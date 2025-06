Critérium du Dauphiné 2025 – Première bataille

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ 2025 La répétition générale avant le Tour de France 8-15 juin 2025 • Auvergne-Rhône-Alpes La 77e édition du Critérium du Dauphiné débute aujourd’hui dimanche 8 juin avec une première étape de 195,8 km entre Domérat et Montluçon. Pour la première fois depuis le Tour de France 2024, les trois hommes du podium final se retrouvent sur une même course : Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. Les trois géants en lice 🥇 TADEJ POGAČAR – Grand favori Équipe : UAE Team Emirates-XRG Saison 2025 : 9 victoires en maillot arc-en-ciel, dont l’UAE Tour en février Forme actuelle : Imbattable depuis le début de saison, 5 victoires et 2 podiums Statut : Champion du monde en titre, vainqueur du Tour de France 2024 🥈 JONAS VINGEGAARD – Le revenant Équipe : Visma-Lease a Bike Saison 2025 : Vainqueur du Tour de l’Algarve en février Situation : Seulement 10 jours de course, absent depuis sa chute à Paris-Nice Palmarès : Double vainqueur du Tour de France (2022, 2023), vainqueur du Dauphiné 2023 🥉 REMCO EVENEPOEL – L’outsider Équipe : Soudal Quick-Step Saison 2025 : Préparation perturbée par des fractures en décembre Retour : Victoire sur la Flèche Brabançonne, 3e à l’Amstel Gold Race Atout : Redoutable en contre-la-montre, champion olympique en titre Analyse des formes actuelles Pogačar : La machine parfaite Le Slovène n’a quasiment jamais été aussi dominateur. Depuis son triomphe sur l’UAE Tour en février, où il s’est imposé sur les étapes de Jebel Jais et Jebel Hafeet, Pogačar enchaîne les succès. 9 victoires sous le maillot arc-en-ciel témoignent d’une forme exceptionnelle qui en fait le grandissime favori de ce Dauphiné. “J’ai hâte de me battre contre Jonas, mais aussi contre Remco. Nous espérons offrir un beau spectacle” – Tadej Pogačar Vingegaard : L’inconnue du retour Le double vainqueur du Tour de France n’a couru que 10 jours cette saison. Après sa victoire au Tour de l’Algarve, il a dû abandonner Paris-Nice suite à une chute provoquant une commotion cérébrale. Depuis le 14 mars, le Danois n’a plus accroché de dossard, préférant se concentrer sur sa récupération. “J’ai encore besoin d’acquérir un peu de forme pour être capable de me battre pour la victoire” – Jonas Vingegaard Evenepoel : Le retour progressif Victime d’un accident en décembre avec des fractures, le Belge a effectué un retour remarqué en avril avec une victoire sur la Flèche Brabançonne. Bien qu’il n’ait pas brillé sur les classiques ardennaises, il semble monter en puissance progressivement, gardant ses forces pour les grands objectifs. Les outsiders à surveiller Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe)

2e de Paris-Nice, en pleine progression Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers)

4e du Dauphiné 2024, leader expérimenté Mattias Skjelmose (Lidl-Trek)

Seul coureur à avoir battu Pogačar en 2025 Santiago Buitrago (Bahrain Victorious)

Grimpeur solide, capable de surprendre Enric Mas (Movistar Team)

Expérience des grands tours Lenny Martinez (Bahrain Victorious)

Espoir français en progression Un parcours exigeant Le Critérium du Dauphiné 2025 propose 8 étapes sur 1 201,9 km avec plusieurs rendez-vous décisifs : Étape Type Difficulté Étape 4 Contre-la-montre 17,7 km avec une bosse à 8,7% Étape 6 Moyenne montagne Arrivée à Combloux Étape 7 Haute montagne Col de la Madeleine, Croix de Fer, Valmeinier 1800 Étape 8 Finale alpine Mont-Cenis, arrivée à Val Cenis Le Dauphiné, tremplin historique vers la Grande Boucle Une corrélation forte avec le succès sur le Tour Depuis sa création en 1947, le Critérium du Dauphiné a souvent servi de répétition générale parfaite pour le Tour de France. Nombreux sont les vainqueurs du Dauphiné à avoir ensuite triomphé sur la Grande Boucle la même année. Cette corrélation s’explique par la similitude des profils : contre-la-montre, étapes de montagne, gestion d’équipe sur une semaine. Jonas Vingegaard lui-même avait remporté le Dauphiné en 2023 avant de s’imposer sur le Tour la même année. Cette victoire lui avait donné une confiance précieuse face à Pogačar, prouvant qu’il pouvait le battre sur une course à étapes de haut niveau. Les leçons de 2024 L’année dernière, c’est Remco Evenepoel qui s’était imposé sur le Dauphiné, préfigurant son futur podium sur le Tour. Cette victoire avait révélé sa capacité à gérer une course par étapes face aux meilleurs, compétence qu’il avait ensuite confirmée en juillet en décrochant la troisième place du podium parisien. Pogačar, absent du Dauphiné en 2024, avait malgré tout dominé le Tour, prouvant que la victoire sur cette course n’est pas obligatoire. Cependant, sa présence cette année témoigne de l’importance qu’il accorde à cette confrontation directe avec ses rivaux. Les clés de la victoire finale Le contre-la-montre, premier juge de paix L’étape 4 du Dauphiné, un contre-la-montre de 17,7 km entre Charmes-sur-Rhône et Saint-Péray, donnera une première indication sur la hiérarchie. Avec une bosse de 2 km à 8,7%, ce CLM favorise les coureurs complets plutôt que les rouleurs purs. Evenepoel y sera particulièrement attendu, lui qui avait brillé lors du contre-la-montre du Tour 2024. Spécialistes du contre-la-montre :

