Changement d’heure hiver : le 26 octobre 2025, nous recalons nos montres Un geste ancien qui perdure, tandis que d’autres calendriers s’écrivent

Changement d’heure hiver : à 3 heures du matin, le temps recule Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025, à trois heures précises, les Français reculeront leurs montres d’une heure. À cet instant, il sera 2 heures. Nous gagnerons donc une heure de sommeil cette nuit-là, mais nous perdrons quelque chose que nous chercherons à récupérer pendant les mois suivants : la lumière de fin d’après-midi. Ce changement d’heure hiver marque le basculement vers l’heure standard, celle que suivrait naturellement le soleil si nous ne jouions pas à cette comédie temporelle deux fois par an.

D’où vient le changement d’heure hiver? L’histoire du changement d’heure hiver remonte à 1976. À la suite du premier choc pétrolier de 1973-1974, la France a mis en place ce système pour économiser l’énergie en profitant davantage de la lumière naturelle en fin de journée. À l’époque, c’était une mesure d’urgence. Mais presque cinquante ans plus tard, le changement d’heure hiver persiste, harmonisé à l’échelle européenne depuis 1998. Chaque dernier dimanche d’octobre, nous recalons l’horloge d’une heure en arrière. Cette année, le changement d’heure hiver survient un peu plus tôt que d’habitude. Le 26 octobre est le dernier dimanche d’octobre 2025, ce qui ne se reproduira pas avant 2031. C’est simplement un effet du calendrier grégorien, rien de plus.

Changement d’heure hiver : impact sur votre quotidien Le changement d’heure hiver a deux faces. D’abord, oui, nous gagnons une heure de sommeil. C’est apprécié de ceux qui aiment traîner sous la couette le dimanche matin. Mais l’autre face est plus sombre : à partir du 26 octobre, le soleil se couche environ une heure plus tôt selon l’horloge. La nuit tombe désormais avant le souper pour beaucoup d’entre nous. Les retours du travail se font dans l’obscurité. Les sorties après-midanses deviennent problématiques. Ce que nous gagnons en sommeil, nous le perdons en lumière. Sur le plan physiologique, notre corps dispose d’un rythme circadien, cette horloge interne qui règle nos activités sur un cycle de vingt-quatre heures. Un décalage d’une seule heure perturbe ce système. Les trois à cinq premiers jours suivant le changement d’heure hiver s’accompagnent généralement de somnolence, d’irritabilité et d’une certaine confusion mentale. Les enfants et les personnes âgées ressentent davantage ces perturbations.

Mais il y a aussi une beauté à la nuit précoce Au-delà des constats pratiques, le changement d’heure hiver transforme aussi nos expériences de manière plus subtile et poétique. La nuit qui tombe plus tôt n’est pas nécessairement négative. Elle enveloppe les fins d’après-midi d’une sérénité particulière. Les bruits changent, le rythme ralentit, les inquiétudes du jour paraissent moins présentes. Pour qui sait accepter l’obscurité, la nuit précoce offre une forme d’apaisement. Ces soirées plus longues créent aussi un sentiment d’intimité accru. Là où en été on prolongeait ses activités dehors, en automne on retrouve le plaisir du foyer, des conversations qui s’éternisent, des gestes quotidiens qui prennent une lenteur nouvelle. C’est une autre manière de vivre, moins spectaculaire que les longues journées ensoleillées, mais riche d’une intensité émotionnelle différente.

Anticiper le changement d’heure hiver rend la transition plus supportable. Quelques jours avant la nuit du 25 au 26 octobre, commencez à décaler progressivement votre horaire de sommeil de dix à quinze minutes chaque jour. Profitez au maximum de la lumière naturelle en journée, même par temps gris : s’exposer au soleil le matin aide votre horloge interne à se recalibrer. Maintenir des horaires de repas réguliers est crucial. Votre corps reconnaît vos repas comme des repères temporels. Évitez la caféine après seize heures, limitez les siestes en fin d’après-midi, et préférez une alimentation légère le soir. Ces mesures simples font une réelle différence. Le corps humain s’adapte généralement en trois à cinq jours au changement d’heure hiver.

Vers la fin du changement d’heure hiver? Depuis plusieurs années, le Parlement européen débat de l’abolition pure et simple du changement d’heure hiver. En 2019, les eurodéputés ont voté en faveur de sa suppression, laissant à chaque État membre la liberté de choisir entre une heure d’été permanente ou une heure d’hiver permanente. Cependant, les négociations ont traîné. Les pays du nord redoutent des matins noirs en hiver. Les pays du sud préfèrent l’heure d’été prolongée. Le consensus n’a pas eu lieu. En France, les sondages montrent que plus de 80 % souhaitent l’abandon du changement d’heure hiver, avec une légère préférence pour conserver l’heure d’été. Mais faute d’accord à l’échelle européenne, le changement d’heure hiver 2025 aura bien lieu comme prévu. Et ceux de 2026, 2027 et des années suivantes.

Pendant ce temps, d’autres calendriers s’écrivent Ce jeudi, le parcours du Tour de France 2026 sera dévoilé. C’est une coïncidence temporelle : tandis que nous recalons nos montres pour le changement d’heure hiver, les organisateurs de la Grande Boucle livrent les détails d’un grand événement qui aura lieu l’été prochain. Les calendriers se croisent. L’un marque le raccourcissement des jours et le recul du temps; l’autre nous projette vers les mois de lumière et d’aventure.

Changement d’heure hiver : accepter le rythme naturel Le changement d’heure hiver du 26 octobre 2025 n’est pas une aberration moderne, mais plutôt un repère dans notre rapport au temps et aux cycles naturels. Oui, nous perdons une heure de lumière chaque soir. Oui, notre corps doit s’adapter. Mais c’est aussi une invitation à ralentir, à accepter les saisons, à trouver du sens dans la transformation de nos journées. Plutôt que de combattre le changement d’heure hiver, on peut choisir de le comprendre et de vivre autrement, en harmonie avec ce nouveau rythme.

