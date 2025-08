Written by Oslo• 21h20• Vélo, Mobilité

L’empire du vélo électrique Rebirth reprend Angell Quand la startup prétentieuse de Marc Simoncini trouve son sauveur

Janvier 2025. Après des mois d’incertitude et un rappel massif de 5 000 vélos défectueux, la startup Angell de Marc Simoncini semblait condamnée à disparaître. C’était sans compter sur l’intervention providentielle du groupe Rebirth, véritable empire français du vélo électrique, qui vient de racheter pour un euro symbolique cette marque jadis prometteuse mais devenue encombrante.

L’histoire d’Angell ressemble à un conte moderne où l’ambition démesurée conduit à la chute. Fondée par Marc Simoncini, l’entrepreneur derrière Meetic, cette startup française avait tout pour réussir : 20 millions d’euros levés en 2023, un partenariat prestigieux avec BMW pour concevoir le Mini E-Bike, et l’aura médiatique de son créateur. Pourtant, dès 2022, les signaux d’alarme se multiplient. L’entreprise affiche des résultats déficitaires deux années consécutives, peinant à trouver son modèle économique dans un marché du vélo électrique de plus en plus concurrentiel. Le coup de grâce arrive à l’automne 2024 : un défaut structurel majeur contraint Angell à rappeler 5 000 vélos, soit une grande partie de sa production. Sans les moyens financiers pour assumer ce rappel coûteux et ne parvenant pas à trouver un accord avec son assembleur SEB, Angell Mobility sombre rapidement. En janvier 2025, l’entreprise annonce être en cessation de paiement, laissant derrière elle 19 salariés et près de 2 800 propriétaires de vélos défectueux dans l’incertitude. 📊 Les chiffres de la débâcle Angell 20 millions d’euros : montant de la levée de fonds 2023

: montant de la levée de fonds 2023 5 000 vélos : nombre d’unités rappelées pour défaut

: nombre d’unités rappelées pour défaut 2 800 clients : propriétaires de vélos défectueux

: propriétaires de vélos défectueux 19 salariés : effectif au moment de la cessation de paiement

: effectif au moment de la cessation de paiement 1 euro : prix de rachat par Rebirth

Rebirth : l’empire français du vélo électrique Pour comprendre l’ampleur de cette acquisition, il faut d’abord saisir ce qu’est devenu le groupe Rebirth sous la houlette de Grégory Trébaol. Créé sous le nom Easybike Group en 2005, rebaptisé Rebirth en 2022, ce conglomérat s’est imposé comme l’acteur majeur de la mobilité électrique en France avec près de 20 ans d’expertise. L’empire Rebirth ne se contente pas d’une marque : il orchestre un véritable ballet de marques emblématiques françaises, chacune positionnée sur un segment spécifique du marché. Les joyaux de la couronne Rebirth 🏍️ Solex – L’icône réinventée La mythique marque au cyclomoteur jaune, rachetée et relancée en version électrique. Solex incarne la nostalgie française modernisée, ciblant les urbains en quête d’authenticité. 🦁 Peugeot Cycles – Le prestige français Acquise fin 2024 avec Cycleurope France, cette licence Stellantis apporte le prestige d’une marque centenaire et sa reconnaissance internationale. 🚴 Gitane – L’héritage sportif Née en 1928, Gitane apporte son patrimoine sportif et sa légitimité auprès des cyclistes passionnés. Une marque qui a accompagné les plus grands champions. ⚡ Matra – L’innovation technique La marque française connue pour ses innovations techniques apporte son expertise en matière de solutions de mobilité électrique avancées. 🔄 Roold – L’économie circulaire Marque dédiée au reconditionnement et à la seconde vie des vélos, Roold incarne l’engagement environnemental du groupe. 🚲 Easybike – Les pionniers La marque historique du groupe, pionnière du vélo électrique français depuis 2005, continue de proposer des solutions accessibles. Cette stratégie multi-marques permet à Rebirth de couvrir l’ensemble du spectre : du vélo urbain accessible au modèle premium, de la mobilité nostalgique aux solutions techniques de pointe. Une approche qui contraste radicalement avec la stratégie monolithique d’Angell.

