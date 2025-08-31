Classement général de la Vuelta 2025 avant la journée de repos
Vingegaard s’impose à Valdercaray et resserre l’étau sur Traaen
La neuvième étape de la Vuelta 2025 a marqué un tournant décisif dans cette course espagnole. Jonas Vingegaard a frappé un grand coup en s’imposant en solitaire à la station de Valdercaray, réduisant considérablement son retard sur le leader norvégien Torstein Traaen. À la veille de la première journée de repos, la course prend une nouvelle dimension avec un maillot rouge désormais menacé.
La masterclass de Vingegaard à Valdercaray
Une attaque décisive dans les derniers kilomètres
Dès les premiers pourcentages de la montée finale vers Valdercaray, Jonas Vingegaard a montré ses intentions. Le champion danois de la Visma-Lease a Bike a d’abord suivi le rythme imposé par les équipiers de Torstein Traaen, avant de porter son attaque décisive à 4 kilomètres de l’arrivée.
Cette accélération foudroyante a immédiatement mis en difficulté le peloton des favoris. Seul João Almeida (UAE Team Emirates) a tenté de suivre le rythme du Danois, mais sans succès. Vingegaard a creusé l’écart régulièrement pour s’imposer avec 1 minute et 56 secondes d’avance sur Traaen, qui a terminé dans un groupe de poursuivants emmené par Tom Pidcock.
Les conséquences sur le classement général
Cette victoire d’étape permet à Jonas Vingegaard de revenir à 37 secondes seulement de Torstein Traaen au classement général. Le Norvégien de Bahrain Victorious, qui semblait bien installé dans son maillot rouge avec plus de deux minutes d’avance, voit désormais sa position de leader sérieusement remise en question.
Derrière ce duo de tête, João Almeida consolide sa troisième place à 1’15” du leader, tandis que Tom Pidcock fait une belle opération en remontant à la quatrième position. L’Britannique d’Ineos Grenadiers s’impose comme un outsider crédible pour le podium final.
🏆 Classement général après l’étape 9
Analyse tactique : un duel qui s’annonce passionnant
La stratégie payante de Visma-Lease a Bike
L’équipe néerlandaise a parfaitement orchestré cette étape de montagne. Matteo Jorgenson, équipier de Vingegaard, a d’abord animé la course en début d’étape avant de se mettre au service de son leader dans la montée finale. Cette tactique a permis à Vingegaard d’économiser ses forces pour porter son attaque au moment le plus opportun.
Le timing choisi par le Danois était parfait : assez tôt pour creuser un écart significatif, mais assez tard pour éviter un retour organisé du groupe Traaen. Cette victoire démontre la forme exceptionnelle de Vingegaard, qui semble monter en puissance au fil des étapes.
Bahrain Victorious sous pression
L’équipe de Torstein Traaen n’a pas su répondre à l’attaque de Vingegaard. Le rythme imposé en début de montée par les équipiers du Norvégien s’est révélé insuffisant pour décourager les ambitions du champion danois. Cette tactique défensive pourrait coûter cher au leader, qui se retrouve maintenant dans une position délicate.
Traaen devra désormais adopter une approche plus offensive s’il veut conserver son maillot rouge. Avec seulement 37 secondes d’avance, le moindre relâchement pourrait lui être fatal dans les étapes de montagne qui arrivent.
Que nous réserve la suite de la Vuelta ?
La journée de repos, moment crucial
Lundi, les coureurs observeront leur première journée de repos depuis le départ de cette Vuelta 2025. Cette pause arrive à point nommé pour Torstein Traaen, qui aura l’occasion de réfléchir à sa stratégie avec son équipe. De son côté, Jonas Vingegaard pourra savourer sa victoire tout en préparant la suite des hostilités.
Cette journée de repos permettra également aux autres favoris de faire le point. Tom Pidcock, désormais quatrième, João Almeida, solidement installé sur le podium provisoire, et Felix Gall, cinquième, vont devoir déterminer leurs objectifs pour la seconde partie de course.
L’étape 10 : un piège ou une transition ?
Mardi, la course reprendra entre le parc naturel de Sendaviva et El Ferrial Larra Bellagua. Cette dixième étape de 155 kilomètres s’annonce majoritairement plate, à l’exception des huit derniers kilomètres qui présentent une montée à 4,4 % de moyenne. Un profil qui pourrait sourire aux puncheurs comme aux sprinteurs costauds.
Cette étape pourrait être l’occasion pour Vingegaard de prendre quelques secondes supplémentaires à Traaen, ou au contraire permettre au Norvégien de stabiliser son retard. Le final légèrement ascendant laisse entrevoir de nombreux scénarios possibles.
Une Vuelta 2025 qui tient ses promesses
Avec cette neuvième étape spectaculaire, la Vuelta 2025 confirme son statut de course imprévisible et passionnante. Le duel entre Vingegaard et Traaen promet de magnifiques batailles dans les étapes de montagne à venir. Les amateurs de cyclisme peuvent se réjouir : cette édition s’annonce mémorable, avec un suspense maintenu jusqu’aux derniers kilomètres à Madrid.