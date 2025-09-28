Championnat du monde de cyclisme à Kigali en direct

🔴 DIRECT – Championnats du monde cyclisme
Course élite hommes • Kigali, Rwanda • 28 septembre 2025
267,5 km • 5475m D+
🏆 TADEJ POGAČAR CHAMPION DU MONDE 2025 !
Double champion du monde après un raid solitaire de 100km ! 🇸🇮
📡 Dernières actualités en direct
🏆 CLASSEMENT FINAL – TOP 10
🏆 VICTOIRE
🎉 VICTOIRE DE TADEJ POGAČAR !!
Nouvelle démonstration magistrale de Tadej Pogačar aujourd’hui ! Il devient double champion du monde de la course en ligne après un raid époustouflant de 100 kilomètres ! Le Slovène entre dans l’histoire du cyclisme mondial ! Tadej Pogačar champion du monde 2025 ! 🇸🇮🏆
🎊 CÉLÉBRATION
🙌 Pogačar profite ! (1km)
C’est fait, il va lever les bras ! Le Slovène savoure ce nouveau titre et profite du public rwandais en délire ! Une victoire qui restera dans les annales du cyclisme mondial. Quelle démonstration de force !
🏔️ FINAL
🔥 Dernière ascension ! (2km)
Tadej Pogačar affronte les pavés de la côte de Kimihurura pour la dernière fois aujourd’hui et sera sacré champion du monde pour la deuxième fois dans quelques instants. L’émotion est à son comble à Kigali !
🇮🇪 IRLANDE
🥉 Ben Healy fonce pour le bronze ! (5,2km)
L’Irlandais lâche Mattias Skjelmose dans la côte de Kigali Golf pour aller chercher une médaille de bronze historique pour l’Irlande ! La dernière fois, c’était en 1989 avec Sean Kelly. Quel exploit en perspective !
🎉 SLOVÉNIE
🚗 Le staff slovène célèbre déjà ! (6,5km)
Les directeurs sportifs sont déjà en train d’exulter dans leur voiture avant même que Tadej Pogačar passe la ligne ! Ils le savent : ils vont être champions du monde pour la deuxième année consécutive. L’émotion est palpable !
🇫🇷 DÉCEPTION
😔 Les Français très loin (11km)
Pavel Sivakov et Paul Seixas sont dans un groupe de 12 coureurs à 5’41” de Tadej Pogačar et ne ramèneront malheureusement pas de médaille de ces Mondiaux 2025. Une déception après tous les abandons du début de course.
💥 La catastrophe française
❌ Abandons prématurés
- Julian Alaphilippe – Malade, abandonné km 224
- Louis Barré – Malade également, abandonné km 206
“Je ne vais pas faire 260 kilomètres comme ça” – Alaphilippe aux caméras
⚠️ En grande difficulté
- Jordan Jegat – Problème mécanique
- Valentin Madouas – Lâché du peloton
- Tom Pidcock – Dans les voitures
✅ L’espoir Bernard
- Julien Bernard – Dans l’échappée de tête !
- Paul Seixas – 19 ans, dans le peloton
- Pavel Sivakov – Encore en course
Bernard reste le dernier espoir tricolore à l’avant
🌍 Un événement historique pour l’Afrique
Premier mondial africain
Ces Championnats du monde 2025 marquent un tournant historique : c’est la première fois que l’Afrique accueille cet événement majeur du calendrier cycliste. Le Rwanda a été choisi en 2021 pour organiser cette 92e édition, battant notamment la candidature du Maroc. Cette décision s’inscrit dans la volonté de l’UCI de mondialiser le cyclisme et de découvrir de nouveaux territoires.
Le pays organise depuis 2001 le Tour du Rwanda, devenu l’une des courses les plus importantes de l’UCI Africa Tour. Cette expérience, combinée au soutien d’Amaury Sport Organisation (Tour de France) et de Golazo, a permis au Rwanda de préparer cet événement d’envergure mondiale avec succès.