La stratégie de rachat : sauver les meubles et les emplois Le rachat d’Angell par Rebirth ne relève pas du hasard mais d’une stratégie industrielle mûrement réfléchie. Grégory Trébaol et ses équipes ont identifié dans cette acquisition une opportunité de renforcer leur positionnement sur le segment premium tout en évitant la disparition pure et simple d’une marque française. L’accord, validé par le tribunal de commerce de Bobigny en juillet 2025, prévoit plusieurs mesures concrètes : 🏭 Relocalisation industrielle La production des futurs vélos Angell sera relocalisée dans l’usine Rebirth de Romilly-sur-Seine, dans l’Aube. Cette décision s’inscrit dans la volonté du groupe de maintenir une production française de qualité. 👥 Préservation de l’emploi Les 19 salariés d’Angell rejoignent les équipes du groupe Rebirth, évitant ainsi un plan social et préservant les compétences techniques développées par la startup. 🔧 Service après-vente renforcé Rebirth s’engage à assurer le service après-vente des vélos Angell existants et à proposer des solutions aux 2 800 propriétaires de vélos défectueux. 🚀 Nouvelle gamme en préparation Une gamme renouvelée et corrigée est déjà en conception pour une sortie prévue en 2026, intégrant les leçons tirées des défauts passés. Cette approche pragmatique témoigne de l’expérience de Rebirth en matière de rachat et de relance de marques en difficulté. Le groupe a déjà fait ses preuves avec la renaissance de Solex et la récente acquisition de Peugeot Cycles et Gitane.

La parole aux utilisateurs : que pensent les clients ? Pour évaluer la crédibilité de Rebirth dans cette opération de sauvetage, il convient d’examiner les retours d’expérience des utilisateurs des différentes marques du groupe. Ces témoignages révèlent une réalité contrastée mais globalement positive. Solex : entre nostalgie et modernité “Le vélo électrique pliant Solex se révèle être un excellent compromis entre performance, confort et praticité. Son design élégant, sa facilité de pliage et sa maniabilité en font un compagnon de route idéal pour les déplacements urbains.” — Test Umvie, avril 2024 “Le vélo pliant électrique Solex intéresse de nombreux amateurs de cyclisme. Il concilie confort et solidité et offre une conduite des plus aisées. Il est aussi vendu avec un bon rapport qualité-prix.” — VeloElectriquePliant.fr, 2025 E-Solex : un compromis assumé “Le e-Solex offre un compromis intermédiaire. Mon VAE, malgré ses grandes roues de 26 pouces est un peu plus encombrant mais me convient tout à fait, j’y ai gagné un confort inespéré.” — Utilisateur VehiculesElectriques.fr 💡 Analyse des retours clients Les avis convergent vers plusieurs points positifs : rapport qualité-prix attractif, confort de conduite, et fiabilité technique. Les utilisateurs apprécient particulièrement la facilité d’utilisation et le design soigné des produits Rebirth, deux atouts qui pourraient profiter à la future gamme Angell.

L’art de la résurrection : la méthode Rebirth Le groupe Rebirth a développé une véritable expertise dans la résurrection de marques emblématiques. Cette compétence repose sur plusieurs piliers fondamentaux qui expliquent le succès de ses différentes acquisitions. Préservation du patrimoine et modernisation Contrairement aux rachats purement financiers, Rebirth adopte une approche respectueuse de l’histoire des marques. Solex a conservé son identité visuelle iconique tout en intégrant les technologies modernes. Cette philosophie devrait bénéficier à Angell, dont le design distinctif représentait l’un des rares points forts. La stratégie de Grégory Trébaol consiste à identifier les éléments de différenciation de chaque marque pour les amplifier plutôt que de les diluer dans une offre générique. Pour Angell, cela pourrait signifier la préservation de son approche connectée et de son esthétique épurée, tout en corrigeant les défauts techniques qui ont causé sa perte. Integration industrielle et économies d’échelle L’une des forces de Rebirth réside dans sa capacité à mutualiser les coûts de production. L’usine de Romilly-sur-Seine va devenir le hub central de production pour l’ensemble des marques du groupe, permettant des économies d’échelle substantielles. Cette centralisation n’empêche pas la personnalisation : chaque marque conserve ses spécificités techniques et esthétiques, mais bénéficie d’une base commune pour la motorisation, l’électronique et certains composants. Une approche qui devrait permettre à la future gamme Angell d’être plus compétitive en termes de prix. 🏭 Le complexe industriel de Romilly-sur-Seine D’ici 2027, cette usine deviendra un véritable hub de mobilité électrique intégrant : Production unifiée pour toutes les marques du groupe

pour toutes les marques du groupe Centre de R&D pour l’innovation technologique

pour l’innovation technologique Service après-vente centralisé pour l’ensemble du parc

