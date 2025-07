Festival des Arts et du Marbre à Saint-Béat du 12 juillet au 2 août 2025

Une tradition artistique pyrénéenne Le 25ème Festival de la Sculpture et du Marbre de Saint-Béat débute le 12 juillet 2025, marquant un quart de siècle de célébration artistique dans l’une des plus belles vallées pyrénéennes. Cette manifestation exceptionnelle, qui se déroule jusqu’au 2 août, transforme chaque été le village de Saint-Béat-Lez en un véritable laboratoire artistique à ciel ouvert. Saint-Béat est réputé pour son marbre blanc, exploité depuis l’Antiquité, et cette tradition millénaire trouve aujourd’hui une expression contemporaine à travers ce festival unique en son genre. La commune, située entre les deux grands sites Midi-Pyrénées que sont Saint-Bertrand-de-Comminges et Luchon, offre un cadre idyllique à cette célébration des arts de la pierre.

Le symposium international : cœur battant du festival Du 12 juillet au 01 août 2025, cinq artistes internationaux participeront au symposium de sculpture sur marbre du Festival de Saint-Béat. Cette dimension internationale fait de l’événement une véritable rencontre interculturelle où les techniques ancestrales dialoguent avec les approches contemporaines de la sculpture. Le symposium permet aux visiteurs d’assister en direct à la création d’œuvres d’art. Les sculpteurs, venus des quatre coins du monde, travaillent le marbre blanc local avec une maîtrise qui fascine autant les néophytes que les connaisseurs. Cette approche « en live » de la création artistique constitue l’une des particularités les plus appréciées du festival, offrant une proximité rare entre les artistes et le public. Les œuvres créées durant le symposium enrichissent progressivement le patrimoine artistique de la commune, créant au fil des années un véritable musée à ciel ouvert. Chaque édition laisse ainsi sa trace dans le paysage urbain de Saint-Béat, témoignant de la vitalité artistique de cette manifestation.

Expositions et ventes d’œuvres L’exposition vente est à retrouver à Saint-Béat et à Bagnères-de-Luchon du 12 juillet au 01 août 2025. 14 artistes seront présents avec plus de 100 sculptures en vente. Cette dimension commerciale permet aux amateurs d’art d’acquérir des œuvres uniques tout en soutenant la création artistique contemporaine. La présence simultanée d’expositions à Saint-Béat et à Bagnères-de-Luchon étend l’impact du festival sur l’ensemble du territoire thermal des Pyrénées centrales. Cette double implantation favorise la découverte des œuvres par un public plus large et renforce l’attractivité touristique de la région durant la période estivale. Les sculptures proposées à la vente reflètent la diversité des approches artistiques contemporaines : du figuratif le plus classique aux créations les plus abstraites, chaque visiteur peut trouver l’œuvre qui correspond à sa sensibilité. Cette variété témoigne de la richesse du réseau artistique que le festival a su construire au fil des années.

Formation et transmission : les stages de sculpture Les stagiaires s’initieront ou se perfectionnent aux techniques de la sculpture sur céramique (3 jours), tout nouveau ! Sur pierre (5 jours), sur marbre (5 jours). Cette dimension pédagogique constitue l’un des aspects les plus enrichissants du festival, permettant la transmission des savoir-faire artistiques. L’introduction de la sculpture sur céramique marque une évolution notable du festival, élargissant son champ d’action au-delà du travail traditionnel de la pierre. Cette diversification répond aux attentes d’un public toujours plus nombreux et curieux de découvrir différentes techniques artistiques. Les stages sur pierre et sur marbre perpétuent quant à eux la tradition locale, permettant aux participants de s’initier aux techniques ancestrales tout en bénéficiant de l’encadrement de professionnels reconnus. Cette approche pratique complète parfaitement la dimension contemplative des expositions et du symposium.

L’héritage du marbre de Saint-Béat Ce marbre a été utilisé pour la construction de nombreux monuments, notamment à Rome et à Versailles. Cette prestigieuse histoire confère au festival une dimension particulière, inscrivant la manifestation contemporaine dans la continuité d’une tradition artistique millénaire. Saint-Béat Lez, par son exploitation du marbre, était jadis nommé par les romains, Passus lupi, le Pas du Loup. Cette dénomination antique témoigne de l’importance stratégique et économique du site dès l’époque romaine, soulignant la continuité historique de l’exploitation marbrier. Selon la légende locale, c’est elles qui auraient notamment permis l’édification de la colonne Trajane, à Rome. Cette prestigieuse filiation, qu’elle soit avérée ou légendaire, place le festival dans une perspective historique exceptionnelle, reliant l’art contemporain aux plus grands monuments de l’Antiquité.

Un territoire au service de l’art Commune située dans le Comminges et Petit-Comminges au pied du pic du Gar, dans les Pyrénées, dans le sud du département de la Haute-Garonne, à 33 km au sud de Saint-Gaudens. Cette situation géographique privilégiée, aux portes de l’Espagne, confère au festival une dimension transfrontalière naturelle. Le cadre montagnard exceptionnel de Saint-Béat-Lez constitue un écrin idéal pour cette manifestation artistique. Les Pyrénées offrent un décor grandiose qui sublime les créations des artistes, créant un dialogue permanent entre l’art et la nature. Cette harmonie entre création humaine et beauté naturelle participe largement au succès du festival. Aujourd’hui, Saint-Béat-Lez reste une cité chargée d’histoire, toujours dynamique, tournée vers l’avenir tout en sachant conserver les valeurs des temps anciens. Cette philosophie se retrouve parfaitement dans l’esprit du festival, qui conjugue tradition et modernité, patrimoine et création contemporaine.