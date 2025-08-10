TOUR DE POLOGNE 2025 Contre la montre final sur le Tour de Pologne 2025 : Langellotti face à McNulty Dimanche 10 août 2025 • Contre-la-montre final • 12,5 km

Le Tour de Pologne 2025 se terminera ce dimanche par un contre-la-montre de 12,5 kilomètres autour de la mine de sel de Wieliczka, avec Victor Langellotti (INEOS Grenadiers) en position de leader, devançant Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG) de seulement 7 secondes.

📊 SITUATION AVANT LE CHRONO FINAL Position Coureur Équipe Écart 1er Victor Langellotti INEOS Grenadiers Leader 2e Brandon McNulty UAE Team Emirates-XRG +7″ 3e Antonio Tiberi Bahrain-Victorious +20″

🛣️ LE PARCOURS DÉCISIF Le contre-la-montre de 12,5 kilomètres commence et se termine près de la mine de sel de Wieliczka. La course débute par une montée de près de 2 kilomètres qui pourrait considérablement influencer le résultat. Caractéristiques techniques : Distance : 12,5 km

12,5 km Dénivelé : 200 mètres

200 mètres Profil : Montée initiale puis parcours roulant

Montée initiale puis parcours roulant Technicité : Faible, favorable aux rouleurs Ce chrono commence par une montée de 1300 mètres à 5,8% avant de trouver des routes légèrement descendantes pendant 8 kilomètres et une portion plate finale de 3,2 km. L’itinéraire s’annonce très peu technique.

⚡ LES MOMENTS CLÉS DE LA SEMAINE L’ascension fulgurante de Langellotti Victor Langellotti a remporté la 6e étape du Tour de Pologne 2025 ce samedi 9 août, entre Bukovina Resort et Bukovina Tatrzańska. Au terme des 147,6 km de l’étape reine, le Monégasque d’Ineos Grenadiers s’est montré le plus fort. Il devient également le premier cycliste du Rocher à s’imposer sur le circuit World Tour. La chute de Lapeira change la donne Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale) conserve sa première place au classement général malgré une lourde chute lors de la troisième étape. Le Français, qui souffre de deux côtes fissurées, devance Victor Langellotti de huit secondes. Mais le Français et porteur du maillot Jaune Paul Lapeira, diminué par sa grave chute de mercredi, a sans surprise rendu les armes lors de l’étape reine.

🏆 ANALYSE DES PRÉTENDANTS 🇺🇸 Brandon McNulty – Le spécialiste Profil : Né le 2 avril 1998 à Phoenix, Brandon McNulty est un coureur cycliste américain spécialiste du contre-la-montre. Il a notamment remporté une étape du Tour d’Italie et du Tour d’Espagne. Références chronométriques : Champion des États-Unis du contre-la-montre

Vainqueur du contre-la-montre inaugural de la Vuelta 2024 à Lisbonne (12 km en 12’35”)

Ancien champion du monde junior du contre-la-montre Avantages : McNulty’s skills against the clock virtually need no introduction, given he’s a former Junior Men’s World Time Trial Champion, former US Pro National TT Champion and winner of time trials in WorldTour races like the UAE Tour and the Tour de Romandie. 💪 Verdict : GRAND FAVORI – Sa victoire récente sur 12 km à la Vuelta en fait le référent absolu. 🇲🇨 Victor Langellotti – L’homme en forme Profil : Victor Langellotti est le fils d’Umberto Langellotti, président de la Fédération monégasque de cyclisme. Bon grimpeur, il se révèle chez les juniors. Il obtient la médaille d’argent dans le contre-la-montre des Jeux des petits États d’Europe. Atouts : Confiance au maximum après sa victoire d’étape

Connaît les qualités de rouleur

Maillot jaune = motivation supplémentaire

Première victoire World Tour à 30 ans ⚖️ Verdict : OUTSIDER SÉRIEUX – Sa forme actuelle en fait un candidat crédible malgré un profil moins spécialisé. 🇮🇹 Antonio Tiberi – L’espoir italien Profil : Antonio Tiberi, né le 24 juin 2001 à Frosinone, est un coureur cycliste italien. Il est notamment devenu champion du monde du contre-la-montre juniors en 2019. Palmarès chronométrique : Champion du monde du contre-la-montre juniors 2019

18e du chrono de la Vuelta 2024 (+27″)

Spécialiste reconnu malgré son jeune âge 🎯 Verdict : CANDIDAT POUR LE PODIUM – Son retard de 20 secondes lui laisse des chances limitées pour la victoire finale.

🔮 PRONOSTIC FINAL Scénario le plus probable : Position finale Coureur Justification 🥇 1er Brandon McNulty Spécialiste absolu, 7″ à reprendre, profil parfait 🥈 2e Victor Langellotti Forme exceptionnelle mais profil moins adapté 🥉 3e Antonio Tiberi Qualités certaines mais retard trop important 🎯 McNulty’s most recent result will surely give him some major motivation : avec sa victoire récente sur un parcours similaire à la Vuelta, l’Américain part grand favori pour remporter son premier Tour de Pologne.

🏔️ RÉSONANCE PYRÉNÉENNE Ce dénouement haletant du Tour de Pologne résonne particulièrement dans nos vallées pyrénéennes, où l’esprit de combat et la détermination face à l’adversité sont des valeurs cardinales. Lapeira, par sa résistance après la chute de Wałbrzych, démontre ces qualités qui font l’essence même du cyclisme montagnard. La bataille entre Langellotti et McNulty illustre parfaitement cette philosophie du dépassement de soi, si chère aux amoureux de nos montagnes. Dans un sport où chaque seconde compte, où la technique se mêle à la force mentale, ce contre-la-montre final promet un spectacle digne des plus belles échappées de nos cols pyrénéens.

📺 INFORMATIONS PRATIQUES Date : Dimanche 10 août 2025 Horaire : Départs échelonnés dès 14h00 Distance : 12,5 kilomètres Lieu : Wieliczka (mine de sel)