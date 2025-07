Cimalp Tignes Trail les 16 et 17 août toujours plus responsable

Le Cimalp Tignes Trail Un rendez-vous incontournable du trail en altitude

Au cœur des Alpes françaises, dans le cadre majestueux de Tignes et du Parc National de la Vanoise, le Cimalp Tignes Trail s’est imposé comme l’un des événements trail les plus prisés de l’été. Cette course, qui allie performance sportive et découverte des paysages alpins exceptionnels, attire chaque année des centaines de coureurs de tous niveaux, des jeunes athlètes aux ultra-trailers les plus expérimentés.

L’édition 2025 : un programme complet pour tous C’est officiel : Tignes donne rendez-vous aux passionnés de trail les 16 et 17 août 2025 pour une nouvelle édition du Tignes Trail. Cette huitième édition promet d’être exceptionnelle, avec un programme pensé pour satisfaire tous les profils de coureurs, des plus jeunes aux plus expérimentés. Les parcours jeunes – Samedi 16 août L’événement débute le samedi avec les épreuves dédiées aux jeunes coureurs : 800 mètres pour les 10-11 ans (départ 15h00) – 1,2 km effort

pour les 10-11 ans (départ 15h00) – 1,2 km effort 1,7 kilomètre pour les 12-13 ans (départ 15h30) – 2,6 km effort

pour les 12-13 ans (départ 15h30) – 2,6 km effort 2,9 kilomètres pour les 14-17 ans (départ 16h00) – 4,8 km effort Les épreuves adultes – Dimanche 17 août Le dimanche, place aux courses adultes avec trois distances distinctes : 14,3 km (départ 9h00) – 750m D+ – 22 km effort

(départ 9h00) – 750m D+ – 22 km effort 26,5 km (départ 8h00) – 1455m D+ – 41,5 km effort

(départ 8h00) – 1455m D+ – 41,5 km effort 42,6 km (départ 7h00) – 2630m D+ – 69,4 km effort – 200 participants maximum Note : Le kilomètre-effort est une unité utilisée en raid de montagne qui prend en compte à la fois la distance parcourue et le dénivelé (distance en km + dénivelé positif en centaines de mètres).

Retour sur les éditions précédentes L’édition 2024 : succès et innovation L’édition 2024, qui s’est déroulée les 17 et 18 août, a marqué un tournant avec l’introduction d’un Meeting Trail Running. Cette initiative, qui a eu lieu le samedi 17 août à 17h à la Maison de Tignes le Lac, a permis aux participants de rencontrer des experts du trail comme Sabine Ehrström, ultra-traileuse élite et coach en physiologie du sport (5ème femme du Grand Trail des Templiers 2022), ainsi que Laure Desmurs, mara-traileuse et co-responsable du Diplôme Universitaire Trail Running à l’Université Grenoble Alpes. Cette édition 2024 a conservé le format éprouvé avec les parcours jeunes le samedi et les trois distances adultes le dimanche. L’organisation a une nouvelle fois démontré sa capacité à allier compétition de haut niveau et convivialité familiale. 2023 : célébration des 60 ans du Parc National de la Vanoise L’édition 2023, organisée les 19 et 20 août, revêtait une signification particulière puisqu’elle célébrait les 60 ans du Parc National de la Vanoise. Pour marquer cet anniversaire, le parcours principal est passé de 44 à 46 kilomètres, offrant aux coureurs l’opportunité de découvrir davantage les merveilles de ce territoire préservé. Cette année-là, la Team Cimalp avait brillé sur les podiums avec des performances remarquables. Sur l’épreuve reine de 42 km, Massimo Farcoz et Benoit Dupraz avaient dominé la catégorie masculine, tandis que Michelle Hassel s’imposait chez les femmes. Baptiste Lorier complétait ce tableau d’honneur en remportant l’épreuve de 27 km. Les résultats marquants de 2023 : 42 km hommes : Massimo Farcoz et Benoit Dupraz (Team Cimalp)

Massimo Farcoz et Benoit Dupraz (Team Cimalp) 42 km femmes : Michelle Hassel (Team Cimalp)

Michelle Hassel (Team Cimalp) 27 km hommes : Baptiste Lorier (Team Cimalp)

Baptiste Lorier (Team Cimalp) 27 km femmes : Ruth Croft (Adidas Terres)

