Et deux pour Maëva Squiban à Chambéry

Une stratégie gagnante renouvelée

Sur les routes alpines reliant Bourg-en-Bresse et Chambéry, Maëva Squiban a confirmé sa forme exceptionnelle. Au terme des 159,7 km dans l’Ain, l’Isère et la Savoie, la Française de 23 ans a franchi la ligne d’arrivée en vainqueur, devançant sa compatriote Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly-Cannondale) qui signe un magnifique pari en terminant 2e de l’étape.

Pari gagné pour Cédrine Kerbaol qui a rattrapé les poursuivantes et termine 2e de cette étape décisive. La coureuse d’EF Education, pointée à 1’24 au départ ce matin au classement général, a livré une course remarquable pour accompagner Squiban sur le podium et offrir un doublé tricolore à cette 7e étape.