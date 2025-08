ÉTÉ 2025 EN HAUTE-GARONNE

“Ces résultats confirment que la Haute-Garonne séduit de plus en plus de visiteurs, qu’ils soient locaux, français ou étrangers. La diversité de notre offre, la richesse de nos paysages, le soin apporté à l’accueil et à l’authenticité des expériences proposées portent leurs fruits.”

🏠 CENTRALE DE RÉSERVATION : DES CHIFFRES RECORDS

L’été 2025 marque un tournant historique pour la centrale de réservation de Haute-Garonne Tourisme. Avec une progression exceptionnelle de +25% de volume d’affaires entre janvier et juillet 2025 par rapport à la même période de 2024, cette performance témoigne de l’attractivité croissante du territoire.

+25% Volume d’affaires Jan-Juillet +30% Taxe de séjour collectée 36% Réservations par téléphone

Les Gîtes de France en tête des ventes

Les Gîtes de France confirment leur position de leader incontestable, étant la marque la plus vendue par la centrale de réservation, que ce soit directement ou via des collaborations stratégiques avec des distributeurs reconnus comme Abritel, Holidu, HomeToGo et Booking. Cette performance souligne l’attachement des vacanciers à l’authenticité et au charme de l’hébergement rural français.

+21% de chiffre d’affaires au 25 juillet

Les courts séjours (1 à 5 jours) représentent désormais 32% des séjours contre 24% en 2024

Les chambres d’hôtes progressent à 12% des séjours (contre 8% en 2024)

Les locations de maison Gîtes de France restent les produits phares

Une offre diversifiée qui séduit

L’offre touristique de la Haute-Garonne répond parfaitement aux attentes variées des vacanciers. Les séjours thématiques dans les hôtels 3 et 4 étoiles connaissent un succès particulier, notamment ceux incluant des expériences bien-être, gastronomie et randonnée, particulièrement prisés dans le Comminges et à Luchon.