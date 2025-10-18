Des chaussures de running écoresponsables et 100% françaises ?

Le plaisir retrouvé du local Voilà le secret que les marques géantes n’ont pas compris : les coureurs ne rêvent pas juste de kilomètres. Ils rêvent d’une certaine forme de liberté, de connexion, d’authenticité. Courir 10 kilomètres avec des chaussures fabriquées près de chez soi, c’est différent. Psychologiquement, c’est différent. Imaginez l’histoire : vous achetez une paire de running française. Vous savez que derrière cette paire, il y a des gens – des vrais, des noms, une région, une histoire. Vous portez littéralement le travail de vos concitoyens. Et à chaque foulée, vous avez l’assurance que vous n’avez pas participé à une nouvelle boucle infernale de surproduction. Le pire ? C’est même pas plus cher. Ces chaussures responsables, éthiques, 100% françaises ? Elles ne coûtent pas trois fois plus qu’un modèle asiatique de marque mondialisée. Parce que l’impact réel sur le prix n’est pas celui qu’on croit. C’est juste que le consommateur lambda ignore ce qu’il paie réellement – en kilomètres de transport, en externalités sociales non comptabilisées, en promesses jamais tenues. Courir responsable, c’est courir libre C’est une forme de liberté, finalement. Vous ne participez plus à une course (celle de la consommation). Vous courrez enfin pour vous. Pour le plaisir. Pour la proximité. Pour l’engagement. Le trail, le running, la montagne – ces expériences ne demandent pas des chaussures de fou futuriste. Elles demandent des chaussures honnêtes, robustes, fabriquées par des gens qui comprennent le terrain parce qu’ils y courent aussi. Plus vous lisez sur Veets – la marque française précédemment évoquée dans nos colonnes – plus vous comprenez que cette approche n’est pas utopiste. C’est du pragmatisme. C’est de l’intelligence économique. C’est même de l’avenir, au moment où les chaînes de supply chain mondialisées montrent leurs failles et où les consommateurs commencent enfin à réfléchir à la vraie valeur des choses.