Ruth Croft (Adidas Terres) 14 km hommes : Meryl Forlini (Atousport)

Meryl Forlini (Atousport) 14 km femmes : Lisa Giffon (27ème au scratch)

Une histoire riche et une évolution constante Le Cimalp Tignes Trail n’est pas seulement une course, c’est l’aboutissement d’une passion partagée entre une station alpine emblématique et un équipementier français reconnu pour son expertise en montagne. Depuis sa création, l’événement n’a cessé d’évoluer pour répondre aux attentes croissantes des traileurs. En 2022, l’événement avait déjà réuni plus de 500 participants sur les différentes courses, témoignant de l’engouement grandissant pour cette compétition. La victoire de Benoit Dupraz cette année-là, membre de la Team Cimalp, en 4h39’48” sur l’épreuve de 44 km, avait marqué les esprits et confirmé le niveau de plus en plus élevé de la compétition. L’évolution des distances témoigne également de cette montée en gamme : de 44 km en 2022 à 46 km en 2023, puis 42,6 km en 2025, l’organisation adapte ses parcours pour offrir toujours plus de défis techniques et paysagers aux participants.

Un cadre naturel d’exception Le Cimalp Tignes Trail se déroule dans l’un des plus beaux théâtres naturels des Alpes françaises. Tignes, située à plus de 2000 mètres d’altitude, offre un terrain de jeu exceptionnel avec ses glaciers, ses lacs d’altitude et ses panoramas à couper le souffle. Le passage dans le Parc National de la Vanoise, réservé aux participants du parcours le plus long, constitue l’un des moments forts de la course. Ce territoire protégé, créé en 1963, abrite une faune et une flore exceptionnelles que les coureurs peuvent découvrir dans un cadre préservé et authentique. Les paysages rencontrés tout au long des parcours offrent une diversité remarquable : des sentiers techniques en single track, des passages sur névés, des traversées de pâturages alpins, et des montées vers des cols offrant des vues imprenables sur les massifs environnants.

Cimalp : 60 ans d’expertise au service du trail Fondée en 1964, Cimalp est une marque française qui s’est spécialisée dans l’équipement technique pour les activités de montagne. Cette expertise de plus de 60 ans dans le développement de vêtements et d’équipements outdoor s’est naturellement étendue au trail running, discipline qui partage de nombreux points communs avec la randonnée et l’alpinisme. Les chaussures : X-Race et X-Trail, les fers de lance X-Race : la performance à l’état pur La X-Race représente le haut de gamme de Cimalp en matière de chaussures de trail. Comme son nom l’indique, elle est spécialement conçue pour la compétition et la recherche de performance. Développée en partenariat avec Vibram, elle bénéficie de composants haut de gamme tant au niveau de la semelle externe que du midsole. Cette chaussure se distingue par sa légèreté, son dynamisme et sa capacité d’accroche sur tous types de terrains. Elle constitue l’outil idéal pour les coureurs qui visent la performance sur des distances variées, du court au long. X-Trail : polyvalence et confort La X-Trail, modèle complémentaire de la gamme, mise sur la polyvalence et le confort. Équipée de semelles Vibram XST, elle combine souplesse, confort et amorti pour une aisance optimale sur tous les terrains. Cette chaussure dynamique et accrocheuse offre une adhérence optimale et une durabilité certifiée. Plus robuste que la X-Race, elle convient parfaitement aux coureurs qui privilégient le confort sur de longues distances ou qui recherchent une chaussure polyvalente pour leurs entraînements et leurs courses. L’équipement textile : innovation et performance Au-delà des chaussures, Cimalp propose une gamme complète d’équipements textiles spécialement conçus pour le trail et l’ultra-trail. Cette gamme s’appuie sur l’expertise historique de la marque dans les vêtements techniques de montagne. Les vestes techniques Les vestes Cimalp se caractérisent par leur légèreté exceptionnelle et leur compacité. La plupart pèsent le poids d’une plume et peuvent être rangées dans une poche prévue à cet effet. Elles offrent une respirabilité optimale tout en assurant une protection efficace contre les intempéries. Les t-shirts et sous-vêtements La gamme comprend des t-shirts ultra-légers et respirants, utilisant des technologies avancées pour l’évacuation de l’humidité. Les modèles comme le Bauges ou le Venturi LS offrent un séchage rapide et un confort optimal, même lors d’efforts prolongés. Les shorts et collants Les bas Cimalp, comme le modèle Tende, intègrent des ceintures multi-poches et des tissus stretch pour un confort de mouvement optimal. Ils sont conçus pour résister aux frottements et offrir une liberté de mouvement totale. Les accessoires indispensables Cimalp complète sa gamme trail avec une série d’accessoires techniques : chaussettes spécialisées, gants thermiques Hybrid 2 en 1, casquettes, et manchons de compression. Chaque produit est développé avec la même exigence de qualité et de performance que les équipements principaux.

