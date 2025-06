Critérium du Dauphiné 2025 : Pogacar triomphe, Lenny Martinez remporte la dernière étape

Written by Oslo• 17h44• Cyclisme, Sport

Critérium du Dauphiné 2025 : Pogacar triomphe, Lenny Martinez brille sur la dernière étape Le Slovène s’impose au classement général tandis que le Français sauve sa semaine avec un magnifique succès en solitaire au plateau du Mont-Cenis

Une semaine de domination slovène couronnée par une belle victoire française Le rideau est tombé ce dimanche 15 juin sur la 77e édition du Critérium du Dauphiné, marquée par la domination sans partage de Tadej Pogacar et par un magnifique rebond de Lenny Martinez sur la dernière étape. Après huit jours de course intenses dans les Alpes françaises, le champion du monde slovène a décroché son premier succès sur l’épreuve dauphinoise, trois semaines exactement avant le départ du Tour de France. Une victoire qui confirme son statut de grand favori pour la Grande Boucle, lui qui s’était déjà imposé sur trois étapes durant cette semaine alpine. Si Pogacar a dominé les débats, la dernière journée restera marquée par la magnifique victoire d’étape de Lenny Martinez (Bahrain Victorious). Le grimpeur français de 21 ans, qui avait vécu une journée difficile la veille avec plus de 35 minutes de retard, a su rebondir de la plus belle des manières en s’imposant en solitaire au terme de l’ascension finale vers le plateau du Mont-Cenis. Une victoire qui vient couronner une saison déjà riche pour le Cannois, après ses succès sur Paris-Nice et le Tour de Romandie.

Lenny Martinez sauve sa semaine avec panache « Je n’étais pas bien, je ne m’attendais pas à grand-chose aujourd’hui », avouait Lenny Martinez à l’arrivée. Membre de l’échappée matinale composée de douze coureurs, le grimpeur tricolore a d’abord joué le jeu collectif avant de porter l’estocade dans la montée finale vers le Mont-Cenis. Après avoir distancé Enric Mas (Movistar) dans l’ultime ascension, Martinez s’est envolé vers une victoire aussi belle qu’inattendue après sa déroute de la veille. Cette troisième victoire de la saison sur une course World Tour confirme le potentiel exceptionnel du jeune talent français, qui disputera son premier Tour de France en juillet prochain avec de sérieuses ambitions. « J’étais venu pour le général, mais je sauve la semaine », résumait-il avec le sourire, lui qui avait initialement prévu de jouer le classement général avant de connaître quelques difficultés durant la semaine. Derrière Martinez, les deux géants de cette édition, Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) et Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), ont complété le podium de cette ultime étape, se contentant de gérer leurs positions respectives au classement général. La bataille entre le Danois et le Slovène aura finalement tourné à l’avantage de ce dernier, qui s’impose avec 59 secondes d’avance sur son rival de toujours.

Classement général final — Top 10 Tadej POGACAR (UAE Team Emirates XRG) — 29h29’46” Jonas VINGEGAARD (Team Visma-Lease a Bike) — +59″ Florian LIPOWITZ (Red Bull-BORA-Hansgrohe) — +2’38” Remco EVENEPOEL (Soudal Quick-Step) — +4’21” Tobias Halland JOHANNESSEN (Uno-X Mobility) — +6’12” Matteo JORGENSON (Team Visma-Lease a Bike) — +7’18” Enric MAS (Movistar Team) — +7’43” Paul SEIXAS (Decathlon AG2R La Mondiale) — +6’50” Carlos RODRIGUEZ (INEOS Grenadiers) — +7’41” Guillaume MARTIN (Groupama-FDJ) — +10’01” Une mention spéciale doit être accordée au jeune Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale), qui termine à la 8e place de ce Critérium du Dauphiné à seulement 18 ans. Le prodige français devient ainsi le plus jeune coureur de l’histoire de l’épreuve à terminer dans le top 10, confirmant l’excellente santé du cyclisme français et laissant entrevoir un avenir radieux.

