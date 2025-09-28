Championnat du monde de cyclisme à Kigali en direct

Premier mondial africain

Ces Championnats du monde 2025 marquent un tournant historique : c’est la première fois que l’Afrique accueille cet événement majeur du calendrier cycliste. Le Rwanda a été choisi en 2021 pour organiser cette 92e édition, battant notamment la candidature du Maroc. Cette décision s’inscrit dans la volonté de l’UCI de mondialiser le cyclisme et de découvrir de nouveaux territoires.

Le pays organise depuis 2001 le Tour du Rwanda, devenu l’une des courses les plus importantes de l’UCI Africa Tour. Cette expérience, combinée au soutien d’Amaury Sport Organisation (Tour de France) et de Golazo, a permis au Rwanda de préparer cet événement d’envergure mondiale avec succès.