Written by Oslo• 11h13• Agriculture, Culture, Eau, Ecologie, Evènements, Fil, Luchon

Ciné-rencontre “Cultiver la pluie” à Luchon Le jeudi 11 décembre, le cinéma Rex accueille un documentaire sur la gestion de l’eau et le changement climatique, suivi d’un débat avec les Colibris locaux

Le jeudi 11 décembre 2025, le cinéma Rex de Luchon propose une soirée particulière autour du documentaire “Cultiver la pluie” de Marc Khanne. Cette projection sera suivie d’une discussion animée par le groupe local Colibris 31 Luchon et ses vallées. Un rendez-vous qui aborde une question devenue centrale : comment gérer l’eau dans un contexte de bouleversements climatiques ? Entre sécheresses et inondations, le film donne la parole à ceux qui expérimentent des solutions concrètes sur le terrain. Des agriculteurs du Larzac aux porteurs de projets en Alsace, en passant par une île du Cap-Vert où la pluie s’est faite rare, ce documentaire de 75 minutes explore différentes approches pour préserver et restaurer le cycle de l’eau.

Un documentaire qui observe les solutions existantes Produit par Films Figures Libres en coproduction avec POM.tv, “Cultiver la pluie” a bénéficié du soutien du Centre National du Cinéma et de la Région Occitanie. Le film s’inscrit dans une démarche documentaire classique : observer, écouter, comprendre. Pas de discours alarmiste ni de ton moralisateur, mais une série de rencontres avec des personnes qui agissent au quotidien. Le documentaire prend le temps de montrer les gestes, les techniques, les résultats obtenus. Des exploitations agricoles qui ont modifié leurs pratiques, des territoires qui repensent leur rapport à l’eau, des initiatives qui cherchent à régénérer les sols et les nappes phréatiques. L’approche est pragmatique et s’appuie sur des exemples vérifiables. Les trois auteurs du film ont parcouru plusieurs régions pour recueillir une quinzaine de témoignages. Cette diversité géographique permet d’illustrer que les problématiques liées à l’eau se posent partout, mais que les réponses peuvent prendre des formes variées selon les contextes locaux. Un spectateur ayant vu le film lors d’une avant-première l’a qualifié de “documentaire d’utilité publique”, ce qui témoigne de l’impact que peuvent avoir ces témoignages concrets.

🌱 Soutenez une alimentation responsable La Fourche – L’épicerie bio en ligne engagée Code promo : VOWENI52 Profitez d’une réduction sur vos courses bio et locales

Marc Khanne et une équipe engagée dans le documentaire environnemental Le réalisateur Marc Khanne n’en est pas à son premier film sur les questions environnementales. Avec “Cultiver la pluie”, il poursuit un travail documentaire qui cherche à mettre en lumière des alternatives concrètes face aux défis écologiques. Le choix de faire intervenir Films Figures Libres et POM.tv, une chaîne régionale occitane, inscrit le projet dans un ancrage territorial fort. La collaboration avec les éditions Terre Vivante, qui ont publié un livre éponyme de 226 pages accompagnant le film, montre la volonté de prolonger la réflexion au-delà de l’écran. Cet ouvrage propose des entretiens approfondis, des fiches pratiques et des explications techniques pour ceux qui souhaitent s’inspirer des méthodes présentées dans le documentaire. Le film a été présenté dans plusieurs festivals, notamment le festival FReDD (Festival du film sur le Développement Durable) dans diverses villes d’Occitanie. Cette circulation en région permet de toucher différents publics et d’adapter les discussions post-projection aux réalités locales.

📱 Une banque qui respecte vos valeurs Green-Got – La banque verte et éthique 2 mois gratuits avec le code Melles750 Découvrir l’offre

Des territoires variés, des défis communs Le film emmène le spectateur dans plusieurs régions françaises et même au-delà. Du Larzac au Béarn, du Roussillon à l’Alsace, chaque territoire présente ses spécificités climatiques et géologiques. Pourtant, les problématiques se rejoignent : comment retenir l’eau quand elle tombe trop fort, comment la préserver quand elle se fait rare, comment restaurer les sols pour qu’ils jouent leur rôle d’éponge naturelle. L’un des segments du documentaire se déroule sur une île du Cap-Vert où aucune précipitation n’a été enregistrée depuis treize ans. Cette situation extrême permet de comprendre l’importance vitale de l’eau et les stratégies développées pour survivre dans ces conditions. Le contraste avec les régions françaises touchées par des inondations soudaines illustre la complexité de la gestion de l’eau à l’échelle planétaire. L’agroforesterie comme réponse aux aléas climatiques Plusieurs séquences du film montrent des exploitations qui ont intégré l’agroforesterie dans leurs pratiques. Cette méthode consiste à associer arbres et cultures ou pâturages sur une même parcelle. Les arbres jouent plusieurs rôles : leurs racines structurent le sol, leurs feuilles apportent de la matière organique, leur ombre régule la température et l’évaporation. Les agriculteurs témoignent des changements observés sur leurs terres. Des sols qui retiennent mieux l’humidité, une érosion réduite lors des fortes pluies, une biodiversité qui revient progressivement. Ces résultats ne sont pas immédiats, mais ils s’inscrivent dans une transformation durable des écosystèmes agricoles. Le maraîchage sur sol vivant et l’hydrologie régénérative Le documentaire explore également le maraîchage sur sol vivant, une approche qui limite au maximum le travail mécanique du sol pour préserver sa structure et sa vie biologique. En maintenant une couverture végétale permanente et en apportant régulièrement de la matière organique, les maraîchers créent un milieu favorable à l’infiltration et au stockage de l’eau. L’hydrologie régénérative, autre concept abordé dans le film, vise à restaurer les cycles naturels de l’eau en réaménageant les paysages. Il s’agit de ralentir les écoulements, de créer des zones de rétention, de reconnecter les cours d’eau avec leurs plaines d’inondation naturelles. Des projets de ce type montrent des résultats encourageants en termes de recharge des nappes phréatiques et de limitation des crues. Le concept de ville-éponge Le film ne se limite pas au monde rural. Il présente aussi le concept de ville-éponge, développé notamment en Chine mais qui commence à inspirer des projets européens. L’idée est de transformer les espaces urbains pour qu’ils absorbent l’eau de pluie plutôt que de la rejeter directement dans les réseaux d’égouts. Toitures végétalisées, revêtements perméables, bassins de rétention intégrés au paysage urbain : ces aménagements permettent de gérer les précipitations intenses tout en créant des réserves utilisables en période sèche.

