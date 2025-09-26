Comment rouler en électrique à 100€/mois avec le leasing social ?

Le dispositif qui démocratise l’accès à la mobilité électrique pour tous revient à partir du 30 septembre 2025

L’essentiel à retenir : Le leasing social 2025 permet de louer une voiture électrique neuve dès 95€/mois sans apport, mais attention aux frais supplémentaires qui peuvent porter le coût réel à 150-200€/mois avec assurance et recharge.

Le leasing social, qu’est-ce que c’est exactement ? Le leasing social est un dispositif gouvernemental qui permet aux ménages modestes de louer une voiture électrique neuve pour des mensualités comprises entre 95 et 200 euros par mois, sans aucun apport initial. Cette aide exceptionnelle, qui revient le 30 septembre 2025, vise à démocratiser l’accès à la mobilité électrique. Concrètement, l’État subventionne une partie du coût de location par le biais des Certificats d’économie d’énergie (CEE), permettant de réduire drastiquement les loyers habituels. En 2024, près de 50 000 ménages ont pu en bénéficier, dépassant largement les prévisions initiales de 20 000 à 25 000 bénéficiaires. Les chiffres clés du dispositif 2025 Enveloppe budgétaire : 369 millions d’euros

369 millions d’euros Nombre de véhicules : 50 000 au total

50 000 au total Aide par véhicule : environ 7 000 euros

environ 7 000 euros Durée minimale : 3 ans

3 ans Plafond mensuel : 200 euros (hors assurance)

Qui peut en bénéficier ? Les conditions d’éligibilité Pour accéder au leasing social 2025, vous devez remplir plusieurs critères stricts, pensés pour cibler les ménages qui en ont le plus besoin : Critères de revenus Votre revenu fiscal de référence par part ne doit pas dépasser 16 300 euros (soit les 5 premiers déciles de revenus français). Ce montant est calculé sur votre avis d’imposition 2024. Critères de mobilité Vous devez justifier d’un réel besoin de mobilité professionnelle : Parcourir plus de 15 kilomètres entre votre domicile et votre lieu de travail (trajet simple)

entre votre domicile et votre lieu de travail (trajet simple) OU effectuer plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre de votre activité professionnelle Autres conditions Être majeur et domicilié en France

Ne pas avoir bénéficié du dispositif en 2024

Utiliser un véhicule personnel pour se rendre au travail ⚠️ Attention : Le leasing social n’est pas cumulable avec d’autres aides comme le bonus écologique ou le “coup de pouce” véhicules électriques.

Le coût réel : bien au-delà des 100€ annoncés Si le gouvernement promet des loyers à partir de 100 euros par mois, la réalité est plus nuancée. Ces tarifs attractifs ne comprennent pas tous les frais nécessaires pour rouler au quotidien. Ce qui est inclus dans le loyer La location du véhicule électrique neuf

Jusqu’à 12 000 km par an sans frais supplémentaires

Possibilité de résiliation gratuite en cas de force majeure (décès, invalidité, perte d’emploi) Ce qui s’ajoute au loyer L’assurance automobile Comptez entre 35 et 50 euros par mois pour une assurance tous risques selon votre profil. Pour un conducteur expérimenté de 40 ans, l’assurance d’une Renault 5 E-Tech coûte environ 39€/mois, celle d’un Peugeot e-2008 environ 44€/mois. L’entretien et les réparations Bien que les voitures électriques nécessitent moins d’entretien, prévoyez 20 à 30 euros par mois pour les révisions, changement de pneus et éventuelles réparations hors garantie. La recharge électrique À domicile, comptez environ 3,30€ pour 100 km parcourus. Pour 1 000 km par mois, cela représente 33€ de recharge à domicile, soit une économie notable comparée aux 76€ de diesel ou 101€ d’essence pour la même distance. Le calcul réaliste Pour une Renault 5 E-Tech à 120€/mois : Loyer : 120€

Assurance : 39€

Entretien : 25€

Recharge (1000 km/mois) : 33€

Total mensuel : 217€ Malgré ce coût réel plus élevé, le leasing social reste très avantageux comparé aux prix du marché classique.

Les modèles disponibles en 2025 Le leasing social 2025 propose 33 modèles électriques, tous fabriqués en Europe et respectant des critères environnementaux stricts. Voici une sélection des véhicules les plus attractifs : Les citadines abordables (95€ à 140€/mois) Citroën ë-C3 Aircross : 119€/mois – Le SUV urbain familial

– Le SUV urbain familial Renault 5 Five : 120€/mois – L’icône française du rétro-moderne

– L’icône française du rétro-moderne Fiat 500e : 129€/mois – La dolce vita électrique

– La dolce vita électrique Peugeot e-208 : 135€/mois – La française élégante et sportive

– La française élégante et sportive Volkswagen ID.3 : 139€/mois – La compacte allemande polyvalente Les modèles familiaux (150€ à 180€/mois) Peugeot e-2008 : 150€/mois – Le SUV compact référence

– Le SUV compact référence Peugeot e-Rifter : 155€/mois – Le ludospace 7 places

– Le ludospace 7 places Volkswagen ID.4 : 169€/mois – Le SUV familial premium

– Le SUV familial premium Renault 4 120ch : 170€/mois – Le crossover français moderne Les modèles haut de gamme (190€ à 200€/mois) Renault Mégane E-Tech : 195€/mois – La berline technologique

– La berline technologique Peugeot e-308 : 200€/mois – La compacte premium au plafond du dispositif 💡 Bon à savoir : Tous ces véhicules sont fabriqués en Europe, avec une autonomie comprise entre 300 et 450 km selon les modèles, et un prix catalogue inférieur à 47 000€.

