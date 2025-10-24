Written by 24.10.2025 10h34 Alimentation, Bio, Consommation

Energy ball Koro

 

Energy ball à la pistache salée par KoRo

Une petite boule d’énergie qui tient dans la poche et qui promet de combler les fringales. Mais qu’en est-il vraiment de ces energy balls à la pistache salée proposées par KoRo ? Entre praticité et gourmandise, analyse d’un snack qui fait parler de lui.

Les energy balls, un format qui séduit

Depuis quelques années, les energy balls ont investi les rayons des magasins bio et les sites de vente en ligne. Ces petites boules compactes promettent de l’énergie à emporter partout, dans un format pratique qui tient dans une poche. La marque KoRo, spécialisée dans les produits bio et les alternatives alimentaires, propose sa version à la pistache salée, un pari audacieux dans un univers souvent dominé par le chocolat et les fruits rouges.

Le concept est simple : une bouchée de 30 grammes qui concentre des ingrédients nutritifs, sans cuisson, et qui peut se glisser dans un sac à dos, une sacoche de vélo ou un tiroir de bureau. L’idée, c’est de répondre à ces moments de la journée où l’on a besoin d’un petit quelque chose, sans pour autant se jeter sur le premier distributeur de friandises venu. Mais le format individuel pose question, et nous y reviendrons.

Que trouve-t-on dans cette boule d’énergie ?

La composition de cette energy ball est relativement courte, ce qui est plutôt rassurant quand on sait que certains snacks industriels peuvent contenir une liste d’ingrédients à rallonge. Ici, on trouve de la pâte de dattes qui sert de base et de liant naturel, des flocons d’avoine pour la texture et les fibres, de la pistache bien sûr, une crème de pistache qui apporte le côté fondant au cœur de la boule, un peu de sirop d’agave pour adoucir l’ensemble, et une touche de sel qui fait toute la différence.

Cette combinaison permet d’obtenir 374 kilocalories pour 100 grammes, soit environ 112 kilocalories pour une boule de 30 grammes. On est donc sur un snack calorique, mais c’est assumé : le but n’est pas de grignoter pour rien, mais de fournir une vraie dose d’énergie quand le corps en a besoin. Les 50 grammes de glucides pour 100 grammes (dont 40 grammes de sucres naturels) en font un produit à consommer avec discernement, surtout pour ceux qui surveillent leur consommation de sucre.

Le goût de la pistache, avec une pointe de sel

C’est là que ce produit se distingue. Beaucoup d’energy balls misent sur le sucré pur, parfois trop sucré d’ailleurs. Ici, KoRo a choisi de jouer la carte du contraste avec cette touche salée qui vient réveiller la pistache. Et il faut dire que ça fonctionne. La première bouchée surprend un peu, puis on se rend compte que cet équilibre entre le moelleux de la datte, le croquant léger des pistaches et cette pointe de sel crée une vraie harmonie.

La texture mérite également qu’on s’y attarde. Contrairement à certaines barres énergétiques qui peuvent être sèches ou au contraire trop collantes, cette energy ball présente un moelleux agréable. Elle ne colle pas aux doigts, ce qui est un véritable avantage quand on la mange en extérieur, lors d’une pause pendant une activité physique ou simplement en marchant. Le cœur crémeux de crème de pistache apporte un petit plus de fondant sans tomber dans l’excès.

Un snack qui ne joue pas la carte du trop sucré

Beaucoup de produits de ce type ont tendance à en faire trop sur le sucre, pensant sans doute que c’est ce que les consommateurs attendent. Ici, même si le taux de sucre reste élevé (40 grammes pour 100 grammes provenant essentiellement des dattes), le goût n’est pas écœurant. C’est doux, certes, mais la présence de la pistache et du sel permet de rééquilibrer l’ensemble. On peut en manger une sans avoir l’impression d’avoir avalé un bonbon.

Cette modération dans le sucré en fait un snack plus versatile qu’on pourrait le croire. On peut le consommer le matin avec un café, en milieu de matinée pour tenir jusqu’au déjeuner, l’après-midi lors d’un coup de fatigue, ou même après un effort sportif. La polyvalence, c’est un des points forts de ce produit.

