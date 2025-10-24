Energy ball à la pistache salée par KoRo

Les energy balls, un format qui séduit Depuis quelques années, les energy balls ont investi les rayons des magasins bio et les sites de vente en ligne. Ces petites boules compactes promettent de l’énergie à emporter partout, dans un format pratique qui tient dans une poche. La marque KoRo, spécialisée dans les produits bio et les alternatives alimentaires, propose sa version à la pistache salée, un pari audacieux dans un univers souvent dominé par le chocolat et les fruits rouges. Le concept est simple : une bouchée de 30 grammes qui concentre des ingrédients nutritifs, sans cuisson, et qui peut se glisser dans un sac à dos, une sacoche de vélo ou un tiroir de bureau. L’idée, c’est de répondre à ces moments de la journée où l’on a besoin d’un petit quelque chose, sans pour autant se jeter sur le premier distributeur de friandises venu. Mais le format individuel pose question, et nous y reviendrons. Que trouve-t-on dans cette boule d’énergie ? La composition de cette energy ball est relativement courte, ce qui est plutôt rassurant quand on sait que certains snacks industriels peuvent contenir une liste d’ingrédients à rallonge. Ici, on trouve de la pâte de dattes qui sert de base et de liant naturel, des flocons d’avoine pour la texture et les fibres, de la pistache bien sûr, une crème de pistache qui apporte le côté fondant au cœur de la boule, un peu de sirop d’agave pour adoucir l’ensemble, et une touche de sel qui fait toute la différence. Cette combinaison permet d’obtenir 374 kilocalories pour 100 grammes, soit environ 112 kilocalories pour une boule de 30 grammes. On est donc sur un snack calorique, mais c’est assumé : le but n’est pas de grignoter pour rien, mais de fournir une vraie dose d’énergie quand le corps en a besoin. Les 50 grammes de glucides pour 100 grammes (dont 40 grammes de sucres naturels) en font un produit à consommer avec discernement, surtout pour ceux qui surveillent leur consommation de sucre.