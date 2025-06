Dauphiné sur la première étape Tadej Pogačar frappe d’entrée et enflamme déjà la course

Critérium du Dauphiné 2025 Dauphiné sur la première étape Pogačar frappe d’entrée et enflamme déjà la course

Un scénario totalement inattendu pour ouvrir les hostilités La première étape du Critérium du Dauphiné 2025, disputée ce dimanche 8 juin entre Domérat et Montluçon sur 195,8 kilomètres, a complètement bousculé les pronostics avec une victoire spectaculaire de Tadej Pogačar devant ses principaux rivaux Jonas Vingegaard et Mathieu van der Poel. Cette ouverture explosive de la 77e édition du Dauphiné a immédiatement donné le ton d’une course qui s’annonce d’ores et déjà passionnante.

Le déroulement tactique de la course L’étape a débuté de manière relativement classique avec la formation d’une échappée matinale composée de deux coureurs français : Paul Ourselin (Cofidis) et Pierre Thierry (Arkéa-B&B Hotels). Ces deux baroudeurs ont rapidement creusé un écart confortable sur le peloton, permettant aux équipes de sprinteurs de contrôler sereinement la situation pendant la majeure partie de la course. Le parcours, qualifié comme le plus plat de cette édition du Dauphiné, présentait néanmoins plusieurs pièges avec sept côtes de quatrième catégorie à gravir, dont trois passages sur la redoutable côte de Buffon (600 mètres à 8,6%) et deux ascensions de la côte de Domérat (1,8 kilomètre à 4%). Ces difficultés, apparemment anodines, allaient finalement jouer un rôle déterminant dans le dénouement de l’étape. C’est dans le dernier tour du circuit final de Montluçon que l’étape a basculé. La côte de Buffon, courte mais particulièrement pentue avec des pourcentages atteignant les deux chiffres, a servi de rampe de lancement parfaite pour une offensive des favoris. À moins de dix kilomètres de l’arrivée, cette difficulté a révélé les premières intentions belliqueuses des prétendants au maillot jaune.

L’échappée royale qui a tout changé Jonas Vingegaard, le double vainqueur du Tour de France, a été le premier à dégainer dans cette côte de Buffon. Son attaque soudaine et puissante a immédiatement fait le tri dans le peloton, ne laissant que les plus forts capables de suivre son rythme effréné. Tadej Pogačar, champion du monde en titre et vainqueur du dernier Tour de France, a réagi instantanément, suivi de près par Mathieu van der Poel et Santiago Buitrago. Remco Evenepoel, qui avait initialement raté cette première sélection, a réalisé un effort remarquable pour revenir seul sur ce groupe d’élite, démontrant une fois de plus ses qualités exceptionnelles de rouleur. Cette manœuvre tactique audacieuse lui a permis de rejoindre l’échappée royale qui était en train de se former à l’avant de la course. Le quintette de prestige ainsi constitué s’est rapidement organisé pour maintenir son avantage sur un peloton désorganisé et pris de court par cette offensive précoce. Les équipes de sprinteurs, menées par Lidl-Trek et Israel-Premier Tech, ont tenté de limiter les dégâts, mais l’écart oscillait dangereusement autour des quinze à vingt secondes, suffisant pour compromettre leurs chances de victoire.

Un sprint de titans dans les rues de Montluçon Dans les derniers kilomètres menant vers Montluçon, la tension était palpable au sein de l’échappée. Chaque coureur mesurait ses efforts, conscient que le moindre faux pas pourrait compromettre ses chances dans ce sprint d’exception. L’approche de la ligne d’arrivée a vu les stratégies se dessiner, avec Mathieu van der Poel qui a pris l’initiative de lancer les hostilités. Le Néerlandais, réputé pour sa pointe de vitesse et son sens tactique, a déclenché son sprint à environ 200 mètres de la ligne, espérant surprendre ses adversaires par cette attaque anticipée. Cependant, son effort, bien que puissant, s’est avéré légèrement prématuré face à la classe exceptionnelle de ses compagnons d’échappée. Tadej Pogačar, qui avait patiemment attendu dans les roues, a parfaitement chronométré sa remontée. Le Slovène a surgi dans les derniers mètres avec une facilité déconcertante, dépassant van der Poel et résistant au retour en trombe de Jonas Vingegaard. Ce dernier, malgré un finish impressionnant, a dû se contenter de la deuxième place, à quelques centimètres seulement du vainqueur.