pour l’ensemble du parc Formation technique des réparateurs partenaires

Les défis de la renaissance Angell Si l’acquisition d’Angell par Rebirth représente une bouée de sauvetage, elle n’en soulève pas moins de nombreux défis. La startup de Marc Simoncini ne s’est pas contentée d’échouer techniquement : elle a aussi déçu une communauté d’early adopters exigeants. Reconstruire la confiance Le premier défi consiste à regagner la confiance des 2 800 propriétaires de vélos défectueux. Rebirth s’est engagé à proposer des solutions concrètes, mais la communication autour de ces mesures sera cruciale. L’entreprise doit démontrer qu’elle peut réussir là où Angell a échoué. La réputation de fiabilité de Rebirth joue en sa faveur. Contrairement à Angell, qui était une startup inexpérimentée malgré ses ambitions, Rebirth dispose de près de 20 ans d’expérience dans la conception et la production de vélos électriques. Repositionnement concurrentiel Le marché du vélo électrique premium a évolué depuis les débuts d’Angell. VanMoof a également fait faillite, Cowboy peine à trouver son équilibre économique, et de nouveaux acteurs émergent régulièrement. Rebirth doit repositionner Angell dans cet écosystème mouvant. L’avantage de Rebirth réside dans sa approche multi-marques. Contrairement aux startups mono-produit, le groupe peut absorber les échecs et redistribuer les risques. Si Angell 2.0 ne trouve pas son public, l’impact sur l’ensemble du groupe restera limité. 🎯 Objectifs 2026 pour Angell nouvelle génération Correction des défauts techniques identifiés sur la génération précédente

identifiés sur la génération précédente Tarification plus accessible grâce aux économies d’échelle

grâce aux économies d’échelle Service après-vente renforcé s’appuyant sur le réseau Rebirth

s’appuyant sur le réseau Rebirth Production 100% française pour rassurer sur la qualité

pour rassurer sur la qualité Gamme élargie pour toucher différents segments de clientèle

Vision stratégique : vers un champion européen Au-delà du simple sauvetage d’Angell, cette acquisition s’inscrit dans une vision plus large de Grégory Trébaol : faire de Rebirth le champion européen de la mobilité électrique française. Une ambition qui nécessite de jouer sur plusieurs tableaux simultanément. Diversification et complémentarité La stratégie de Rebirth repose sur une complémentarité savamment orchestrée entre ses différentes marques. Chaque acquisition apporte une pièce du puzzle : Solex : l’émotion et la nostalgie française

: l’émotion et la nostalgie française Peugeot Cycles : la crédibilité internationale et le prestige

: la crédibilité internationale et le prestige Gitane : l’héritage sportif et la performance

: l’héritage sportif et la performance Matra : l’innovation technique et la recherche

: l’innovation technique et la recherche Angell : la connectivité et le design contemporain

: la connectivité et le design contemporain Roold : l’économie circulaire et la responsabilité environnementale Cette diversification permet à Rebirth de répondre à tous les besoins du marché tout en mutualisant les investissements en recherche et développement. Une approche diamétralement opposée à celle d’Angell, qui avait misé tous ses œufs dans le même panier premium. L’expansion européenne en ligne de mire Rebirth ne cache pas ses ambitions européennes. Le groupe entend exporter son modèle au-delà des frontières françaises, en s’appuyant sur la réputation de qualité du “Made in France” et la diversité de son portefeuille de marques. Dans cette optique, Angell pourrait jouer un rôle de vitrine technologique, démontrant la capacité française à innover dans la mobilité connectée. Une stratégie qui rappelle celle de l’industrie automobile française, où les modèles premium servent à valoriser l’image de marque de l’ensemble de la gamme.

Impact sur l’écosystème français du vélo électrique La reprise d’Angell par Rebirth dépasse le simple rachat d’entreprise. Elle révèle les dynamiques profondes du marché français du vélo électrique et les défis auxquels font face les acteurs nationaux. Concentration du marché Avec cette acquisition, Rebirth renforce sa position dominante sur le marché français. Le groupe contrôle désormais une part substantielle de l’offre nationale, des modèles populaires aux segments premium. Cette concentration soulève des questions sur la diversité de l’écosystème français. Cependant, cette consolidation pourrait aussi représenter une force face à la concurrence internationale, notamment asiatique. En mutualisant les ressources et les compétences, Rebirth dispose d’une masse critique suffisante pour investir massivement en recherche et développement. Préservation du savoir-faire français L’un des aspects les plus positifs de cette opération réside dans la préservation du savoir-faire français. Plutôt que de voir disparaître les compétences développées par Angell, Rebirth les intègre dans son écosystème industriel national. Cette approche contraste avec les pratiques de nombreux groupes internationaux qui procèdent à des rachats suivis de délocalisations. La relocalisation de la production à Romilly-sur-Seine témoigne d’un engagement assumé en faveur de l’industrie française. 🇫🇷 L’impact économique régional L’usine de Romilly-sur-Seine devient un pôle d’excellence industrielle qui rayonne sur l’ensemble de la région : Création d’emplois qualifiés dans l’ingénierie et la production

dans l’ingénierie et la production Développement d’un écosystème de sous-traitants locaux

locaux Formation et transfert de compétences vers les nouveaux métiers de la mobilité

vers les nouveaux métiers de la mobilité Attraction de talents dans une région en reconversion industrielle

