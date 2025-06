Brandon et vide-grenier de la Saint-Jean à Chaum

Un programme riche et varié La journée débutera dès 9 heures du matin avec l’ouverture du vide-grenier, organisé par le Comité des fêtes de Chaum. Les exposants pourront installer leurs stands au tarif attractif de 3€ le mètre linéaire, offrant aux visiteurs l’opportunité de chiner et de découvrir des trésors cachés jusqu’à 18 heures. L’après-midi laissera place à la musique avec un concert gratuit de 18h à 20h, mettant à l’honneur le groupe Quinte & Sens et leurs mélodies du monde. Cette prestation musicale gratuite permettra à tous de profiter d’un moment artistique de qualité en plein air. La soirée se poursuivra avec le repas de la Saint-Jean de 20h30 à 23h, accompagné d’un concert. Cette soirée conviviale, proposée au tarif de 26€ par personne, promet de rassembler habitants et visiteurs autour de spécialités locales dans une ambiance chaleureuse et festive.