🏆 Classement détaillé de l’étape 1 Classement complet de l’étape (195,8 km en 4h40’12”) : Pos. Coureur Équipe Temps 1 Tadej POGAČAR UAE Team Emirates XRG Vainqueur 2 Jonas VINGEGAARD Team Visma | Lease a Bike même temps 3 Mathieu VAN DER POEL Alpecin – Deceuninck même temps 4 Remco EVENEPOEL Soudal Quick-Step même temps 5 Jake STEWART Israel – Premier Tech même temps

🟡 Le nouveau classement général Grâce à sa victoire d’étape, Tadej Pogačar s’empare logiquement du premier maillot jaune de ce Critérium du Dauphiné 2025. Le champion du monde slovène compte désormais 4 secondes d’avance sur Jonas Vingegaard et 6 secondes sur Mathieu van der Poel, des écarts minimes qui promettent des batailles serrées dans les étapes à venir. Pos. Coureur Équipe Écart 1 Tadej POGAČAR 🟡 UAE Team Emirates XRG 4h40’02” 2 Jonas VINGEGAARD Team Visma | Lease a Bike +0’04” 3 Mathieu VAN DER POEL Alpecin – Deceuninck +0’06” 4 Nils POLITT UAE Team Emirates +0’09” 5 Remco EVENEPOEL 🤍 Soudal Quick-Step +0’10”

🎽 La répartition des maillots distinctifs 🟡 Maillot jaune (leader) : Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG)

: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) 🟢 Maillot vert (sprinteur) : Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG)

: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) 🔴 Maillot à pois (grimpeur) : Paul Ourselin (Cofidis)

: Paul Ourselin (Cofidis) 🤍 Maillot blanc (jeune) : Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

💬 Les réactions des protagonistes Tadej Pogačar, visiblement surpris par sa propre performance : “Je ne m’attendais pas à gagner. J’étais prêt à aller directement dans le bus après l’arrivée, prendre une douche et profiter du reste de la journée… mais ça ne me dérange pas d’être là ! Je n’avais encore jamais gagné sur le Dauphiné, donc c’est une belle satisfaction.” Le champion du monde a également ajouté avec humour : “Ma forme est bonne, mais le vrai test viendra ce week-end, sur le contre-la-montre et en montagne. Ne vous inquiétez pas, je prendrai peut-être ma retraite en 2030, à la fin de mon contrat.”

Deuxième étape : Prémilhat – Issoire Un nouveau défi dans le Massif Central

📍 Présentation générale de l’étape 2 La deuxième étape du Critérium du Dauphiné 2025, programmée ce lundi 9 juin, emmène le peloton de Prémilhat, dans l’Allier, vers Issoire, dans le Puy-de-Dôme, pour un parcours de 204,6 kilomètres particulièrement exigeant. Cette étape vallonnée à travers l’Auvergne propose un dénivelé positif de plus de 3 000 mètres et pas moins de six ascensions répertoriées, offrant un terrain de jeu idéal pour les baroudeurs et les coureurs polyvalents. Après le spectacle offert lors de la première étape, cette deuxième journée de course promet à nouveau de l’animation avec un profil accidenté qui pourrait bien redistribuer les cartes au classement général. Les sprinteurs purs devront faire preuve de qualités de grimpeur pour espérer jouer la victoire, tandis que les puncheurs et les coureurs de classement général auront de multiples occasions de faire parler leur tempérament offensif.

⛰️ Analyse détaillée du parcours et des difficultés Le tracé de cette deuxième étape traverse le cœur du Massif Central, région réputée pour ses paysages vallonnés et ses routes sinueuses. Dès les premiers kilomètres, les coureurs seront confrontés à un terrain accidenté qui ne laissera aucun répit aux organismes. Les principales difficultés du parcours : Kilomètre Côte Distance/Pente Catégorie 33,4 Première côte 3,5 km à 4,6% 4e catégorie 50,5 Montée courte 1,3 km à 5% 4e catégorie 61,1 Côte intermédiaire 3,5 km à 4,8% 3e catégorie 71,8 Ascension 3,1 km à 5,1% 3e catégorie 147,1 Château de Buron 3,3 km à 6,9% 2e catégorie 186,7 Côte de Nonette 1,8 km à 5,7% 4e catégorie (finale) ⚠️ Points clés : La côte du Château de Buron, située à 57 kilomètres de l’arrivée, représente l’obstacle le plus redoutable de la journée. Plus préoccupante pour les sprinteurs, la côte de Nonette se dresse à seulement 17,9 kilomètres de l’arrivée à Issoire.

🎯 Les enjeux tactiques et les scénarios possibles Cette deuxième étape ouvre un large éventail de possibilités tactiques. Le profil accidenté du parcours favorise naturellement les échappées, d’autant plus que de nombreuses équipes chercheront à placer un coureur à l’avant pour soulager la pression sur leurs leaders. Scénario 1 – L’échappée victorieuse Les nombreuses difficultés réparties tout au long du parcours pourraient permettre à un groupe de baroudeurs motivés de creuser un écart décisif sur un peloton fragmenté par les ascensions successives. Scénario 2 – Nouvelle offensive des favoris Après avoir montré leurs intentions dès la première étape, Pogačar, Vingegaard et leurs rivaux pourraient à nouveau décider de prendre les devants, particulièrement sur la côte du Château de Buron ou dans le final vers Issoire. Scénario 3 – Victoire des sprinteurs résistants Malgré les difficultés, certains sprinteurs capables de franchir les côtes pourraient tirer leur épingle du jeu si le rythme reste supportable. Jake Stewart ou Emilien Jeannière figurent parmi les candidats crédibles.

