boîtier m’a coûté 950 euros, amorti en neuf mois grâce aux économies. Avec la hausse annoncée, je vais perdre presque tout ce bénéfice. C’est frustrant parce que le E85, c’est français, c’est plus écologique… mais à quel prix ? » Marc, 52 ans, livreur indépendant « Je dois rouler 25 000 km par an. Avec l’E85, j’économise 1 200 euros par an même avec la surconsommation. Mais si les taxes augmentent comme prévu, c’est plusieurs centaines d’euros de revenus en moins pour moi chaque année. Les petits indépendants comme moi, on ne peut pas absorber des coups comme ça. » Célia, 29 ans, infirmière de nuit « J’ai choisi le E85 parce que mes revenus de soignante ne me permettent pas de claquer 2 euros au litre. Maintenant, on me dit que je dois repayer ? C’est comme si on changeait les règles du jeu au milieu de la partie. C’est injuste et ça n’encourage pas les gens à faire des choix écologiques. »

Une décision contraire aux intérêts français Le poids de l’agriculture locale Le bioéthanol français, c’est avant tout une affaire d’agriculture. Plus de 50 000 agriculteurs sont impliqués dans cette filière qui valorise des productions nationales : blé, maïs, betterave à sucre, ainsi que les résidus des sucreries et amidonneries. Pour une filière déjà fragilisée par les crises successives, une baisse de demande liée à une hausse des prix pourrait avoir des conséquences durables. La France est le premier producteur européen de bioéthanol, quasiment 100 % issu de productions agricoles françaises. C’est un atout en termes de souveraineté énergétique et alimentaire. Pénaliser ce carburant, c’est donc affaiblir une industrie française compétitive et un écosystème agricole complexe. Un écho des gilets jaunes Les observateurs politiques ne manquent pas de noter l’ironie : après le mouvement des gilets jaunes en 2018, qui s’était cristallisé autour des taxes sur les carburants, une nouvelle augmentation semble inévitable. Même si elle concerne un carburant moins visible que le diesel ou l’essence, elle pourrait ranimer des tensions latentes. Le gouvernement joue avec le feu en proposant une mesure impopulaire sans réel accompagnement.

La question écologique, prise en étau Le Superéthanol-E85 réduit en moyenne de 50 % les émissions nettes de CO₂ et jusqu’à 90 % les émissions de particules fines par rapport à l’essence fossile. Ce n’est pas une solution parfaite, mais c’est une contribution réelle à la décarbonation du parc automobile existant. Or, la France s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions. Pour y parvenir, il faut à la fois développer l’électrification des véhicules ET favoriser les solutions transitoires comme le bioéthanol. Ces deux voies ne s’opposent pas ; elles se complètent, notamment dans les véhicules hybrides qui commencent à faire leur apparition. En pénalisant le E85, on risque de paralyser une solution écologique et accessible dès aujourd’hui. À l’inverse, maintenir cette filière dynamique serait une manière crédible de montrer que la transition énergétique n’est pas réservée aux automobilistes aisés capables d’investir dans une voiture électrique à 40 000 euros. Il existe aussi une perspective d’avenir : le Superéthanol pourrait devenir 100 % renouvelable en remplaçant la part d’essence fossile par des essences renouvelables, comme cela existe déjà en Californie. Abandonner le E85 maintenant, c’est mettre fin prématurément à une filière qui pourrait évoluer vers bien plus de durabilité.

Et maintenant ? Les enjeux d’une bataille qui se dessine La filière du bioéthanol appelle le gouvernement à renoncer à cette hausse de taxes. À défaut, elle prie le Parlement de la rejeter. C’est un duel classique entre les intérêts budgétaires à court terme et les bénéfices économiques et écologiques à plus long terme. Pour les automobilistes, les prochaines semaines seront décisives. Faut-il investir dans un boîtier E85 maintenant avant que la mesure ne passe, ou attendre de voir si le Parlement bloquera la hausse ? C’est une question que se posent déjà des dizaines de milliers de conducteurs en France. Un test politique Au-delà du carburant, cette controverse révèle une réalité : les Français attendent du gouvernement une cohérence. Comment demander aux citoyens de faire des choix écologiques responsables si on les pénalise fiscalement après coup ? Comment défendre la souveraineté énergétique et agricole en affaiblissant une filière française compétitive ? Le bioéthanol n’est pas la panacée. Mais il représente un equilibre pragmatique pour une transition énergétique qui ne peut pas se faire d’un coup de baguette magique. Les mois à venir diront si le politique en aura conscience.