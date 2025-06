Ekoya et alternatives : les meilleures plateformes de réductions pour enseignants et salariés en 2025

Le Pass Éducation : la culture gratuite pour tous Proposé par le ministère de l’Éducation nationale, le Pass Éducation représente l’un des avantages les plus précieux pour les enseignants. Il offre un accès gratuit aux collections permanentes de plus de 160 musées et monuments nationaux, représentant une économie potentielle de plusieurs centaines d’euros par an pour les familles d’enseignants. Impact pédagogique : Au-delà de l’avantage personnel, le Pass Éducation constitue un formidable outil pédagogique. Les enseignants peuvent préparer leurs sorties scolaires en visitant préalablement les lieux, enrichir leur culture personnelle pour nourrir leurs cours, et bénéficier d’un accès privilégié aux ressources éducatives des institutions culturelles. Éligibilité et utilisation : Tous les personnels exerçant effectivement en école, collège et lycée publics de France métropolitaine et de Corse peuvent en bénéficier. Le pass est personnel et permet également l’accès aux expositions temporaires dans certains établissements, selon les conditions spécifiques de chaque institution.