🌱 Soutenez une alimentation responsable La Fourche – L’épicerie bio en ligne engagée Code promo : VOWENI52 Profiter de l’offre

Francis Hallé et les témoignages de terrain Parmi les intervenants du film figure Francis Hallé, botaniste reconnu pour ses travaux sur les forêts tropicales et son engagement pour la préservation des écosystèmes forestiers. Sa présence apporte une perspective scientifique et rappelle le rôle fondamental des arbres et des forêts dans le cycle de l’eau. Les forêts ne sont pas seulement des puits de carbone, elles sont aussi des régulateurs climatiques qui influencent les précipitations à grande échelle. Les autres témoignages proviennent d’agriculteurs, d’hydrologues, d’urbanistes, de porteurs de projets associatifs. Chacun apporte son expérience, ses réussites, mais aussi ses difficultés. Cette honnêteté dans les témoignages renforce la crédibilité du propos. Il ne s’agit pas de présenter des solutions miracles, mais plutôt de montrer des chemins possibles, testés sur le terrain, avec leurs contraintes et leurs bénéfices. Les images du film alternent entre plans larges de paysages et gros plans sur les gestes techniques, entre entretiens posés et séquences d’observation. Cette approche documentaire classique permet au spectateur de comprendre progressivement les enjeux sans être submergé par un discours trop technique ou trop militant.

🏃 Nutrition sportive responsable O.K.R. (ex Feed.) – Barres protéinées et nutrition équilibrée 10% de réduction avec le code Melles750 Profiter de l’offre

Une soirée participative au cinéma Rex La projection du 11 décembre à 20h ne se limite pas à la diffusion du film. Elle est organisée en partenariat avec le groupe local Colibris 31 Luchon et ses vallées, ce qui garantit un temps d’échange après la séance. Les Colibris sont un mouvement citoyen qui promeut les transitions écologiques et sociales à l’échelle locale. Leur présence lors de cette soirée permettra d’ancrer les réflexions du film dans le contexte luchonnais et pyrénéen. Ces discussions post-projection sont souvent l’occasion de faire le lien entre ce qui est montré à l’écran et les réalités du territoire. Quelles initiatives existent déjà dans les vallées ? Quels projets pourraient être développés ? Comment s’inspirer des exemples du film pour adapter des pratiques localement ? Ces questions concrètes donnent une dimension participative à la soirée et peuvent déboucher sur des envies d’agir. Le tarif de 7 euros pour cette séance spéciale est accessible, et les cartes d’abonnement du cinéma Rex sont acceptées. Cette politique tarifaire facilite l’accès à ce type de programmation engagée, permettant à un large public de découvrir le film et de participer aux échanges.

🥾 Équipez-vous pour vos randonnées Cimalp – Équipement outdoor de qualité made in Drôme Vêtements techniques et durables pour la montagne Découvrir la boutique Cimalp

Au-delà du film, un livre pour approfondir La sortie du documentaire s’accompagne d’un ouvrage publié chez Terre Vivante, maison d’édition spécialisée dans l’écologie pratique et le jardinage biologique. Ce livre de 226 pages reprend les témoignages du film sous forme d’entretiens développés et ajoute de nombreuses fiches pratiques. Pour ceux qui souhaitent comprendre plus en détail les techniques présentées ou s’en inspirer pour leurs propres projets, ce complément écrit apporte des informations précieuses. L’approche pédagogique de Terre Vivante permet de rendre accessibles des notions parfois techniques. Les schémas, les pas à pas, les retours d’expérience détaillés facilitent la transposition des idées du film vers des applications concrètes. C’est une démarche cohérente avec l’esprit du documentaire : ne pas se contenter de constats, mais donner des outils pour agir. Cette double proposition, film et livre, s’adresse à différents types de publics. Certains préféreront l’approche visuelle et narrative du documentaire, d’autres voudront creuser les aspects techniques grâce au livre. L’important est que chacun puisse trouver le format qui lui convient pour s’approprier les contenus et, éventuellement, passer à l’action dans son propre contexte.

Informations pratiques Date : Jeudi 11 décembre 2025 Horaire : 20h Lieu : Cinéma Rex, Luchon Durée du film : 75 minutes Tarif : 7 euros (carte d’abonnement acceptée) Après la projection : Discussion avec le groupe Colibris 31 Luchon et ses vallées Le film “Cultiver la pluie” est produit par Films Figures Libres en coproduction avec POM.tv, avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l’image animée et de la Région Occitanie. Cette soirée s’inscrit dans une programmation régulière du cinéma Rex qui propose des films documentaires engagés et des rencontres avec le public. Une manière de faire du cinéma un lieu de réflexion collective sur les enjeux contemporains.

Article rédigé pour Melles750.fr – Magazine en ligne des Pyrénées et des modes de vie écoresponsables

Visited 13 times, 1 visit(s) today