Leçons d’une chute et perspectives d’avenir L’histoire d’Angell offre de nombreux enseignements sur les écueils du secteur de la mobilité électrique. Ces leçons, Rebirth semble les avoir intégrées dans sa stratégie de relance. Les erreurs à ne pas reproduire Angell a pâti de plusieurs erreurs stratégiques majeures. La sur-promesse technologique sans validation industrielle suffisante, la dépendance excessive à un seul assembleur (SEB), et surtout l’absence de plan B face aux difficultés techniques. Rebirth, fort de son expérience, adopte une approche plus prudente. Le groupe privilégie l’amélioration continue plutôt que les révolutions technologiques hasardeuses, et dispose de multiples canaux de production et de distribution pour absorber les chocs. L’innovation responsable La nouvelle philosophie d’Angell sous l’égide de Rebirth devrait s’articuler autour du concept d’“innovation responsable”. Plus question de promettre des révolutions avant d’avoir prouvé leur fiabilité : chaque avancée sera testée, validée et intégrée progressivement. Cette approche pragmatique pourrait décevoir les early adopters en quête de disruption, mais elle devrait rassurer le grand public sur la fiabilité et la durabilité des futures machines Angell. 🔮 Vision 2030 : Angell dans l’écosystème Rebirth D’ici 2030, Angell pourrait devenir la vitrine technologique du groupe Rebirth, intégrant les dernières innovations en matière de connectivité, d’intelligence artificielle et de mobilité partagée. Une marque qui conserverait son ADN premium tout en bénéficiant de la solidité industrielle de son nouveau propriétaire.

Un nouveau chapitre pour la mobilité française Au-delà des considérations purement économiques, le rachat d’Angell par Rebirth symbolise une certaine idée de l’industrie française. Face aux géants asiatiques et aux startups américaines, la France choisit la voie de la consolidation industrielle intelligente. L’école française de la mobilité électrique Rebirth incarne une “école française” de la mobilité électrique, caractérisée par plusieurs traits distinctifs : Respect du patrimoine industriel et valorisation des marques historiques

et valorisation des marques historiques Production nationale maintenue malgré les tentations de délocalisation

maintenue malgré les tentations de délocalisation Innovation progressive privilégiant la fiabilité à la disruption

privilégiant la fiabilité à la disruption Diversification des risques par une stratégie multi-marques

par une stratégie multi-marques Ancrage territorial fort avec l’usine de Romilly-sur-Seine Cette approche contraste avec les modèles de la Silicon Valley, souvent caractérisés par la croissance rapide au détriment de la rentabilité et de la durabilité. Rebirth privilégie la construction patiente d’un empire industriel pérenne. Défis et opportunités Les défis restent nombreux pour Rebirth et sa nouvelle acquisition. La concurrence internationale s’intensifie, les réglementations évoluent rapidement, et les attentes des consommateurs ne cessent de croître. Cependant, le groupe dispose d’atouts considérables : une expertise technique reconnue, un portefeuille de marques complémentaires, et désormais une capacité d’innovation renforcée grâce aux talents d’Angell. 📈 Objectifs stratégiques 2025-2030 Expansion européenne avec les marques phares du groupe

avec les marques phares du groupe Leadership technologique sur les vélos connectés et autonomes

sur les vélos connectés et autonomes Économie circulaire développée via la marque Roold

développée via la marque Roold Partenariats institutionnels pour la mobilité urbaine

pour la mobilité urbaine Excellence industrielle reconnue à l’international

Renaissance d’une ambition française Le rachat d’Angell par Rebirth marque bien plus qu’une simple opération de sauvetage. Il illustre la capacité de l’industrie française à apprendre de ses échecs et à rebondir plus forte. Marc Simoncini avait eu la vision d’un vélo électrique français premium ; Grégory Trébaol a les moyens de la concrétiser durablement. Cette histoire nous rappelle que l’innovation ne suffit pas : elle doit s’accompagner d’une maîtrise industrielle, d’une gestion rigoureuse et d’une vision à long terme. Rebirth semble réunir tous ces ingrédients pour faire d’Angell 2.0 une réussite là où la version originale avait échoué. Rendez-vous en 2026 pour découvrir si cette renaissance sera à la hauteur des espérances. En attendant, les 2 800 propriétaires de vélos Angell défectueux peuvent enfin entrevoir une solution concrète à leurs déboires, et l’industrie française de la mobilité électrique continue son chemin vers l’excellence.

À propos de cet article : Cette analyse s’appuie sur des sources publiques et des retours d’utilisateurs vérifiés.

Les avis clients cités proviennent de plateformes spécialisées et de tests indépendants.