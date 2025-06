FESTIVAL DU COMMINGES 2025

Le Festival du Comminges célèbre un demi-siècle d’excellence artistique À l’occasion de son 50e anniversaire, le prestigieux festival de musique classique de Saint-Bertrand-de-Comminges dévoile une programmation exceptionnelle et une nouvelle identité visuelle, témoignant d’un renouveau ambitieux tout en honorant son riche patrimoine.

Né en 1975 autour de l’orgue exceptionnel de la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges, le Festival du Comminges s’apprête à franchir une étape historique. Cette 50e édition, qui se déroulera du 25 juillet au 30 août 2025, marque non seulement un anniversaire prestigieux, mais aussi une transformation profonde de l’identité de cet événement culturel majeur d’Occitanie. Un héritage artistique d’exception Pendant près de cinq décennies, le Festival du Comminges s’est imposé comme une référence incontournable de la musique classique française. Sous la houlette de son fondateur Pierre Lacroix et de son directeur artistique historique Jean-Patrice Brosse, le festival a accueilli les plus grands noms de la scène internationale : Sviatoslav Richter, Montserrat Caballé, Ivry Gitlis, Aldo Ciccolini ou encore Renaud Capuçon ont fait résonner leurs talents dans le cadre exceptionnel du patrimoine commingeois. Cette excellence artistique s’est construite autour de trois piliers fondamentaux qui constituent l’ADN du festival : la musique de chambre, le répertoire vocal et l’orgue. Ces disciplines, mises en valeur par des lieux d’exception chargés d’histoire, ont permau festival de tisser des liens uniques entre patrimoine architectural et création musicale. Une nouvelle ère sous la direction de Victor Julien-Laferrière Depuis 2022, c’est le violoncelliste et chef d’orchestre Victor Julien-Laferrière qui assure la direction artistique du festival, apportant un souffle nouveau tout en respectant l’héritage de ses prédécesseurs. Sa vision, résumée par sa volonté de « conjuguer mémoire et modernité », se traduit par une programmation qui allie respect des traditions et ouverture vers de nouveaux horizons artistiques. Pour cette édition anniversaire, le directeur artistique a conçu un programme à la fois sensible et ambitieux, rassemblant ce que la scène française compte de plus brillant en matière de musiciens. Cette approche témoigne d’une volonté de soutenir la création française tout en maintenant le niveau d’excellence qui fait la réputation du festival. Une programmation de haute volée L’ouverture du festival, programmée le 25 juillet à Saint-Bertrand-de-Comminges, donnera le ton avec l’ensemble vocal La Sportelle dans un programme a cappella d’une intensité spirituelle remarquable, parcourant les œuvres de Bach à Messiaen. Cette programmation inaugurale illustre parfaitement la philosophie du festival : allier excellence artistique et dimension spirituelle dans un cadre patrimonial exceptionnel. Victor Julien-Laferrière lui-même prendra part à cette célébration en donnant, le 28 juillet à Martres-Tolosane, un récital consacré aux Suites pour violoncelle seul de Bach, œuvres fondamentales du répertoire que le directeur artistique maîtrise avec une sensibilité particulière. Les grands noms se succéderont tout au long de cette édition exceptionnelle. Audrey Vigoureux et Pierre Fouchenneret proposeront le 31 juillet à Valcabrère un récital poétique consacré à Fauré, Ravel et Franck, trois compositeurs emblématiques de l’école française. Le Quatuor Tchalik investira la scène le 2 août avec un programme alliant Mozart, Fauré et Schubert, démontrant la richesse du répertoire de musique de chambre. Vanessa Wagner, figure emblématique du piano français, sera présente le 5 août avec un programme ambitieux mêlant Schumann, Mendelssohn, Liszt et Tchaïkovski. Sa présence témoigne de la capacité du festival à attirer les interprètes les plus respectés de la scène classique contemporaine. Ouverture et innovation artistique Cette 50e édition se distingue également par sa volonté d’ouverture vers de nouveaux territoires artistiques. Thibaut Garcia, révélation des Victoires de la Musique Classique, rendra hommage le 9 août à Barrios Mangoré, virtuose latino-américain de la guitare, élargissant ainsi les horizons géographiques et stylistiques du festival. L’accueil de formations « audacieuses et inclassables » comme Smoking Joséphine, programmée le 16 août à Saint-Gaudens, illustre cette démarche d’innovation. Ces propositions artistiques originales côtoient des créations inédites, comme le projet mêlant traditions occitanes et orgue porté par Maud Herrera et Giulio Tosti le 13 août à Saint-Bertrand. Le grand concert de clôture du 30 août réunira le Rallye Trompes du Comminges et les organistes Élisabeth Amalric et Gérard Seel, pour un final « désormais traditionnel et toujours éclatant » mêlant Bizet, Haendel et Lully. Cette programmation de clôture symbolise parfaitement l’esprit du festival : ancrer la tradition dans la modernité. Un territoire au cœur du projet En 2025, le Festival du Comminges continue « d’irriguer son territoire au sens large », s’étendant de Cazères à Luchon, en passant par Saint-Gaudens et Saint-Bertrand-de-Comminges. Cette dimension territoriale forte constitue l’une des spécificités du festival, qui refuse de se cantonner à un seul lieu pour mieux valoriser la richesse patrimoniale de l’ensemble de la région. Fidèle à ses valeurs d’ouverture, le festival propose concerts gratuits, répétitions générales ouvertes à tous, ateliers et actions spécifiquement destinées aux publics empêchés, notamment en EHPAD. Cette démarche inclusive, portée notamment par Victor Julien-Laferrière qui donnera lui-même un concert en EHPAD, témoigne de la dimension sociale et humaine du projet artistique. Une nouvelle identité visuelle pour un renouveau À l’occasion de ce 50e anniversaire, le Festival du Comminges a opéré un renouveau complet de son identité visuelle. Ce projet ambitieux comprend la création d’un nouveau logo, la refonte du site internet et la conception d’une affiche anniversaire appelée à devenir une série. Cette transformation vise à moderniser l’image du festival tout en honorant son riche héritage culturel. Pour concrétiser cette métamorphose, le festival a lancé une campagne de financement participatif intitulée « 5 défis pour les 50 ans », invitant le public à soutenir cette initiative. Cette démarche participative s’inscrit dans une volonté de renforcer la visibilité du festival et de célébrer cette étape majeure avec l’ensemble de la communauté. Cette 50e édition du Festival du Comminges s’annonce comme « une édition généreuse et ambitieuse qui entend fêter les 50 ans d’une aventure humaine, artistique et patrimoniale unique en son genre dans un patrimoine millénaire labellisé Grand Site Occitanie ». Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de musique classique et de patrimoine.