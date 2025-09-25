Célia Géry premier titre aux mondiaux de cyclisme à Kigali

À seulement 19 ans, Célia Géry vient d’entrer dans l’histoire du cyclisme français en devenant la première championne du monde espoirs sur route lors des Mondiaux de Kigali au Rwanda. Une victoire qui couronne une saison exceptionnelle marquée par trois victoires d’étape sur le Tour de l’Avenir et confirme l’émergence d’un talent exceptionnel dans le cyclisme féminin hexagonal.

Un titre historique sur les routes rwandaises Ce jeudi 25 septembre 2025, Célia Géry a apporté à la délégation française sa première médaille d’or en remportant la course espoirs des championnats du monde au Rwanda. Un exploit d’autant plus remarquable qu’il s’agit de la première édition officielle de cette catégorie, créée cette année par l’UCI pour donner une nouvelle dimension au cyclisme féminin. Sur un parcours de 119,3 kilomètres autour de la capitale Kigali, la native de Talencieux (Ardèche) s’est imposée au sprint devant la Slovaque Viktoria Chladonova (+2”) et l’Espagnole Paula Blasi. Une victoire qui témoigne de la maturité tactique de cette jeune athlète, parfaitement épaulée par sa coéquipière Marion Bunel dans le final. Dans l’ascension de la côte de Kimihurura (1,3 kilomètre à 6,3%), Marion Bunel s’est détachée du groupe des favorites, suivie par Chladonova et Célia Géry. Mise sur orbite, Géry a ensuite réglé Chladonova au sprint avec facilité. Une démonstration de force collective qui illustre parfaitement l’état de forme du cyclisme féminin français.

Une polyvalence remarquable Si Célia Géry brille aujourd’hui sur la route, c’est d’abord en cyclo-cross qu’elle s’est révélée au plus haut niveau. En 2023, elle devient championne d’Europe juniors à Pontchâteau, puis décroche l’or mondial à Hoogerheide, aux Pays-Bas. Plus récemment, en novembre 2024, elle a remporté le titre de championne d’Europe espoirs féminin à Pontevedra en Espagne, s’imposant au sprint devant la Luxembourgeoise Marie Schreiber. Sur route, les performances de la jeune Ardéchoise ne sont pas en reste. En 2023, elle brille au Tour des Flandres juniors, remportant la course devant la future championne du monde Cat Ferguson, et s’impose aux championnats de France juniors en contre-la-montre et en ligne. Une polyvalence qui rappelle celle des plus grandes championnes françaises. En juin 2024, elle signe un contrat professionnel de deux ans avec l’équipe WorldTeam FDJ-Suez, marquant son entrée officielle dans le cyclisme professionnel. Un pari gagnant qui se concrétise aujourd’hui par ce titre mondial historique. Elle ouvre peut-être la voie à Pauline Ferrand-Prévot qui compte parmi les grandes favorites pour le titre mondial sénior.

Le Tour de l’Avenir comme tremplin La saison 2025 sur route a été un véritable feu d’artifice pour Célia Géry. Au Tour de l’Avenir féminin, elle a remporté trois étapes consécutives, démontrant une régularité et une polyvalence impressionnantes. Sa première victoire à Saint-Galmier au sprint a donné le ton à une semaine exceptionnelle. “Triplé de Célia Gery”, titrait la presse spécialisée après sa troisième victoire consécutive. “La Française est imbattable sur ce Tour de l’Avenir. Dès qu’il y a sprint en gros comité, la coureuse de la FDJ-Suez impose sa pointe de vitesse.” “Je venais sur ce Tour de l’Avenir avec l’objectif d’aider au maximum mes coéquipières, mais aussi de me faire plaisir en essayant de jouer des victoires d’étape”, confiait-elle après sa première victoire. Une humilité qui contraste avec l’ampleur de ses résultats et témoigne de sa maturité précoce.

Le collectif français, force de frappe “On était trois filles fortes dans l’équipe, c’est vraiment un travail d’équipe avec Julie dans un premier temps, puis avec Marion qui m’a dit qu’elle se sentait un peu moins bien dans les pavés, donc on a tout misé sur moi”, a réagi la nouvelle championne après la course. Cette victoire illustre parfaitement la philosophie du cyclisme français moderne : un collectif soudé au service du talent individuel. Marion Bunel s’est sacrifiée jusqu’aux 300 derniers mètres pour éviter le retour des autres concurrentes et mettre dans les meilleures dispositions la triple vainqueure d’étape sur le Tour de l’Avenir 2025. Il s’agit de la troisième médaille pour les Bleus dans ces championnats du monde 2025, après la troisième place de Maxime Decomble sur le contre-la-montre masculin chez les juniors, et l’argent du relais mixte par équipes. Un bilan qui témoigne de la bonne santé du cyclisme français toutes catégories confondues.

Des racines ardéchoises solides Originaire de Talencieux en Ardèche, Célia Géry a grandi dans un environnement propice à la pratique du vélo. Elle est fidèle depuis ses débuts au VC Rambertois, club qui l’a vue éclore et qui peut s’enorgueillir d’avoir contribué à la formation d’une championne du monde. “Timide hors-selle mais lionne sur le vélo”, comme la décrit son ex-entraîneuse Camille Chancrin, la jeune femme incarne parfaitement cette génération de cyclistes qui allient humilité et détermination. Son parcours témoigne de l’importance des structures de formation française dans l’émergence des talents. Elle sera de retour en Ardèche dès la semaine prochaine pour les championnats d’Europe, une occasion unique de briller à domicile et de confirmer son statut de nouvelle référence du cyclisme féminin français.

Les Jeux olympiques 2028 en ligne de mire Avec sa polyvalence, 4e à la Pointe du Raz Ladies Classic en 2025, et sa détermination, elle pourrait bien devenir la nouvelle Pauline Ferrand-Prévot. Elle rêve déjà des JO 2028. À 19 ans, Célia Géry dispose de toutes les qualités pour s’imposer durablement au plus haut niveau international. Son titre mondial espoirs ouvre des perspectives extraordinaires. Elle devient la première Française championne du monde espoirs sur la course en ligne, pour sa première année dans la catégorie. Un exploit qui la place naturellement parmi les candidates aux futurs succès du cyclisme français. La progression constante de Célia Géry, sa capacité d’adaptation entre cyclo-cross et route, ainsi que son mental de compétitrice en font une athlète capable de marquer durablement son époque. Les prochains championnats d’Europe espoirs en Drôme-Ardèche constitueront un nouveau test de son potentiel sur ses terres d’origine.

Une nouvelle génération qui s’affirme Avec Célia Géry, la France a remporté son 6e titre de champion du monde U23 sur route (Sicard 2009, Démare 2011, Ledanois 2015, Cosnefroy 2017, Laurance 2023), le premier chez les femmes. Aucune nation n’en compte davantage. Ces chiffres témoignent de la richesse du vivier français et de la qualité de sa formation. L’émergence de Célia Géry s’inscrit dans une dynamique plus large de développement du cyclisme féminin en France. Son succès, combiné aux performances de Marion Bunel et d’autres jeunes talents, dessine un avenir radieux pour l’équipe de France féminine. Cette victoire historique au Rwanda marque peut-être le début d’une nouvelle ère pour le cyclisme français féminin. À 19 ans, Célia Géry porte déjà sur ses épaules les espoirs d’une génération et prouve que la France dispose des atouts nécessaires pour briller sur la scène internationale dans les années à venir.