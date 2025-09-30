Fête de la pomme 2025 à Sauveterre-de-Comminges

Une presque déjà tradition qui perdure depuis 26 ans Chaque année, le troisième week-end d’octobre marque un rendez-vous devenu incontournable dans le calendrier des événements culturels du Comminges : la fête de la pomme de Sauveterre-de-Comminges. En 2025, l’association Salva Terra célèbre la 26e édition de cette manifestation qui met à l’honneur ce fruit emblématique de nos vergers et les savoir-faire traditionnels liés à sa transformation. Les 18 et 19 octobre 2025, le village de Sauveterre-de-Comminges vibrera donc au rythme de cette fête gourmande et conviviale qui attire chaque année des milliers de visiteurs venus découvrir ou redécouvrir les plaisirs simples de l’automne. Cette édition 2025 s’annonce particulièrement riche en animations et en découvertes, perpétuant une tradition qui fait désormais partie intégrante du patrimoine local. Organisée par l’association Salva Terra, dont le président Christian Deniau œuvre depuis de nombreuses années à la préservation des variétés anciennes et des savoir-faire locaux, cette fête est bien plus qu’un simple événement festif : c’est une véritable célébration du terroir, de la biodiversité fruitière et du lien entre l’homme et la nature.

Le programme de la fête 2025 Vendredi 18 octobre : la journée des enfants Comme chaque année, le vendredi est entièrement dédié aux écoliers du territoire. Cette journée pédagogique permet aux plus jeunes de découvrir le monde fascinant des vergers, de comprendre la biodiversité qui les entoure et d’apprendre les gestes ancestraux de transformation de la pomme. Au programme : ateliers ludiques autour de la pomme, découverte des variétés anciennes, sensibilisation à l’importance de préserver les arbres fruitiers locaux et transmission des savoir-faire traditionnels. Cette initiative pédagogique, particulièrement appréciée des enseignants et des enfants, permet de créer un lien entre les générations et de sensibiliser les plus jeunes à l’importance de la préservation des espèces fruitières locales et des pratiques respectueuses de l’environnement. Samedi 18 octobre : la pressée des pommes et la randonnée Le samedi constitue le moment phare pour tous ceux qui souhaitent transformer leurs pommes en délicieux jus maison. C’est la journée de la traditionnelle pressée, moment convivial où les particuliers peuvent faire presser leurs propres récoltes grâce au pressoir mobile de l’association Salva Terra. Important : l’inscription est obligatoire pour participer à la pressée. Il est demandé aux participants d’apporter des pommes sans moisissure afin de maintenir une qualité sanitaire optimale du jus. Cette exigence garantit la qualité du produit final et permet à chacun de repartir avec un jus de pommes sain et savoureux. Pour vous inscrire, contactez le 06 77 57 29 09. En parallèle de la pressée, le Foyer rural de Sauveterre-de-Comminges organise une randonnée qui se déroulera de 10 heures à 17 heures. Une belle occasion de découvrir les paysages du Comminges, ses chemins ruraux et forestiers qui relient les onze hameaux de ce village au cœur d’une large vallée verdoyante, tout en profitant des magnifiques vues sur le massif du Cagire. N’oubliez pas de prévoir de bonnes chaussures de marche et votre pique-nique pour cette journée en pleine nature. Dimanche 19 octobre : la journée festive Le dimanche représente la journée phare de la fête, celle où l’ambiance bat son plein de 9 heures à 18 heures. La halle de Sauveterre-de-Comminges et ses alentours accueilleront plus d’une quarantaine d’exposants : producteurs locaux, artisans, fabricants de bonbons artisanaux, boulangers, artisans du bois et bien d’autres encore. Le marché gourmand permettra aux visiteurs de découvrir et déguster une multitude de produits du terroir : légumes frais, fruits de saison, délices sucrés, gâteaux maison, confitures artisanales et bien sûr, le fameux jus de pommes de Salva Terra, vendu à 3,50 € le litre au bénéfice de l’association. L’association « Les vergers retrouvés du Comminges » sera présente pour présenter son exposition de pommes anciennes. Cette exposition est une véritable mine d’informations pour tous ceux qui s’intéressent à la diversité des variétés fruitières locales. Les bénévoles de l’association prodiguent également de précieux conseils sur la plantation et l’entretien des arbres fruitiers. Une vente d’arbres fruitiers sera d’ailleurs proposée, permettant à chacun de repartir avec un jeune plant à installer dans son jardin. Côté animations, la journée sera rythmée par de nombreux ateliers : fabrication de chapeaux, démonstrations de fabrication de bonbons artisanaux, atelier de fabrication et cuisson du pain, découverte de la ruche tronc et bien d’autres surprises. Les artisans du bois seront également présents pour montrer leur savoir-faire, notamment dans la fabrication de jougs de trait, ces pièces traditionnelles utilisées autrefois pour l’attelage des bœufs. À 11 heures, l’inauguration officielle de cette 26e édition sera accompagnée par les musiciens du Rural Jazz Band, qui apporteront une touche festive et conviviale à cette journée. À midi, il sera possible de se restaurer grâce au traiteur qui proposera deux services à 12 heures et 13h30. Le repas est proposé au tarif de 25 € par adulte et 13 € pour les enfants de 2 à 10 ans. La réservation est obligatoire avant le 12 octobre en appelant le 06 12 68 12 36 ou le 06 45 71 85 36.

