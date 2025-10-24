Energy ball à la pistache salée par KoRo

|
Un bon produit avec ses petites réserves
Ces energy balls à la pistache salée de KoRo ont des qualités indéniables. Le goût est réussi, avec cet équilibre sucré-salé qui change de l’ordinaire. La texture moelleuse et non collante est un vrai plus pour la consommation en situation de mobilité. La composition reste relativement simple et les ingrédients sont de qualité bio.
Mais plusieurs éléments viennent tempérer l’enthousiasme. Le prix de 1,75 euro pour 30 grammes est élevé, même si on paie la praticité du format individuel. L’emballage individuel pose une vraie question environnementale qui aurait mérité une réflexion plus poussée de la part de la marque. Pour un produit qui se positionne sur le bio et l’éthique, proposer une alternative zéro déchet ou en vrac aurait été cohérent.
À qui s’adresse ce produit ?
Ce snack conviendra particulièrement aux personnes qui ont besoin d’un encas de dépannage pratique et qui ne sont pas rebutées par le prix. Les sportifs occasionnels, les personnes actives qui bougent beaucoup, ceux qui travaillent en déplacement et qui cherchent une alternative plus saine que les snacks industriels classiques y trouveront leur compte.
En revanche, pour ceux qui consomment régulièrement ce type de produit, qui sont sensibles à l’impact environnemental de leur consommation ou qui surveillent leur budget, il existe des alternatives. Faire ses propres energy balls maison est relativement simple, permet de personnaliser les ingrédients selon ses goûts et besoins, et revient beaucoup moins cher. On trouve facilement des recettes en ligne avec seulement quelques ingrédients de base : dattes, oléagineux, flocons d’avoine, et on peut y ajouter ce qu’on veut.
Un marché en pleine expansion
Ces energy balls s’inscrivent dans une tendance plus large de snacking santé qui connaît un véritable essor. Les consommateurs cherchent de plus en plus des alternatives aux barres chocolatées et aux biscuits industriels. Ils veulent des produits qu’ils comprennent, avec des ingrédients identifiables, idéalement bio, et qui leur apportent autre chose que des calories vides.
Les marques l’ont bien compris et multiplient les références dans ce segment. KoRo n’est pas seul sur ce marché, et la concurrence est rude. Certaines marques proposent des formats plus économiques, d’autres misent sur des ingrédients encore plus premium, d’autres enfin s’engagent davantage sur l’aspect environnemental avec des emballages compostables ou des options en vrac.