Innovation technologique majeure
Ces Mondiaux introduisent une innovation cruciale : le système de suivi GPS pour tous les coureurs. Suite au décès tragique de Muriel Furrer à Zurich en 2024, l’UCI a développé cette technologie révolutionnaire. Chaque vélo est équipé d’un dispositif relié au dossard, permettant une localisation en temps réel et une intervention rapide en cas d’incident.
Cette mesure de sécurité représente un investissement majeur dans la protection des athlètes et pourrait devenir la norme dans le cyclisme professionnel. Les organisateurs peuvent désormais suivre précisément chaque coureur et coordonner efficacement les secours si nécessaire.
🏔️ Le parcours le plus dur de l’histoire moderne
Mont Kigali
5,9 km à 6,7%
L’ascension décisive qui peut tout changer dans la course
Mur de Kigali
400m à 14,7%
Le redoutable juge de paix sur pavés abîmés
Côte de Kimihurura
1,3 km à 6,3%
Répétée 15 fois, l’épreuve d’usure
📊 Les chiffres impressionnants
267,5 km
5475m D+
1500m
20-25°C
Le parcours le plus difficile depuis les années 1970
🌟 Le duel des titans
🇸🇮 Tadej Pogačar
Tenant du titre • 25 ans • UAE Team Emirates
Le Slovène reste le grand favori malgré sa défaite cuisante en contre-la-montre face à Evenepoel. Sa capacité légendaire à attaquer de loin et sa science des fins de course en font le coureur à surveiller de près. Vainqueur l’an dernier après une offensive à 100 kilomètres de l’arrivée.
🇧🇪 Remco Evenepoel
Champion monde CLM • 24 ans • Soudal Quick-Step
Impressionnant vainqueur du contre-la-montre avec plus d’une minute d’avance sur le second, le Belge arrive en confiance maximale. Son équipe fait le forcing depuis le début pour le placer dans les meilleures conditions. Peut-il réaliser le doublé CLM-ligne ?
🇳🇱 Mathieu van der Poel
Champion 2023 • 29 ans • Alpecin-Deceuninck
Le Néerlandais adore ce type de parcours accidenté qui rappelle les classiques printanières. Sa puissance phénoménale sur les pavés et sa capacité à gérer les fins de course nerveuses en font un outsider redoutable. Capable du meilleur comme du pire.
🎯 Analyses et stratégies
🇧🇪 La machine belge
L’équipe de Belgique mise tout sur Remco Evenepoel, galvanisé par sa victoire en contre-la-montre. Florian Vermeersch, Ilan van Wilder et compagnie ont pour mission de contrôler la course et de placer leur leader dans les meilleures conditions. Leur récente accélération dans Kimihurura montre qu’ils prennent les commandes des opérations.
🎭 L’effet Vallières
La victoire stupéfiante de Magdeleine Vallières hier prouve que ces Mondiaux rwandais réservent des surprises monumentales. L’échec des grandes favorites comme Ferrand-Prévot illustre la difficulté du parcours. Les hommes sont prévenus : tout peut arriver sur ce terrain impitoyable où la forme du jour prime sur les hiérarchies établies.
⚡ Les clés du succès
Sur ce parcours d’exception, plusieurs facteurs seront déterminants : la gestion de l’effort sur 267 kilomètres, l’adaptation à l’altitude de Kigali (1500m), la maîtrise technique des pavés du Mur, et surtout le placement tactique dans les 15 passages de la côte de Kimihurura. La course se jouera autant dans les têtes que dans les jambes.
📺 Infos pratiques et diffusion
📡 Où regarder
- France Télévisions
- Eurosport (intégral)
- RMC Sport
- Streaming officiel UCI
⏰ Horaires clés
- Départ : 9h45 (heure rwandaise)
- Mont Kigali : vers 13h30
- Arrivée estimée : 16h45
🌡️ Conditions
- Température : 20-25°C
- Altitude : 1500m
- Humidité élevée
- Risque d’averses
🏆 Enjeux historiques
Le vainqueur d’aujourd’hui entrera dans l’histoire comme le premier champion du monde sacré en Afrique.