🕐 Les horaires et informations pratiques 🚀 Départ Départ fictif : 12h00 Départ réel : 12h20 Ville : Prémilhat (Allier) 🏁 Arrivée Heure prévue : 16h59 Ville : Issoire (Puy-de-Dôme) Distance : 204,6 km Cette étape traversera plusieurs communes pittoresques du Massif Central, offrant aux spectateurs de nombreux points de vue exceptionnels pour suivre la course. La côte de Nonette, facilement accessible depuis Issoire, constituera un point d’observation privilégié pour assister aux derniers développements tactiques de l’étape.

⭐ Les favoris et les coureurs à suivre 🟡 Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) Après sa démonstration de force de la veille, le champion slovène abordera cette deuxième étape avec la confiance du maillot jaune et l’ambition de consolider sa position. Il dispose de qualités parfaitement adaptées à ce type de parcours vallonné. 🔥 Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) Motivé par sa deuxième place frustrante de la veille, le double vainqueur du Tour de France cherchera sans doute à prendre sa revanche sur un terrain qui peut convenir à ses qualités de grimpeur. Il dispose de l’expérience et de la classe nécessaires pour créer la surprise. 🌈 Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) Troisième la veille, le Néerlandais possède le profil idéal pour ce genre d’étape accidentée. Sa polyvalence et sa pointe de vitesse en font un candidat naturel à la victoire, particulièrement si la course se joue dans un groupe restreint. 🤍 Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) Quatrième au classement général, le Belge aura à cœur de grignoter quelques secondes sur ses rivaux. Il dispose d’un punch redoutable dans les côtes courtes et pentues qui jalonnent le parcours. 🇫🇷 Les outsiders français : Romain Bardet – Qui dispute sa dernière saison professionnelle et pourrait bien tenter un coup d’éclat sur ses terres auvergnates

– Qui dispute sa dernière saison professionnelle et pourrait bien tenter un coup d’éclat sur ses terres auvergnates Emilien Jeannière (TotalEnergies) – Sprinteur résistant capable de franchir les difficultés

– Sprinteur résistant capable de franchir les difficultés Hugo Page (Intermarché-Wanty) – Bien placé au classement général après sa 6e place de la veille

🌤️ Conditions de course attendues Les conditions météorologiques s’annoncent favorables pour cette deuxième étape avec des températures agréables et un temps sec prévu sur l’ensemble du parcours. Le vent pourrait jouer un rôle dans certaines sections exposées du Massif Central, particulièrement dans les parties descendantes entre les côtes. Les routes auvergnates, réputées pour leur adhérence correcte, devraient permettre aux coureurs de donner le meilleur d’eux-mêmes dans les ascensions. Attention cependant aux secteurs ombragés en descente où l’humidité matinale pourrait persister.

📈 Les enjeux pour la suite de la course Cette deuxième étape revêt une importance capitale pour plusieurs raisons. D’abord, elle pourrait permettre à des échappés de prendre une option sérieuse sur le classement général si les favoris se neutralisent. Ensuite, elle constitue un test grandeur nature avant les véritables difficultés montagneuses qui arrivent dans les prochains jours. Pour Tadej Pogačar, l’objectif sera de gérer son avantage tout en restant vigilant face aux attaques de ses rivaux. Le Slovène devra trouver le bon équilibre entre prudence tactique et opportunisme. Côté équipes, cette étape pourrait voir les formations de second plan tenter leur chance avec des coureurs libérés de toute pression au classement général. Les équipes françaises, en particulier, auront à cœur de briller devant leur public sur les routes auvergnates.

🎲 Nos pronostics pour l’étape 2 🥇 Favoris pour la victoire • Tadej Pogačar

• Mathieu van der Poel

• Jonas Vingegaard

• Remco Evenepoel 🥈 Outsiders crédibles • Jake Stewart

• Emilien Jeannière

• Romain Bardet

• Hugo Page Notre pronostic : Nous tablons sur une nouvelle explication entre les favoris dans les derniers kilomètres, avec un avantage léger pour Mathieu van der Poel dont le profil colle parfaitement à cette étape vallonnée. Attention cependant à une possible échappée qui pourrait aller au bout si les équipes de leaders se neutralisent.

📺 Télévision France Télévisions

Direct sur France 3

À partir de 14h30 🌐 Streaming Eurosport Player

Couverture intégrale

Dès le départ réel 📱 Applications France.tv Sport

Application mobile

Direct et replay

🎬 Une seconde étape promise au spectacle Cette deuxième étape du Critérium du Dauphiné 2025 s’annonce comme un nouveau chapitre passionnant de cette course déjà riche en émotions. Le parcours accidenté à travers l’Auvergne offre de multiples possibilités tactiques et promet un spectacle de qualité dans les magnifiques paysages du Massif Central. Après l’ouverture explosive de la veille à Montluçon, les coureurs abordent cette deuxième journée avec des ambitions variées, entre prudence tactique et envie d’en découdre. Une chose est certaine : le Critérium du Dauphiné 2025 tient déjà toutes ses promesses et s’annonce comme une parfaite répétition générale avant le Tour de France. Rendez-vous ce lundi à partir de 12h20 pour le départ de Prémilhat !