Comment bien choisir ses vêtements techniques thermorégulateurs ?

Dans les Pyrénées, et en montagne en général, en randonnée, en raquettes, en trail, à VTT, et fonction des saisons avec des vêtements (et des sous-vêtements) inadaptés, on peut vite se retrouver à avoir très chaud l’été et très froid l’hiver. Si pendant l’hivernale on pense bien à superposer les couches, on pense moins à des vêtements thermorégulateurs l’été, et pourtant des solutions existent à la fois pour limiter l’impact des UV mais aussi pour limiter les effets de la transpiration.