Comment bien choisir sa taille chez RVRC ?

Le guide définitif du sizing RVRC : Découvrez tous les secrets pour choisir la bonne taille chez RevolutionRace, éviter les retours et profiter pleinement de vos vêtements outdoor. Conseils pratiques testés en conditions pyrénéennes et validés par des centaines d’avis clients.

La bonne nouvelle : Avec les bonnes informations et l’expérience de centaines de clients, vous pouvez éviter les erreurs et trouver votre taille idéale du premier coup.

Une coupe “nordique” différente

RevolutionRace est une marque suédoise, et cela se ressent dans ses coupes. Les vêtements RVRC sont généralement conçus pour des morphologies scandinaves, souvent plus grandes et plus élancées que la moyenne française.

“Étant donné que je mesure 1m68, j’ai eu des problèmes avec la longueur des manches et l’entrejambe. Les tailles sont vraiment pensées pour des gens plus grands.” – Sophie M., Lyon

Caractéristiques des coupes RVRC confirmées par les clients : Longueurs généralement plus importantes

Coupes droites plutôt qu’ajustées

Emmanchures spacieuses

Entrejambes souvent longs sur les pantalons