1. Evenepoel (champion olympique)

2. Pogačar (régularité impressionnante)

3. Vingegaard (moins fort mais solide) Les étapes de montagne décisives L’étape reine vers Valmeinier 1800 reproduira fidèlement les conditions que nos favoris retrouveront dans les Pyrénées. Avec 16 km d’ascension finale à 6,7%, cette montée alpine teste l’endurance pure et la capacité à maintenir un rythme élevé sur la durée. Cette étape sera particulièrement révélatrice des qualités actuelles de Vingegaard en haute montagne. Le Danois devra prouver qu’il peut encore suivre les attaques de Pogačar sur les longues ascensions, préparant ainsi sa revanche pour Luchon-Superbagnères. La gestion de course, facteur négligé Au-delà des qualités pures, la gestion tactique sera cruciale. Pogačar devra gérer son statut de favori tout en testant ses rivaux. Vingegaard cherchera à économiser ses forces pour frapper au bon moment. Evenepoel misera sur la régularité pour limiter les écarts en montagne. MON PRONOSTIC Vainqueur : TADEJ POGAČAR Justification : Forme éblouissante depuis le début de saison, aucune défaillance notée. Sa domination sur l’UAE Tour et ses 9 victoires en maillot arc-en-ciel font de lui le grandissime favori. Podium probable : 🥇 Pogačar – Trop fort actuellement

🥈 Evenepoel – Meilleur en contre-la-montre que Vingegaard

🥉 Vingegaard – Manque de rythme mais reste redoutable en montagne Outsider coup de cœur : Florian Lipowitz pourrait créer la surprise avec sa forme actuelle. Préparation stratégique pour le Tour de France 2025 Le Dauphiné, répétition générale parfaite Ce Critérium du Dauphiné 2025 prend une dimension particulière dans la préparation du Tour de France qui débutera le 5 juillet à Lille. Les étapes de haute montagne du Dauphiné (Valmeinier 1800 et Val Cenis) offrent un terrain d’entraînement idéal avant les confrontations décisives de juillet. Focus sur les Pyrénées : les 18 et 19 juillet Le Tour de France 2025 réservera des moments cruciaux dans les Pyrénées avec deux étapes consécutives les 18 et 19 juillet qui pourraient bien décider du vainqueur final. Ces journées pyrénéennes seront un test de vérité pour nos trois favoris, et leur performance actuelle sur les pentes alpines du Dauphiné donnera de précieux indices. 🏔️ ÉTAPE REINE : 19 juillet – Luchon-Superbagnères L’arrivée mythique : L’ascension finale vers Luchon-Superbagnères (13,3 km à 7,4%) sera l’un des moments les plus attendus du Tour 2025. Cette montée légendaire, théâtre de nombreux exploits, pourrait voir naître le futur vainqueur du Tour. Enjeu tactique : Avec une pente moyenne de 7,4% sur plus de 13 kilomètres, Superbagnères favorise les grimpeurs purs. Vingegaard y a historiquement excellé, mais la forme actuelle de Pogačar en fait le favori, même sur ce terrain traditionnellement favorable au Danois. Parallèle avec le Dauphiné : L’étape de Valmeinier 1800 (16 km à 6,7%) lors de la 7e étape du Dauphiné sera un excellent test pour mesurer les capacités d’endurance de chacun sur les longues ascensions qui les attendent dans les Pyrénées. La stratégie des équipes se dessine Les formations UAE Team Emirates, Visma-Lease a Bike et Soudal Quick-Step observent attentivement ce Dauphiné pour ajuster leurs stratégies. L’équipe de Pogačar mise sur la supériorité individuelle de son leader, tandis que Visma cherche à retrouver les automatismes qui ont fait le succès de Vingegaard. Quant à Soudal, l’équipe d’Evenepoel compte sur les qualités de rouleur de son champion pour prendre du temps lors des contre-la-montre. Analyse technique des forces en présence Les statistiques parlent pour Pogačar Avec ses 91 victoires en carrière à seulement 26 ans, Tadej Pogačar se rapproche du statut de légende vivante. Ses performances cette saison sont tout simplement époustouflantes : victoire écrasante sur l’UAE Tour avec deux succès d’étape en montagne, domination sur les classiques du printemps, et une régularité confondante qui ne laisse que peu d’espoir à ses rivaux. 91