Si vous possédez des pommiers dans votre jardin ou si vous connaissez des arbres fruitiers sauvages dans votre secteur, la fête de la pomme représente une opportunité idéale pour transformer votre récolte en délicieux jus maison. Certes, vous pouvez préparer de savoureuses compotes, monter de belles tartes ou réaliser un crumble gourmand, mais rien ne vaut le plaisir de déguster un jus de pommes frais tout au long de l’année. Le matériel nécessaire Pour presser efficacement des pommes, il faut être équipé d’un solide pressoir, ce qui représente un investissement conséquent pour un particulier. C’est là que l’association Salva Terra intervient avec son équipement mobile et performant. Sur une remorque est installé un hachoir qui permet de passer les pommes entières, puis une presse hydraulique pour collecter le jus. Le broyat de pommes est ensuite pressé avec un rendement moyen proche de 45 %. Concrètement, cela signifie que deux kilogrammes de pommes donnent environ un litre de jus. La dernière étape, qui nécessite également un bon investissement, consiste en la phase de pasteurisation. Cette opération permet de chauffer le jus à 70°C avant sa mise en bouteille, garantissant ainsi une conservation optimale d’une année. Sur un créneau d’une heure, l’équipe de Salva Terra peut presser jusqu’à 160 kilogrammes de pommes. Les tarifs et formules L’association propose des tarifs très attractifs pour cette prestation : • Formule complète : 1,60 € par litre de jus pasteurisé (bouteille et capsule comprises) • Formule économique : 1,10 € par litre de jus pasteurisé pour ceux qui apportent leurs propres bouteilles à gros goulot (la capsule est fournie) Le mieux est d’amener vos propres bouteilles et capsules dès le départ, ce qui permet d’économiser 0,50 € par bouteille. C’est simplement une question d’organisation et de roulement quand on commence à faire presser ses pommes tous les ans. Une fois que vous disposez d’un stock de bouteilles, vous pouvez les réutiliser année après année. Les avantages du jus maison Faire presser ses propres pommes présente de nombreux avantages. Tout d’abord, vous valorisez votre récolte ou celle d’arbres sauvages qui, sans cela, auraient vu leurs fruits tomber au sol et se perdre. Ensuite, vous obtenez un jus 100 % naturel, sans additif, sans conservateur et sans sucre ajouté. Le goût est incomparable avec les jus industriels : chaque variété de pomme apporte ses nuances, et le mélange de différentes variétés permet d’obtenir un équilibre parfait entre acidité et douceur. De plus, le jus de pommes pasteurisé se conserve parfaitement pendant une année, ce qui vous permet de profiter toute l’année du fruit de votre récolte d’automne. C’est également une boisson saine et désaltérante, riche en vitamines et en antioxydants, qui ravira petits et grands lors des repas ou des goûters. Enfin, participer à la pressée de pommes, c’est aussi vivre un moment convivial, échanger avec d’autres passionnés, partager des conseils et des astuces, et contribuer à la préservation d’un savoir-faire traditionnel. C’est une expérience authentique qui reconnecte avec les gestes simples et essentiels de nos ancêtres.

L’engagement de l’association Salva Terra Depuis plus d’un quart de siècle, l’association Salva Terra s’investit sans relâche dans l’organisation de cette fête qui est devenue bien plus qu’un simple événement festif. C’est un véritable acte de résistance contre l’uniformisation des variétés fruitières et l’abandon des vergers traditionnels. Tout au long de l’année, les bénévoles de l’association travaillent à la préparation de cet événement : entretien du matériel, recherche de financements, contacts avec les exposants, communication auprès du public, organisation logistique. Le président Christian Deniau et son équipe peuvent être fiers du travail accompli, car chaque édition attire davantage de visiteurs et contribue au rayonnement du territoire. L’association œuvre également à la sensibilisation du grand public sur l’importance de préserver les variétés anciennes de pommes. Ces variétés locales, souvent oubliées au profit de pommes standardisées, possèdent pourtant des qualités gustatives exceptionnelles et sont parfaitement adaptées au climat et au terroir du Comminges. Elles représentent un patrimoine génétique précieux qu’il convient de sauvegarder pour les générations futures. Au-delà de l’aspect festif, Salva Terra participe ainsi à une démarche écologique et citoyenne : préservation de la biodiversité, promotion des circuits courts, valorisation des savoir-faire locaux, lutte contre le gaspillage alimentaire et sensibilisation aux enjeux environnementaux. Cette philosophie résonne particulièrement dans une époque où les questions de transition écologique et d’autonomie alimentaire deviennent centrales.

