Comparateur de box mensuelles : le guide complet 2025

Découvrez les meilleures box par abonnement selon vos envies et votre budget

Les box mensuelles connaissent un succès grandissant depuis plusieurs années. Ces abonnements permettent de recevoir régulièrement des produits sélectionnés selon vos centres d’intérêt, créant un effet de surprise et de découverte. Que vous soyez passionné de beauté, amateur de bonne cuisine, lecteur assidu ou collectionneur, il existe forcément une box qui correspond à vos attentes.

Les différents types de box mensuelles

Box beauté et cosmétiques

Les box beauté restent les plus populaires. Birchbox, Glossybox et Sephora Play proposent des échantillons et produits full-size de marques reconnues. Ces abonnements permettent de tester de nouveaux produits avant de les acheter en taille réelle. Prix moyen : 15 à 25 euros par mois.

Box culinaires et gastronomiques

De la Degusta Box aux paniers de produits locaux, ces box séduisent les gourmands. Elles incluent souvent des spécialités régionales, des produits bio ou des créations de chefs. Certaines proposent même des ingrédients pour réaliser des recettes complètes. Prix moyen : 20 à 40 euros par mois.

Box culturelles et loisirs

Les box livres comme OwlCrate ou les box créatives comme Pandacraft pour enfants développent la créativité. On trouve aussi des box jeux de société, vinyles, ou dédiées à des univers spécifiques comme les mangas ou la science-fiction. Prix moyen : 15 à 35 euros par mois.