Pogačar peut égaler les 3 titres de Merckx, Sagan et autres légendes.
Evenepoel vise le rare doublé CLM-ligne.
📚 Records et palmarès des Mondiaux
🏆 Derniers champions
2023 : Mathieu van der Poel (NED) – Glasgow
2022 : Remco Evenepoel (BEL) – Wollongong
2021 : Julian Alaphilippe (FRA) – Louvain
2020 : Julian Alaphilippe (FRA) – Imola
📊 Records à battre
Plus de victoires : 3 titres (Binda, Van Steenbergen, Merckx, Freire, Sagan)
Plus jeune vainqueur moderne : Evenepoel à 22 ans (2022)
Doublé CLM-ligne : Très rare, dernière fois Cancellara (2006-2007)
🌍 Première africaine
Ces Mondiaux 2025 marquent la première organisation sur le continent africain, ouvrant une nouvelle ère géographique. Le Rwanda rejoint le cercle fermé des pays organisateurs après 30 ans de candidatures africaines infructueuses.
💼 Impact au-delà du sport
🚀 Vitrine pour le Rwanda
Au-delà de l’aspect sportif, ces Championnats du monde constituent une vitrine exceptionnelle pour le Rwanda sur la scène internationale. Le pays, qui mise sur le développement du tourisme et du sport, profite d’une exposition médiatique mondiale. Les “mille collines” rwandaises et leur beauté naturelle sont mises en valeur devant des millions de téléspectateurs.
L’événement génère des retombées économiques directes considérables : hébergement, restauration, transport, mais aussi des investissements durables dans les infrastructures routières et sportives. Le cyclisme rwandais, déjà en progression constante, bénéficie d’un coup de projecteur inestimable pour attirer de nouveaux talents et sponsors.
🌍 Symbolique continentale
Cette première africaine revêt une dimension symbolique majeure pour tout le continent. Elle démontre la capacité organisationnelle de l’Afrique et ouvre la voie à d’autres pays pour candidater aux grands événements cyclistes. Le succès de ces Mondiaux pourrait encourager l’UCI à programmer plus régulièrement des épreuves majeures sur le continent africain.
L’impact sur le développement du cyclisme africain s’annonce durable. Les jeunes Rwandais et Africains disposent désormais d’un exemple concret que tout est possible. L’organisation de cet événement majeur stimule les investissements dans la formation, l’équipement et les structures sportives à l’échelle continentale.
🔮 Scénarios possibles pour le final
⚡ Scénario “Pogačar 2024”
Le Slovène pourrait reproduire sa tactique de Zurich : attaque de loin dans le Mont Kigali ou même avant, pour user ses adversaires sur la distance. Sa capacité à maintenir un rythme élevé sur de longues distances et sa récupération exceptionnelle constituent ses atouts majeurs. Evenepoel devra répondre présent physiquement et mentalement.
🎯 Scénario “Mur de Kigali”
Le terrible mur pavé de 400 mètres à 14,7% pourrait être le juge de paix ultime. Les spécialistes des classiques comme Van der Poel ou les puncheurs purs peuvent y faire la différence. L’état des pavés, la poussière et la pente extrême promettent un spectacle époustouflant et des écarts définitifs entre les prétendants au titre.
🌟 Scénario “Surprise”
À l’image de la victoire de Vallières hier, ces Mondiaux rwandais peuvent réserver des surprises monumentales. Un outsider bien placé, profitant de la bagarre entre favoris, pourrait créer l’exploit. Le parcours sélectif, l’altitude et les conditions particulières nivellent les différences et ouvrent le champ des possibles à des coureurs moins attendus.