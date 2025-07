Tour de France 2025 Etape 20 et classement général avant l’arrivée à Paris Le dernier acte avant les Champs-Élysées

Les équipes de sprinteurs gardent un œil attentif sur cette étape, car si une échappée ne parvient pas à aller au bout, elle pourrait se terminer par un sprint massif. Cependant, la distance considérable de 184,2 kilomètres et le terrain accidenté favorisent plutôt les baroudeurs et les coureurs d’échappées.

Le changement notable concerne Jordan Jegat qui intègre le top 10 du classement général en gagnant une place. Présent à l’avant de la course sur cette 20e étape remportée par Kaden Groves, le coureur français de TotalEnergies a trouvé la juste récompense à ses remarquables performances et devance désormais Ben O’Connor de 1’52”.

Aucun changement majeur n’est à signaler au terme de cette étape dans le trio de tête, avec Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) et Florian Lipowitz (Red Bull – Bora – Hansgrohe) qui conservent leurs 2e et 3e places. Cette stabilité du podium confirme la hiérarchie établie lors des étapes de montagne précédentes.

Jordan Jegat a gagné un rang au classement général et figure désormais à la 10e place, avec 1’52” d’avance sur Ben O’Connor. Cette progression lui permet de devenir le deuxième coureur français dans le top 10, rejoignant Kévin Vauquelin qui a conservé son 7e rang. Cette situation rappelle l’édition 2023 avec David Gaudu et Guillaume Martin dans le top 10.

Les enjeux de la dernière étape

Avec ce classement stabilisé après l’étape 20, tous les regards se tournent maintenant vers la traditionnelle étape des Champs-Élysées. Cette dernière étape, longtemps considérée comme une formalité, garde néanmoins son importance symbolique et émotionnelle.

Pour Tadej Pogacar, il s’agira de savourer sa victoire annoncée en évitant tout incident. Le maillot jaune devra naviguer prudemment dans le peloton parisien, entouré de ses coéquipiers d’UAE Team Emirates qui veilleront sur lui jusqu’à la ligne d’arrivée.

Les sprinteurs se préparent déjà pour ce qui constitue traditionnellement l’étape la plus rapide et la plus spectaculaire du Tour. L’arrivée sur les Champs-Élysées représente le summum pour un sprinter, et les équipes spécialisées peaufinent leurs derniers réglages tactiques.

Cette étape sera également l’occasion de célébrer les performances remarquables des coureurs français sur ce Tour 2025. Avec deux représentants dans le top 10 – Kévin Vauquelin (7e) et Jordan Jegat (10e) – le cyclisme français peut tirer un bilan très positif de cette édition. Cette double présence française dans le top 10 rappelle la belle édition 2023 avec David Gaudu et Guillaume Martin.

Les maillots distinctifs – jaune, vert, à pois et blanc – semblent désormais attribués, mais les derniers points du classement par points et de la montagne peuvent encore faire l’objet d’une bataille lors de l’ultime étape.