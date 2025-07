Classement du Tour de France avant la première étape de montagne L’analyse complète avant l’étape 10 vers le Mont-Dore

Le contexte : neuf étapes de préparation Alors que le peloton s’apprête à aborder la première véritable étape de montagne de ce Tour de France 2025, l’étape 10 entre Ennezat et le Mont-Dore sur 165,3 kilomètres, le classement général commence à prendre une physionomie définitive. Après neuf étapes marquées par des sprints, un contre-la-montre et quelques côtes, les véritables prétendants au maillot jaune se sont révélés. Cette dixième étape, programmée symboliquement le 14 juillet, jour de fête nationale, représente un tournant décisif dans cette 112e édition de la Grande Boucle. Les coureurs vont découvrir le Massif Central et ses paysages volcaniques, avec une arrivée au sommet du Puy de Sancy qui pourrait redistribuer les cartes du classement général. Depuis le départ de Lille, nous avons assisté à une première semaine riche en rebondissements. Les sprinters ont eu leur lot d’occasions, le contre-la-montre de Caen a permis aux rouleurs de s’exprimer, et les côtes bretonnes ont offert un avant-goût des difficultés à venir. Mais c’est aujourd’hui que les grimpeurs et les coureurs de classement général vont véritablement entrer en scène.

La domination de Tadej Pogačar Au terme de neuf étapes, Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) s’impose comme le grand dominateur de ce début de Tour. Le Slovène, qui porte actuellement le maillot jaune, a déjà remporté deux victoires d’étape et affiche une avance confortable sur ses principaux rivaux. Sa première victoire, obtenue à Rouen lors de la 4e étape, lui avait permis de célébrer sa 100e victoire professionnelle tout en s’emparant du maillot jaune. Puis, après avoir momentanément cédé le leadership à Mathieu van der Poel pour une petite seconde, Pogačar a repris les choses en main de manière spectaculaire à Mûr-de-Bretagne lors de la 7e étape. Au classement général actuel, le coureur d’UAE Emirates-XRG compte 54 secondes d’avance sur le Belge Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) et 1’17” sur le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Cette avance, certes confortable, n’est cependant pas décisive à l’approche des vraies difficultés montagneuses. La force de Pogačar réside dans sa polyvalence. Capable de gagner au sprint restreint comme à Mûr-de-Bretagne, performant dans les contre-la-montre comme l’a montré son deuxième place à Caen, le Slovène possède tous les atouts pour défendre son maillot jaune dans les Alpes et les Pyrénées qui l’attendent.

Classement général avant l’étape 10 Voici le classement général du Tour de France 2025 au terme de la 9e étape, avant l’entrée dans la première véritable difficulté montagnarde : Position Coureur Équipe Temps Écart 1 🇸🇮 Tadej POGAČAR UAE Emirates-XRG 35h42’18” Maillot jaune 2 🇧🇪 Remco EVENEPOEL Soudal-Quick Step 35h43’12” + 0’54” 3 🇫🇷 Kévin VAUQUELIN Arkéa-B&B Hotels 35h43’29” + 1’11” 4 🇩🇰 Jonas VINGEGAARD Visma-Lease a Bike 35h43’35” + 1’17” 5 🇳🇱 Mathieu VAN DER POEL Alpecin-Deceuninck 35h44’02” + 1’44” 6 🇸🇮 Primož ROGLIČ Red Bull-Bora-hansgrohe 35h44’18” + 2’00” 7 🇩🇪 Florian LIPOWITZ Red Bull-Bora-hansgrohe 35h44’25” + 2’07” 8 🇮🇪 Ben HEALY EF Education-EasyPost 35h44’31” + 2’13” 9 🇪🇸 Carlos RODRÍGUEZ INEOS Grenadiers 35h44’47” + 2’29” 10 🇬🇧 Tom PIDCOCK INEOS Grenadiers 35h44’53” + 2’35” Note : Ce classement reflète la situation après la 9e étape, avant l’entrée dans la première étape de montagne. Les écarts restent serrés entre les favoris, avec moins de 3 minutes séparant les 10 premiers coureurs. Les enjeux de l’étape 10 : première sélection L’étape d’aujourd’hui vers le Mont-Dore revêt une importance capitale pour plusieurs raisons. Premièrement, elle marque l’entrée dans le vif du sujet pour les coureurs de classement général. Après neuf étapes où les écarts sont restés relativement limités, les vraies difficultés commencent. Le profil de cette étape, avec son arrivée au sommet du Puy de Sancy, point culminant du Massif Central, devrait naturellement opérer une première sélection. Les coureurs qui n’ont pas les jambes pour suivre le rythme des meilleurs grimpeurs vont commencer à décrocher, libérant ainsi le classement général de certains outsiders. Pour les favoris, cette étape représente une occasion de tester leurs sensations en montagne et d’évaluer le niveau de leurs adversaires. Pogačar, fort de son avance, pourra-t-il contrôler les attaques de ses rivaux ? Evenepoel et Vingegaard ont-ils les moyens de revenir sur le maillot jaune dès cette première opportunité ? L’aspect tactique sera également crucial. Les équipes devront gérer leurs effectifs et leurs leaders, d’autant plus qu’UAE Emirates-XRG a perdu un atout majeur avec l’abandon de João Almeida lors de la 9e étape. Le Portugais, lieutenant numéro un de Pogačar en montagne, avait tenté de continuer malgré une côte fracturée, mais a finalement dû renoncer.

