Classement général de la Vuelta 2025 avant la journée de repos

Une attaque décisive dans les derniers kilomètres

Dès les premiers pourcentages de la montée finale vers Valdercaray, Jonas Vingegaard a montré ses intentions. Le champion danois de la Visma-Lease a Bike a d’abord suivi le rythme imposé par les équipiers de Torstein Traaen, avant de porter son attaque décisive à 4 kilomètres de l’arrivée.

Cette accélération foudroyante a immédiatement mis en difficulté le peloton des favoris. Seul João Almeida (UAE Team Emirates) a tenté de suivre le rythme du Danois, mais sans succès. Vingegaard a creusé l’écart régulièrement pour s’imposer avec 1 minute et 56 secondes d’avance sur Traaen, qui a terminé dans un groupe de poursuivants emmené par Tom Pidcock.