Les atouts nutritionnels à considérer

Au-delà du goût, il est important de regarder ce que ce snack apporte réellement sur le plan nutritionnel. Les 11 grammes de protéines pour 100 grammes (soit environ 3,3 grammes par boule) proviennent principalement des pistaches et des flocons d’avoine. Ce n’est pas négligeable, même si on ne peut pas compter sur cette energy ball pour couvrir ses besoins quotidiens en protéines.

Les 15 grammes de lipides pour 100 grammes sont principalement des graisses insaturées apportées par les pistaches, reconnues pour leurs bienfaits cardiovasculaires. Les 6 grammes de fibres alimentaires pour 100 grammes participent également à l’intérêt nutritionnel du produit, même si là encore, une boule de 30 grammes n’apporte qu’environ 1,8 gramme de fibres.

Bio et vegan, deux labels qui comptent

Le produit est certifié biologique, ce qui signifie que les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique. Les matières premières proviennent de Tunisie et la transformation est réalisée au Portugal, ce qui donne une certaine transparence sur l’origine. Pour les personnes qui suivent une alimentation végétalienne, ce snack coche toutes les cases : aucun ingrédient d’origine animale.

Attention toutefois à une mention importante : malgré les normes de qualité élevées, il peut parfois y avoir des morceaux de coque et de noyau. C’est un avertissement à prendre au sérieux, surtout si on a les dents fragiles ou si on donne ces snacks à des enfants.

Le format individuel : pratique mais problématique

Voici le point qui fâche. Ces energy balls sont vendues à l’unité dans des emballages individuels de 30 grammes. Pour 1,75 euro l’unité, on est clairement sur un produit premium. Mais surtout, cet emballage individuel pose une vraie question environnementale. À l’heure où l’on cherche à réduire les déchets, proposer un snack de 30 grammes dans un emballage plastique, c’est difficilement défendable.

La praticité est indéniable : on peut en glisser une dans sa poche sans qu’elle ne se déforme ou ne colle aux autres affaires. Mais cette praticité a un coût écologique non négligeable. Pour un produit qui se revendique bio et éthique, l’absence d’une option en vrac ou en format familial est regrettable. D’autres marques proposent des energy balls en bocal ou en sachet refermable, permettant de doser soi-même et de réduire significativement les déchets d’emballage. Voilà une petite marge d’amélioration pour KoRo.

Le prix au kilo qui fait réfléchir

À 1,75 euro les 30 grammes, on arrive à un prix d’environ 58 euros le kilo. C’est considérable, même pour un produit bio. Certes, on paie la transformation, le format pratique, le packaging individuel, mais cela reste un prix élevé pour un snack que l’on peut facilement reproduire chez soi avec quelques ingrédients de base.

La question se pose donc : est-ce que la praticité justifie ce prix ? Pour quelqu’un qui a besoin d’un snack de dépannage de temps en temps, pourquoi pas. Mais pour une consommation régulière, l’addition peut vite grimper. Il existe des alternatives maison qui permettent d’obtenir le même type de produit pour une fraction du prix, avec l’avantage de pouvoir contrôler exactement ce qu’on y met et de choisir un contenant réutilisable.

Dans quelles situations consommer ces energy balls ?

L’avantage de ce type de snack, c’est sa polyvalence. On peut l’emmener partout et le consommer dans différentes situations sans que cela pose problème. Lors d’une sortie en extérieur, que ce soit une balade tranquille ou une sortie plus sportive, avoir une energy ball dans la poche peut sauver la mise quand on sent un petit coup de fatigue. Le format compact et le fait qu’elle ne colle pas aux doigts en font un allié pratique.

Au bureau, c’est aussi une option intéressante pour éviter de craquer sur les biscuits de la salle de pause ou la machine à café qui distribue des confiseries. Gardée dans un tiroir, elle peut servir de snack de secours lors d’une journée chargée où on n’a pas le temps de faire une vraie pause déjeuner. Le fait qu’elle soit relativement rassasiante grâce à son apport en fibres et en protéines permet de tenir quelques heures.

