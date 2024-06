(Last Updated On: )

Brandon à Saint-Béat-Lez ce vendredi 21 juin 2024 pour fêter la Saint-Jean et le solstice d’été. Mais avant de voir s’embraser le brandon sur le boulodrome du village, à partir de 19h30 on partage un repas improvisé. Chacun amène sa spécialité et la pose sur la table. Côté musique la soirée sera accompagnée du groupe Talweg (rock celtique). Et bien sûr à la tombée de la nuit se fera la bénédiction et l’allumage du Brandon. Une fête du brandon célébrée comme il se doit à Saint-Béat-Lez dans la convivialité et la tradition.

Classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 2015, le brandon est une fête traditionnelle des Pyrénées centrales. De Barbazan à Luchon en passant, par Saint-Béat-Lez, Malvezie, Bezin-Garraux, Cierp-Gaud, … chaque village donne rendez-vous pour célébrer le solstice d’été. Alors pour réaliser un bon brandon, on préparé longtemps à l’avance un bon tronc de bois avant de le garnir de paille. Mais c’est à la tombée de la nuit que magie opère au moment d’embraser le brandon. Il règne autour du brandon en feu, une ambiance légère, festive et conviviale. On se rassemble autour du feu, on danse autour, on chante, on parle, on fait des voeux, … en attendant de voir de quel côté le brandon va tomber. Et n’allez pas croire que le brandon n’émerveille que les enfants …

Alors ce vendredi on se retrouve à Saint-Béat-Lez pour embraser la nuit de mille feux autour du traditionnel brandon.

