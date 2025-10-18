Des chaussures de running écoresponsables et 100% françaises ?
Entre le running de l’hyperconsommation mondialisée et le plaisir de courir tout simplement
Depuis quelques années, le running est devenu plus qu’un sport : c’est un spectacle, une compétition virtuelle, une quête effrénée du dernier équipement flagship. Des millions de coureurs traversent le globe pour ramener des kilomètres à afficher sur Strava, des photos d’eux-mêmes au lever du soleil et surtout, surtout, des chaussures neuves flamboyantes avec des prix qui feraient pâlir un PDG de startup.
La course au totem moderne
Cherchez la tendance sur les réseaux sociaux : vous verrez déjà des photos de pieds en gros plan, des chaussures dernier cri de marques aux noms qui sonnent comme des onomatopées. Une paire de running n’est plus juste une paire de running. C’est un accessoire de statut, un dépôt de technologie inutile au poignet (merci la montre GPS), une armée entière d’équipements fabriqués à bas prix à l’autre bout du monde.
Et puis il y a ce moment magique après le trail : l’instant où le coureur épuisé s’écrie « ah, c’était bon de déconnecter, de se rapprocher de la nature, de laisser les tracas du quotidien derrière moi… » avant de filer poster sa photo de finish sur Instagram avec 47 hashtags écologiques.
C’est touchant, non ? C’est surtout un paradoxe savoureux. Un instant de grâce enrobé dans l’hyperconsommation.
Le poids des kilomètres invisibles
Quand les chaussures parcourent plus de distance que les coureurs
Pensez-y une seconde. Cette paire de running que vous avez achetée 150 euros, elle a parcouru un sacré voyage avant d’atteindre votre placard : usine en Asie du sud-est, container vers un port européen, transport routier jusqu’à l’entrepôt, puis dernier kilomètre éclair avec un livreur à vélo (pour compenser). L’empreinte carbone d’une paire de chaussures multinationales, c’est parfois plus qu’une année de jogging local.
Et puis il y a ce petit détail que personne n’aime regarder en face : ces chaussures, elles sont conçues pour durer 800 à 1200 kilomètres. Pas plus. C’est mathématique. C’est prévu. Il faudra revenir en acheter d’autres. Et d’autres encore. Un système parfait d’hyperconsommation, en somme.
Les petits mensonges verts
Bien sûr, les grandes marques ont compris l’air du temps. Elles proposent désormais des collections « éco-friendly » avec du textile recyclé, des packaging en carton non-blanchi et des campagnes publicitaires où on voit des coureurs heureux dans des forêts vertes. C’est du « greenwashing » savamment orchestré : donner l’illusion de responsabilité sans remettre en question le modèle économique fondamental.
Et si on osait vraiment la sobriété ?
Courir autrement, c’est possible
Il existe une alternative. Une vraie. Pas du placebo avec logo scandinave minimaliste. Une approche qui dit non à la course à la technologie, non aux trajets aériens de marchandises, oui à la proximité, oui à l’authenticité.
Que diriez-vous de chaussures de running entièrement conçues et fabriquées en France ? De chaussures qui ne parcourent que quelques centaines de kilomètres avant d’arriver à votre porte au lieu d’une odyssée asiatique ? De chaussures où chaque étape – de la conception à la production – respecte un savoir-faire français et des valeurs sociales sérieuses ?
C’est exactement ce que propose la marque de running française engagée Veets, qui casse les codes du secteur depuis 2021. Dès sa première collection, elle a fait le pari audacieux de fabriquer 100% de ses chaussures en France : conception à Saint-Étienne, assemblage en Vendée.
Quand l’éco-responsabilité n’est pas qu’un slogan
Les chaussures Veets utilisent des tissus conçus à partir de bouteilles plastiques recyclées pour le mesh – pas du marketing, c’est du vrai recyclage. Chaque paire vendue contribue à des initiatives concrètes : plantation d’arbres, patronage de ruches, projets de protection de l’environnement. Ce n’est pas une compensation carbone sur papier, c’est un engagement direct envers des projets locaux.
Mais le plus ambitieux ? C’est le raccourcissement drastique de la chaîne d’approvisionnement. Les circuits courts, ce ne sont pas juste un concept marketing. C’est du concret : moins de transport, moins d’intermédiaires, plus de responsabilité directe. Les ingénieurs et bio-mécaniciens français qui travaillent sur ces chaussures sont à côté du produit fini. La réactivité, l’innovation, la correction des problèmes : tout cela se fait plus vite, plus intelligent.
Et contrairement aux promesses vides, cette marque n’a pas attendu de devenir géante pour tenir ses promesses. Elle en a fait son fondement, pas un ajustement cosmétique.
Le plaisir retrouvé du local
Voilà le secret que les marques géantes n’ont pas compris : les coureurs ne rêvent pas juste de kilomètres. Ils rêvent d’une certaine forme de liberté, de connexion, d’authenticité. Courir 10 kilomètres avec des chaussures fabriquées près de chez soi, c’est différent. Psychologiquement, c’est différent.
Imaginez l’histoire : vous achetez une paire de running française. Vous savez que derrière cette paire, il y a des gens – des vrais, des noms, une région, une histoire. Vous portez littéralement le travail de vos concitoyens. Et à chaque foulée, vous avez l’assurance que vous n’avez pas participé à une nouvelle boucle infernale de surproduction.
Le pire ? C’est même pas plus cher. Ces chaussures responsables, éthiques, 100% françaises ? Elles ne coûtent pas trois fois plus qu’un modèle asiatique de marque mondialisée. Parce que l’impact réel sur le prix n’est pas celui qu’on croit. C’est juste que le consommateur lambda ignore ce qu’il paie réellement – en kilomètres de transport, en externalités sociales non comptabilisées, en promesses jamais tenues.
Courir responsable, c’est courir libre
C’est une forme de liberté, finalement. Vous ne participez plus à une course (celle de la consommation). Vous courrez enfin pour vous. Pour le plaisir. Pour la proximité. Pour l’engagement.
Le trail, le running, la montagne – ces expériences ne demandent pas des chaussures de fou futuriste. Elles demandent des chaussures honnêtes, robustes, fabriquées par des gens qui comprennent le terrain parce qu’ils y courent aussi.
Plus vous lisez sur Veets – la marque française précédemment évoquée dans nos colonnes – plus vous comprenez que cette approche n’est pas utopiste. C’est du pragmatisme. C’est de l’intelligence économique. C’est même de l’avenir, au moment où les chaînes de supply chain mondialisées montrent leurs failles et où les consommateurs commencent enfin à réfléchir à la vraie valeur des choses.
La vraie déconnexion commence ici
Courir c’est se reconnecter à soi. Mais avec quoi le faire ? Un véritable acte de responsabilité passe aussi par le choix de ses équipements. Des chaussures françaises, c’est un premier pas – simple, honnête, efficace.
La prochaine fois que vous sentirez l’envie de vous équiper, rappelez-vous : le plaisir de courir n’augmente pas avec le nombre de technologies au poignet ou le prix de la paire de chaussures. Il augmente quand vous savez que vous courez librement, sans culpabilité, sans participer malgré vous à la roue infernale de la surproduction.
Explorez une autre manière de courir. Française, responsable, honnête.