L’expérience participant : bien plus qu’une course Participer au Cimalp Tignes Trail, c’est vivre une expérience complète qui dépasse le simple cadre de la compétition sportive. L’événement s’inscrit dans une démarche de découverte et de partage, où la performance individuelle se conjugue avec l’émerveillement collectif face à la beauté des paysages alpins. L’organisation met un point d’honneur à proposer un ravitaillement de qualité, adapté aux spécificités de chaque parcours. Les bénévoles, nombreux et motivés, contribuent grandement à l’ambiance chaleureuse qui caractérise l’événement. Le village partenaire, installé à Tignes, permet aux participants et à leurs accompagnants de découvrir les dernières innovations en matière d’équipement trail, de bénéficier de conseils d’experts et de rencontrer d’autres passionnés de la discipline.

Un engagement environnemental fort Organiser un événement sportif dans un environnement aussi préservé que le Parc National de la Vanoise implique une responsabilité environnementale particulière. L’organisation du Cimalp Tignes Trail s’engage dans une démarche éco-responsable à travers plusieurs initiatives. La limitation du nombre de participants sur l’épreuve longue (200 maximum) témoigne de cette volonté de préserver l’équilibre fragile des écosystèmes alpins. Cette approche permet de maintenir l’impact environnemental à un niveau acceptable tout en préservant la qualité de l’expérience pour les participants. On est bien loin des trails de masse comme Luchon Aneto Trail où des milliers de coureurs viennent piétiner les sommets de Pyrénées, et consommer leur dose de montagne. Cimalp, en tant que partenaire principal, partage cette philosophie environnementale. La marque développe ses produits dans une démarche de durabilité, privilégiant des matériaux respectueux de l’environnement et des processus de fabrication responsables.

Se préparer pour le défi Participer au Cimalp Tignes Trail nécessite une préparation adaptée au niveau de difficulté choisi. L’altitude, le dénivelé et les conditions météorologiques parfois changeantes en montagne exigent une approche méthodique de l’entraînement. Préparation physique L’entraînement doit intégrer du travail spécifique en côte, des sorties longues pour développer l’endurance, et des séances de renforcement musculaire. La pratique régulière de la marche en montagne permet également de s’habituer aux terrains techniques et aux variations d’altitude. Équipement recommandé Le choix de l’équipement revêt une importance cruciale. Des chaussures adaptées au terrain (comme les X-Race ou X-Trail de Cimalp), des vêtements techniques respirants, et une protection contre les intempéries constituent la base de l’équipement nécessaire. N’oubliez pas les accessoires indispensables : chaussettes techniques, casquette, et lunettes de soleil. Stratégie de course La gestion de l’effort sur des parcours aussi exigeants nécessite une stratégie réfléchie. Il convient de bien étudier le profil des parcours, de prévoir sa stratégie nutritionnelle, et de s’adapter aux conditions du jour. L’altitude peut également impacter les performances, il est recommandé d’arriver quelques jours avant la course pour s’acclimater.

Rendez-vous les 16 et 17 août 2025 Le Cimalp Tignes Trail 2025 s’annonce comme une édition exceptionnelle, fidèle à l’esprit qui anime cet événement depuis ses débuts : allier performance sportive, découverte des paysages alpins et convivialité. Que vous soyez un coureur expérimenté en quête de nouveaux défis ou un amateur désireux de découvrir les joies du trail en montagne, les parcours proposés sauront répondre à vos attentes. Dans le cadre grandiose de Tignes et du Parc National de la Vanoise, équipé des dernières innovations Cimalp, vous vivrez une expérience trail inoubliable. Les inscriptions sont ouvertes, alors n’hésitez plus : rejoignez l’aventure du Cimalp Tignes Trail 2025 ! Rendez-vous sur les sentiers de Tignes pour une expérience trail d’exception !