Face au succès attendu du dispositif (la première édition s’était écoulée en seulement 45 jours), il est essentiel de bien préparer sa candidature. Étape 1 : Vérifiez votre éligibilité Rendez-vous sur le site officiel mon-leasing-electrique.gouv.fr qui sera activé le 30 septembre 2025. Un simulateur vous permettra de tester votre éligibilité en quelques clics. Étape 2 : Préparez vos documents Avis d’imposition 2024 (revenus 2023)

Justificatif de domicile

Pièce d’identité

Justificatif de trajet domicile-travail ou d’activité professionnelle

Relevé d’identité bancaire Étape 3 : Choisissez votre partenaire Vous pouvez passer commande : Directement auprès des loueurs conventionnés (Renault, Stellantis, Volkswagen, etc.)

(Renault, Stellantis, Volkswagen, etc.) Via la plateforme gouvernementale qui recensera tous les partenaires

qui recensera tous les partenaires Chez un concessionnaire partenaire près de chez vous ⏰ Conseil : Constituez dès maintenant votre dossier auprès d’un concessionnaire pour être prêt dès l’ouverture du dispositif le 30 septembre. Les modèles les plus demandés risquent de s’épuiser rapidement.

Les pièges à éviter Attention aux sites frauduleux Seule la plateforme officielle mon-leasing-electrique.gouv.fr est habilitée à traiter les demandes. Ne payez jamais d’avance sur d’autres sites qui pourraient être des arnaques. Gare aux options cachées Certains concessionnaires peuvent essayer de vous vendre des options (peinture métallisée, jantes alliage, etc.) qui feront dépasser le plafond de 200€/mois. Ces options ne sont pas couvertes par le dispositif. Anticipez la fin de contrat Au terme des 3 ans, vous devrez restituer le véhicule en bon état. Prévoyez les éventuels frais de remise en état qui pourraient être facturés (rayures, usure prématurée, etc.). Calculez le coût global Ne vous fiez pas uniquement au loyer affiché. Intégrez l’assurance, l’entretien et la recharge pour avoir une vision complète de votre budget mobilité.

L’impact environnemental : un choix responsable Au-delà de l’aspect financier, le leasing social s’inscrit dans une démarche écologique. En France, la pollution atmosphérique est responsable d’environ 48 000 décès par an. Chaque voiture électrique qui remplace un véhicule thermique contribue à améliorer la qualité de l’air. Les bénéfices environnementaux Zéro émission locale : Pas de rejets de CO2, NOx ou particules fines en roulant

Pas de rejets de CO2, NOx ou particules fines en roulant Bruit réduit : Contribution à la réduction de la pollution sonore urbaine

Contribution à la réduction de la pollution sonore urbaine Énergie propre : La France produit 75% de son électricité sans émissions de CO2

La France produit 75% de son électricité sans émissions de CO2 Cycle de vie maîtrisé : Recyclage des batteries en fin de vie Avec 50 000 véhicules électriques supplémentaires sur les routes grâce au leasing social, ce sont potentiellement 150 000 tonnes de CO2 évitées chaque année.

Témoignages : ils ont testé le leasing social “Avec ma Peugeot e-208, je dépense 180€ par mois tout compris contre 320€ avant avec ma vieille diesel. Et quel confort de conduite !” Marie, 34 ans, aide-soignante à Toulouse “Au début j’étais sceptique sur l’autonomie, mais ma Renault 5 me fait faire 350 km sans problème. Je recharge la nuit à la maison.” David, 42 ans, commercial en Gironde

Nos conseils pour maximiser vos chances Préparez-vous dès maintenant Contactez dès aujourd’hui un concessionnaire partenaire pour prévalider votre dossier. Certains constructeurs comme Renault et Stellantis proposent déjà de préparer les candidatures. Soyez flexible sur le modèle Les véhicules les moins chers (Citroën ë-C3, Renault 5) risquent d’être très demandés. Ayez une liste de plusieurs modèles qui vous conviendraient. Optimisez votre budget Comparez les assurances avant de signer

Négociez l’entretien inclus si possible

Installez une borne de recharge à domicile pour réduire les coûts

Profitez des heures creuses EDF pour recharger moins cher Pensez à long terme Un contrat de 3 ans vous engage. Réfléchissez bien à vos besoins futurs : déménagement, changement de travail, évolution familiale.