Avant ou après le sport ?

Beaucoup de sportifs cherchent des snacks pratiques pour leurs sessions d’entraînement. Cette energy ball peut répondre à ce besoin, mais avec quelques nuances. Avant un effort, elle peut fournir un apport glucidique intéressant, même si les 40% de sucre sont principalement des sucres naturels issus des dattes. Pour une activité d’intensité modérée, cela peut convenir.

Après l’effort, elle peut participer à la récupération, même si l’apport en protéines reste modeste (environ 3,3 grammes par boule). Pour une vraie récupération post-entraînement, il faudra la compléter avec d’autres aliments. Mais comme snack d’attente avant de rentrer à la maison, elle fait le job.

Un bon produit avec ses petites réserves

Ces energy balls à la pistache salée de KoRo ont des qualités indéniables. Le goût est réussi, avec cet équilibre sucré-salé qui change de l’ordinaire. La texture moelleuse et non collante est un vrai plus pour la consommation en situation de mobilité. La composition reste relativement simple et les ingrédients sont de qualité bio.

Mais plusieurs éléments viennent tempérer l’enthousiasme. Le prix de 1,75 euro pour 30 grammes est élevé, même si on paie la praticité du format individuel. L’emballage individuel pose une vraie question environnementale qui aurait mérité une réflexion plus poussée de la part de la marque. Pour un produit qui se positionne sur le bio et l’éthique, proposer une alternative zéro déchet ou en vrac aurait été cohérent.

À qui s’adresse ce produit ?

Ce snack conviendra particulièrement aux personnes qui ont besoin d’un encas de dépannage pratique et qui ne sont pas rebutées par le prix. Les sportifs occasionnels, les personnes actives qui bougent beaucoup, ceux qui travaillent en déplacement et qui cherchent une alternative plus saine que les snacks industriels classiques y trouveront leur compte.

En revanche, pour ceux qui consomment régulièrement ce type de produit, qui sont sensibles à l’impact environnemental de leur consommation ou qui surveillent leur budget, il existe des alternatives. Faire ses propres energy balls maison est relativement simple, permet de personnaliser les ingrédients selon ses goûts et besoins, et revient beaucoup moins cher. On trouve facilement des recettes en ligne avec seulement quelques ingrédients de base : dattes, oléagineux, flocons d’avoine, et on peut y ajouter ce qu’on veut.

Un marché en pleine expansion

Ces energy balls s’inscrivent dans une tendance plus large de snacking santé qui connaît un véritable essor. Les consommateurs cherchent de plus en plus des alternatives aux barres chocolatées et aux biscuits industriels. Ils veulent des produits qu’ils comprennent, avec des ingrédients identifiables, idéalement bio, et qui leur apportent autre chose que des calories vides.

Les marques l’ont bien compris et multiplient les références dans ce segment. KoRo n’est pas seul sur ce marché, et la concurrence est rude. Certaines marques proposent des formats plus économiques, d’autres misent sur des ingrédients encore plus premium, d’autres enfin s’engagent davantage sur l’aspect environnemental avec des emballages compostables ou des options en vrac.
L’energy ball à la pistache salée de KoRo est un bon produit dans sa catégorie. Le goût est réussi, la texture agréable, et la composition reste acceptable même si le taux de sucre est élevé. C’est un snack pratique qui peut rendre service dans diverses situations du quotidien, de la sortie en extérieur au coup de barre au bureau.

Toutefois, le prix élevé et surtout l’emballage individuel peuvent représenter une difficulté dans une approche d’alimentation à faible impact. Pour un achat occasionnel notamment pour une randonnée, pourquoi pas. Pour une consommation régulière, mieux vaut soit se tourner vers d’autres options du marché qui proposent des formats plus économiques et plus écologiques, soit prendre le temps de les faire maison.

En fin de compte, ce produit illustre bien les contradictions de notre époque : on veut du bio, du sain, du pratique, mais parfois on peine encore à concilier tous ces impératifs avec une vraie démarche écologique. Les energy balls à la pistache salée de KoRo sont bonnes et saines, c’est un fait et c’est déjà beaucoup.

 