Les prétendants au podium Derrière Pogačar, la hiérarchie du classement général dessine un plateau relevé avec plusieurs coureurs capables de jouer les premiers rôles. Remco Evenepoel, actuellement deuxième, fait figure de principal rival du Slovène. Le Belge, champion du monde en titre, possède les qualités nécessaires pour inquiéter Pogačar, notamment dans les étapes de montagne où sa puissance peut faire la différence. Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour (2022 et 2023), occupe actuellement la quatrième place du classement général. Le Danois, qui avait dominé Pogačar lors de ses deux victoires consécutives, semble avoir retrouvé son niveau après une saison 2024 plus difficile. Sa régularité et sa science de la course en font un candidat sérieux pour le podium final. La surprise de ce début de Tour est la présence de Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) sur le podium provisoire. Le Français, qui occupe la troisième place à 1’11” de Pogačar, profite de sa régularité et de sa capacité à suivre les meilleurs dans les difficultés. Sa présence à ce niveau constitue une belle surprise et redonne de l’espoir au cyclisme français. Parmi les autres prétendants, il faut surveiller Primož Roglič (Red Bull-Bora-hansgrohe) et Florian Lipowitz, qui ont fait leur entrée dans le top 10. Le Slovène, triple vainqueur de la Vuelta, reste un coureur redoutable en montagne malgré son âge.

Les facteurs qui pourraient faire basculer le classement Plusieurs éléments peuvent modifier la donne du classement général dès cette étape 10. Le premier facteur est évidemment la forme physique des coureurs. Après neuf jours de course, certains organismes peuvent commencer à montrer des signes de fatigue, tandis que d’autres montent en puissance. L’aspect tactique sera déterminant. Les équipes de Evenepoel et Vingegaard devront-elles s’associer pour tenter de déstabiliser Pogačar ? Le maillot jaune, privé de son lieutenant Almeida, pourra-t-il compter sur le reste de son équipe pour contrôler les attaques ? Les conditions météorologiques peuvent également jouer un rôle. Le Massif Central est réputé pour ses changements météorologiques rapides, et une étape sous la pluie ou dans le brouillard pourrait favoriser les coureurs les plus aguerris ou, au contraire, provoquer des chutes qui bouleverseraient le classement. La gestion de l’effort sera cruciale. Cette étape, bien que difficile, n’est que la première d’une longue série d’étapes de montagne. Les coureurs devront doser leurs efforts pour ne pas compromettre leurs chances sur la suite du parcours, tout en restant vigilants aux mouvements de leurs adversaires.

Les outsiders à surveiller Au-delà des favoris déclarés, plusieurs coureurs peuvent profiter de cette première étape de montagne pour se révéler. Ben Healy (EF Education-EasyPost), vainqueur de la 6e étape et huitième du classement général, possède les qualités de grimpeur nécessaires pour inquiéter les leaders. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), cinquième du classement général, pourrait également créer la surprise. Le Néerlandais, qui a déjà porté le maillot jaune lors de ce Tour, est capable de coups d’éclat en montagne, même si ce n’est pas son terrain de prédilection. Les jeunes coureurs constituent également une catégorie à surveiller. Cette première étape de montagne peut révéler des talents et permettre à de jeunes grimpeurs de se faire remarquer sur la scène internationale.