Une édition riche en enseignements à trois semaines du Tour Cette 77e édition du Critérium du Dauphiné aura tenu toutes ses promesses en offrant un spectacle de haute volée et en livrant de précieux enseignements à quelques semaines du départ du Tour de France 2025. Tadej Pogacar y aura démontré une fois de plus sa supériorité actuelle, s’imposant sur trois étapes (la 1re, la 6e et la 7e) et dominant de bout en bout une concurrence pourtant relevée. Le champion du monde slovène, âgé de 25 ans, confirme ainsi son statut de grandissime favori pour la Grande Boucle. Sa capacité à exceller dans tous les terrains — sprint, montagne, contre-la-montre — en fait un candidat redoutable pour un troisième sacre sur les Champs-Élysées. Face à lui, Jonas Vingegaard aura montré qu’il restait son principal rival, même si l’écart semble s’être légèrement creusé par rapport aux éditions précédentes du Tour. Derrière ce duo de tête, plusieurs coureurs ont tiré leur épingle du jeu. Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-Hansgrohe) confirme sa progression constante et s’annonce comme un outsider sérieux pour les trois semaines à venir. Remco Evenepoel, malgré une 4e place honorable, n’aura pas réussi à inquiéter les deux monstres devant lui, interrogeant sur sa capacité à rivaliser sur les plus hauts sommets.

Direction la Route d’Occitanie, dernière répétition avant le Tour Avec la fin du Critérium du Dauphiné, les coureurs vont maintenant tourner leurs regards vers les prochaines échéances. Du 18 au 21 juin prochain se déroulera la 48e édition de la Route d’Occitanie-CIC (anciennement Route du Sud), qui constituera la dernière course à étapes de préparation avant le Tour de France. Cette épreuve de quatre étapes, qui parcourra 509 kilomètres à travers sept départements de la région Occitanie, s’annonce particulièrement exigeante. Le parcours 2025 propose notamment un contre-la-montre d’ouverture entre Saint-Affrique et Roquefort-sur-Soulzon, suivi d’étapes vallonnées avant l’étape reine du vendredi 20 juin. Cette troisième étape, entre Pujaudran et Luz-Ardiden, offrira aux grimpeurs une dernière occasion de se tester avec l’ascension mythique du col du Tourmalet et l’arrivée en altitude à Luz-Ardiden. Créée en 1977 sous le nom de Tour du Tarn, puis devenue successivement Tour Midi-Pyrénées (1982) et Route du Sud (1988), cette épreuve a pris son nom actuel en 2018 pour s’adapter à la nouvelle région Occitanie. Elle attire traditionnellement les équipes en quête de réglages fins avant la Grande Boucle et offre souvent des courses spectaculaires dans le cadre somptueux du Sud-Ouest français.

Le Tour de France 2025 se profile à l’horizon Après ces ultimes répétitions, tous les regards se tourneront vers le grand rendez-vous de l’été : le Tour de France 2025. La 112e édition de la Grande Boucle s’élancera le samedi 5 juillet depuis Lille pour un parcours 100 % français, une première depuis cinq ans. L’arrivée finale aura lieu le dimanche 27 juillet à Paris, au terme de 21 étapes et 3 320 kilomètres de course. Ce Tour 2025 s’annonce particulièrement exigeant avec 52 500 mètres de dénivelé positif, six étapes de montagne, deux contre-la-montre et cinq arrivées en altitude. Les grimpeurs auront de quoi se réjouir avec les passages au Mont Ventoux, au col de la Loze et le retour historique de Luchon-Superbagnères, absent du parcours depuis 1986. La première semaine emmènera le peloton à travers le Nord, la Picardie, la Normandie et la Bretagne, avant de descendre vers les Pyrénées en deuxième semaine puis les Alpes pour le final. Avec un tel parcours, la lutte pour le maillot jaune s’annonce passionnante entre Tadej Pogacar, grand favori après sa démonstration dauphinoise, et Jonas Vingegaard, qui cherchera sa revanche après deux ans de domination. Remco Evenepoel, Primoz Roglic ou encore les Français David Gaudu et Lenny Martinez complèteront un plateau exceptionnel pour ce qui pourrait être l’un des Tours les plus disputés de ces dernières années.