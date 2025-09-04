Written by Oslo• 8h16• Cyclisme, Sport, Vuelta

Étape 12 de la Vuelta 2025 : de Laredo à Los Corrales de Buelna, un défi cantabre Une étape courte mais exigeante à travers les paysages vallonnés de Cantabrie

Une étape de transition stratégique Le jeudi 4 septembre 2025, la Vuelta a España propose sa 12e étape, un parcours de 144,9 kilomètres reliant Laredo à Los Corrales de Buelna, entièrement situé dans la communauté autonome de Cantabrie. Cette étape, classée en moyenne montagne, offre un profil atypique avec ses 2 393 mètres de dénivelé positif répartis sur une distance relativement courte. Après les intensités de la première partie de cette deuxième semaine, cette journée cantabre se présente comme une opportunité pour les échappées tout en gardant un potentiel de surprise pour le classement général. Le départ fictif est prévu à 14h00, avec une arrivée estimée entre 17h22 et 17h40.

Un profil technique en deux temps Première difficulté : l’Alto de Alisas Dès les premiers kilomètres, le parcours monte progressivement vers Arredondo avant d’aborder la première ascension répertoriée. L’Alto de Alisas, classé en 2e catégorie, se présente au kilomètre 41,4. Cette montée de 8,6 kilomètres à 5,8% de pente moyenne culmine à 670 mètres d’altitude. Située relativement tôt dans l’étape, cette ascension servira de premier test pour jauger les intentions du jour. Sa pente régulière et sa longueur modérée en font un excellent terrain de jeu pour les premiers mouvements tactiques. Le juge de paix : la Collada de Brenes Le moment décisif de l’étape intervient au kilomètre 122 avec la Collada de Brenes, classée en 1re catégorie. Cette ascension de 7 kilomètres à 7,9% de pente moyenne représente le véritable défi de la journée, avec des passages pouvant atteindre 15% selon les organisateurs. Culminant à 752 mètres d’altitude, ce col offre également des bonifications au sommet, ajoutant un enjeu supplémentaire pour les coureurs bien placés au classement général. Sa proximité avec l’arrivée (23 kilomètres restants) en fait un point stratégique majeur.

Découverte de la Cantabrie Laredo, porte d’entrée maritime La ville de départ, Laredo, est l’une des stations balnéaires les plus prisées de la côte cantabre. Située sur la baie de Santoña, cette commune de 11 000 habitants environ possède l’une des plus longues plages du nord de l’Espagne, s’étendant sur plus de 4 kilomètres. Son centre historique médiéval, ses murailles du XIIIe siècle et son port de plaisance en font une destination touristique majeure de Cantabrie. Le départ depuis cette ville côtière offrira un contraste saisissant avec les reliefs montagneux qui attendent le peloton. Los Corrales de Buelna, terre d’industrie et de nature La commune d’arrivée, Los Corrales de Buelna, compte environ 11 500 habitants et se situe dans la vallée du Besaya. Cette ville a une forte tradition industrielle, notamment dans la métallurgie et l’industrie chimique, tout en conservant un environnement naturel remarquable. Entourée de montagnes verdoyantes typiques du paysage cantabre, elle offre de nombreux sentiers de randonnée et constitue un point de départ idéal pour explorer les parcs naturels de la région.

Enjeux tactiques et scénarios possibles Une journée favorable aux échappées Avec ses 144,9 kilomètres, cette étape relativement courte devrait favoriser les tentatives d’échappée matinale. Le profil vallonné et les deux ascensions répertoriées créent des conditions idéales pour qu’un groupe de fuyards résiste jusqu’à l’arrivée. Les équipes des favoris au classement général pourraient être tentées de laisser partir un groupe étoffé, considérant cette étape comme une journée de récupération relative avant les grands rendez-vous montagnards qui suivent. Attention aux embuscades sur la Collada de Brenes Malgré son statut d’étape de transition, la Collada de Brenes pourrait réserver des surprises. Ses pourcentages élevés et sa proximité avec l’arrivée en font un terrain propice aux attaques des coureurs du classement général. La descente finale vers Los Corrales de Buelna, technique et rapide, ajoutera un élément tactique supplémentaire. Les coureurs sachant bien descendre pourraient y trouver une opportunité de creuser l’écart ou de revenir sur leurs adversaires.