L’impact sur la suite du Tour Cette étape 10 va donner le ton pour la suite de l’épreuve. Les écarts qui se créeront aujourd’hui auront des répercussions sur la stratégie des équipes pour les prochaines étapes. Un coureur qui perdrait beaucoup de temps pourrait être contraint de changer d’objectif et de viser les victoires d’étape plutôt que le classement général. À l’inverse, un coureur qui résisterait bien à cette première sélection pourrait gagner en confiance et en crédibilité pour la suite. Les étapes alpines et pyrénéennes qui arrivent dans les prochaines semaines seront encore plus sélectives, mais les bases se posent dès maintenant. Pour Pogačar, l’objectif sera de gérer son avance sans prendre de risques inconsidérés. Le Slovène sait que son principal atout réside dans sa régularité et sa capacité à répondre aux attaques. Il devra faire preuve de prudence tout en restant vigilant aux mouvements de ses adversaires. Cette étape marquera aussi le début d’une nouvelle phase de course, plus intense et plus spectaculaire. Les télespectateurs vont découvrir le vrai visage de ce Tour de France 2025, avec des coureurs qui vont devoir puiser dans leurs ressources pour rester dans la course au maillot jaune.

Les enjeux tactiques et stratégiques L’étape d’aujourd’hui va révéler les premières intentions tactiques des équipes. UAE Emirates-XRG, privée d’Almeida, devra redéfinir sa stratégie pour protéger Pogačar. L’équipe émiratie peut-elle compter sur des coureurs comme Marc Soler ou Rafał Majka pour épauler leur leader dans les moments difficiles ? Du côté de Visma-Lease a Bike, l’équipe de Vingegaard dispose d’un effectif solide en montagne avec des coureurs comme Wout van Aert et Matteo Jorgenson. Les Néerlandais pourraient adopter une tactique agressive pour tenter de déstabiliser Pogačar et récupérer du temps au classement général. Soudal-Quick Step, avec Evenepoel, possède également des atouts avec des coureurs expérimentés capables de lancer des attaques à distance. L’équipe belge pourrait jouer la carte de la surprise en plaçant un coureur dans l’échappée matinale ou en lançant Evenepoel dans une attaque à longue distance. Les équipes moins bien classées au général pourraient également jouer un rôle déterminant. En plaçant des coureurs dans l’échappée ou en durcissant la course, elles peuvent indirectement influencer la bataille pour le maillot jaune et créer des opportunités inattendues.

L’importance du 14 juillet Courir le 14 juillet revêt une dimension particulière sur le Tour de France. Cette date symbolique pour la France donne souvent lieu à des courses spectaculaires et à des exploits mémorables. Les coureurs français sont particulièrement motivés, et l’ambiance dans les Alpes auvergnates promet d’être exceptionnelle. Historiquement, les étapes du 14 juillet ont souvent été favorables aux surprises et aux coups d’éclat. Les coureurs français puisent dans cette énergie particulière pour se surpasser, et le public, plus nombreux et plus enthousiaste, peut pousser les compétiteurs vers des performances exceptionnelles. Cette étape au Mont-Dore, avec son arrivée au sommet dans un cadre volcanique spectaculaire, possède tous les ingrédients pour marquer ce Tour de France 2025. Les organisateurs ont choisi cette date et ce lieu pour offrir un spectacle digne de l’événement national. Pour les coureurs français présents dans le peloton, cette étape représente une opportunité unique de briller devant leurs compatriotes. Kévin Vauquelin, déjà bien placé au classement général, pourrait profiter de cette motivation supplémentaire pour consolider sa position ou même viser la victoire d’étape.

Les leçons des premières étapes Les neuf premières étapes de ce Tour de France 2025 ont déjà apporté de nombreux enseignements. La domination de Pogačar n’est pas une surprise, mais l’ampleur de sa supériorité actuelle interroge sur la capacité de ses rivaux à lui répondre dans les vraies difficultés. La forme de Vingegaard, longtemps incertaine, semble se confirmer progressivement. Le Danois monte en puissance et pourrait être l’homme fort des prochaines étapes de montagne. Sa quatrième place actuelle ne reflète pas forcément son véritable niveau. L’émergence de coureurs comme Vauquelin ou Healy montre que ce Tour reste ouvert et que les surprises sont possibles. Le niveau général du peloton est élevé, et plusieurs coureurs peuvent prétendre à figurer dans le top 10 final. La perte d’Almeida pour UAE Emirates-XRG constitue un tournant important. Cette absence va forcer Pogačar à compter davantage sur ses propres forces et pourrait ouvrir des opportunités pour ses adversaires dans les étapes les plus difficiles.