Victoires en carrière 9

Victoires en 2025 3

Tours de France remportés Le défi de Vingegaard : retrouver la confiance Jonas Vingegaard arrive sur ce Dauphiné avec des interrogations légitimes. Après avoir dominé Pogačar en 2022 et 2023, le Danois a subi la loi du Slovène en 2024. Sa chute à Paris-Nice et ses seulement 10 jours de course cette saison suscitent des doutes, mais l’histoire nous enseigne qu’il ne faut jamais sous-estimer un champion de cette trempe. Sa victoire au Tour de l’Algarve, notamment grâce à un contre-la-montre final maîtrisé, montre qu’il conserve ses qualités fondamentales. Le véritable test sera sa capacité à tenir la distance lors des longues ascensions alpines, préfiguration de ce qui l’attend à Superbagnères et dans les Pyrénées. Evenepoel, l’équation à plusieurs inconnues Remco Evenepoel représente la variable d’ajustement de ce trio. Plus rouleur que grimpeur pur, le Belge mise sur ses qualités de contre-la-montreur pour faire la différence. Son retour après ses fractures de décembre reste à confirmer, mais sa victoire sur la Flèche Brabançonne montre qu’il retrouve progressivement ses sensations. L’étape de contre-la-montre du Dauphiné (17,7 km) sera cruciale pour lui. Il pourrait y prendre suffisamment de temps pour gérer ensuite en montagne, stratégie qu’il avait utilisée avec succès lors de son podium au Tour 2024. Les équipes et leurs stratégies UAE Team Emirates : La machine de guerre L’équipe de Pogačar arrive avec une confiance au zénith. Autour du champion du monde slovène, on retrouve des lieutenants de luxe comme Jay Vine et Pavel Sivakov, capables de poser des problèmes en montagne. L’objectif est clair : tester les schémas tactiques qui seront utilisés sur le Tour de France. Visma-Lease a Bike : Retrouver les automatismes L’équipe néerlandaise compte sur l’expérience de Sepp Kuss et Matteo Jorgenson pour épauler Vingegaard. Leur mission sera de recréer la dynamique collective qui avait fait merveille en 2022 et 2023, lorsque Visma dominait les courses par étapes grâce à un travail d’équipe exemplaire. Soudal Quick-Step : Jouer les cartes cachées L’équipe belge mise sur la polyvalence d’Evenepoel et la profondeur de son effectif. Avec des coureurs comme Ilan Van Wilder et Louis Vervaeke, elle possède les armes pour contrôler le contre-la-montre et gérer les étapes de transition. Les enjeux de cette édition Premier test grandeur nature C’est la première confrontation directe entre les trois géants depuis le Tour de France 2024. Cette course servira de baromètre pour évaluer le niveau de chacun à un mois de la Grande Boucle et surtout avant les étapes cruciales des Pyrénées. Pogačar peut-il confirmer sa domination ? Invaincu cette saison, le Slovène tentera de décrocher sa première victoire sur le Dauphiné. Une victoire ici confirmerait son statut d’ultra-favori pour le Tour de France et sa capacité à résister aux attaques de Vingegaard dans les longues ascensions pyrénéennes. Vingegaard retrouvera-t-il son niveau ? Le double vainqueur du Tour doit prouver qu’il peut encore rivaliser avec Pogačar malgré sa préparation perturbée. Son niveau sur ce Dauphiné sera déterminant pour ses ambitions sur le Tour et sa capacité à performer lors de l’étape reine vers Luchon-Superbagnères. L’impact psychologique crucial Au-delà des aspects purement sportifs, ce Dauphiné aura un impact psychologique majeur. Le vainqueur arrivera sur le Tour avec un avantage mental considérable, tandis que les battus devront revoir leurs ambitions. Dans l’optique des Pyrénées et de Superbagnères, chaque seconde prise ou perdue ici aura une résonance particulière. À suivre en direct sur France Télévisions et Eurosport Première étape aujourd’hui à 10h00 – Domérat → Montluçon (195,8 km) 🚴‍♂️ CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ 2025 🚴‍♂️ La route vers le Tour de France commence ici