Organisation et horaires prévisionnels Planning de la journée Le départ fictif sera donné à 14h00 depuis Laredo. Les coureurs prendront la direction de Carasa et Badames avant de s’engager dans l’arrière-pays cantabre. Le passage au sommet de l’Alto de Alisas est prévu vers 15h10, selon une vitesse moyenne de course de 44 km/h. Après une traversée de Liérganes et des villages de Vega de Villafufre, le peloton abordera la Collada de Brenes vers 16h50. L’arrivée à Los Corrales de Buelna est programmée entre 17h22 et 17h40, selon l’intensité de la course. Points d’intérêt du parcours Le parcours traverse des villages pittoresques de Cantabrie, offrant aux téléspectateurs un aperçu de la richesse patrimoniale de cette région. Le passage à Liérganes, classé parmi les plus beaux villages d’Espagne, constitue un moment fort de l’étape. Un sprint intermédiaire est programmé à Barros (kilomètre 103,2), ajoutant un enjeu supplémentaire pour les sprinteurs présents dans une éventuelle échappée ou pour les coureurs en quête de points au classement par points.

Conditions météorologiques et défis techniques Le climat océanique cantabre La Cantabrie bénéficie d’un climat océanique tempéré, caractérisé par des températures douces et une humidité élevée. En début septembre, les conditions sont généralement favorables au cyclisme, avec des températures oscillant entre 15 et 25°C. Cependant, la proximité de l’océan Atlantique peut apporter des changements météorologiques rapides. Les coureurs devront être vigilants aux possibles averses passagères, typiques de cette région, qui pourraient rendre les descentes plus délicates. Défis techniques du parcours Au-delà des pourcentages de pente, l’étape présente plusieurs défis techniques. Le parcours emprunte des routes secondaires sinueuses, typiques des montagnes cantabres, nécessitant une attention constante de la part des coureurs. La descente finale depuis la Collada de Brenes vers Los Corrales de Buelna combine virages serrés et portions rapides, exigeant une maîtrise technique parfaite pour optimiser les derniers kilomètres de course.

Contexte dans l’économie générale de la Vuelta Position stratégique dans le calendrier Cette 12e étape s’inscrit dans une période charnière de la Vuelta 2025. Placée entre les premières escarmouches de la deuxième semaine et les redoutables étapes de haute montagne qui suivent, elle offre une dernière opportunité de récupération avant les Asturies. Le lendemain verra en effet les coureurs affronter l’étape reine vers l’Alto de l’Angliru, puis La Farrapona. Cette étape cantabre constitue donc un moment de respiration calculée dans un programme particulièrement exigeant. Enjeux pour les différents classements Les points distribués au classement de la montagne sur les deux cols du jour intéresseront particulièrement les candidats à ce maillot distinctif. Avec 10 points au sommet de la Collada de Brenes (1re catégorie) et 5 points à l’Alto de Alisas (2e catégorie), cette étape peut faire évoluer la hiérarchie. Les bonifications offertes au sommet de la Collada de Brenes (8, 4 et 2 secondes pour les trois premiers) ajoutent un enjeu chronométrique non négligeable pour les coureurs séparés par quelques secondes au classement général.

Une étape aux multiples visages L’étape 12 de la Vuelta 2025 illustre parfaitement la richesse du cyclisme espagnol, mêlant découverte géographique, enjeux tactiques et spectacle sportif. Entre la douceur maritime de Laredo et les reliefs cantabres menant à Los Corrales de Buelna, les coureurs traverseront des paysages emblématiques du nord de l’Espagne. Si cette journée semble a priori favorable aux échappées, la configuration particulière de ses deux ascensions, et notamment la redoutable Collada de Brenes, maintient un suspense permanent. Dans un Grand Tour où chaque seconde compte, cette étape cantabre pourrait bien réserver des surprises et contribuer à redessiner la hiérarchie avant les grands rendez-vous montagnards des jours suivants. Rendez-vous le 4 septembre pour découvrir comment les acteurs de la Vuelta aborderont ce défi cantabre aux multiples facettes.