Sauveterre-de-Comminges, un village au cœur du territoire Situé au sud de la Haute-Garonne, au cœur du Comminges, Sauveterre-de-Comminges est un charmant village qui se trouve entre Saint-Gaudens, Aspet et Saint-Bertrand-de-Comminges. Niché dans une large vallée verdoyante et entouré de monts offrant de magnifiques vues sur le massif du Cagire, le village est composé de onze hameaux reliés par des chemins ruraux et forestiers. Cette situation géographique privilégiée en fait un lieu idéal pour l’arboriculture fruitière. Le climat tempéré, les terres fertiles et l’exposition favorable ont permis le développement de nombreux vergers au fil des siècles. Les pommiers, mais aussi les poiriers, les pruniers et autres arbres fruitiers font partie intégrante du paysage local. Le village bénéficie d’un cadre de vie agréable et d’un environnement préservé qui attire de nombreux visiteurs tout au long de l’année. La fête de la pomme constitue l’un des temps forts de la vie locale et contribue au dynamisme du territoire en attirant un public venu de tout le département et même au-delà.

Informations pratiques • Vendredi 14 octobre : journée réservée aux écoliers • Samedi 18 octobre : pressée de pommes et randonnée (10h-17h) • Dimanche 19 octobre : marché gourmand et animations (9h-18h) • Inscription pressée de pommes : 06 77 57 29 09 • Réservation repas : 06 12 68 12 36 ou 06 45 71 85 36 (avant le 12 octobre) • Renseignements généraux : Association Salva Terra Tarifs • Pressée de pommes : 1,60 € le litre (bouteille comprise) ou 1,10 € le litre (avec vos bouteilles) • Jus de pommes de l’association : 3,50 € le litre • Repas du dimanche : 25 € par adulte / 13 € pour les 2-10 ans • Entrée et animations : gratuit Conseils pratiques • Pensez à vous inscrire à l’avance pour la pressée de pommes • Apportez vos pommes sans moisissure et vos bouteilles à gros goulot • Pour la randonnée, prévoyez de bonnes chaussures et votre pique-nique • Réservez votre repas avant le 12 octobre pour profiter du traiteur • Venez en famille : les animations plairont aux petits comme aux grands

Un événement en phase avec son temps Dans un contexte où les préoccupations environnementales et la recherche d’une alimentation plus saine occupent une place croissante dans nos vies quotidiennes, la fête de la pomme de Sauveterre-de-Comminges prend une dimension particulière. Elle incarne ces valeurs de respect de la nature, de circuits courts et de transmission des savoirs qui sont au cœur des enjeux contemporains. Faire presser ses propres pommes, c’est s’inscrire dans une démarche d’autonomie alimentaire, réduire son empreinte carbone en évitant les produits industriels transportés sur de longues distances, et redécouvrir le goût authentique d’un jus naturel. C’est aussi lutter contre le gaspillage en valorisant des fruits qui, sans cette initiative, finiraient probablement au sol. L’exposition de pommes anciennes par l’association « Les vergers retrouvés du Comminges » rappelle l’importance de la biodiversité cultivée. Ces variétés anciennes, souvent plus résistantes aux maladies et parfaitement adaptées aux conditions locales, représentent une alternative intéressante aux variétés commerciales standardisées. Elles offrent également une palette de saveurs bien plus riche que celle des quelques variétés que l’on trouve habituellement dans le commerce. La présence d’artisans locaux, de producteurs du terroir et les différents ateliers proposés témoignent d’une volonté de valoriser les savoir-faire traditionnels et de créer du lien social autour de valeurs communes. Dans un monde de plus en plus numérisé et dématérialisé, ces moments d’échanges directs et concrets prennent une valeur inestimable.

Les acteurs de la fête L’association Salva Terra Au cœur de l’organisation, l’association Salva Terra mobilise chaque année une équipe de bénévoles expérimentés et motivés. Ces hommes et femmes consacrent une partie importante de leur temps libre à la préparation et à la réussite de cette manifestation. Leur engagement mérite d’être salué, car sans eux, cette fête ne pourrait tout simplement pas exister. Le président Christian Deniau incarne cette passion et cet engagement. Année après année, il veille au bon déroulement de l’événement, coordonne les différentes équipes, assure les relations avec les partenaires et les exposants, et s’attache à faire évoluer la manifestation tout en préservant son esprit originel. Son expérience et sa connaissance du territoire sont des atouts précieux pour l’association. Les vergers retrouvés du Comminges Cette association joue un rôle essentiel dans la préservation et la valorisation du patrimoine fruitier local. Ses membres, passionnés d’arboriculture et de biodiversité, collectent, identifient et multiplient les variétés anciennes de fruits qui étaient en voie de disparition. Leur travail minutieux permet de sauver de l’oubli des dizaines de variétés de pommes, de poires et d’autres fruits autrefois cultivés dans la région. Lors de la fête, ils proposent non seulement une exposition didactique et esthétique, mais aussi des conseils personnalisés pour tous ceux qui souhaitent planter des arbres fruitiers dans leur jardin. Ils orientent vers les variétés les mieux adaptées au terrain, à l’exposition et aux goûts de chacun. Leur expertise est précieuse et contribue à la pérennisation de ce patrimoine vivant. Le Foyer rural de Sauveterre-de-Comminges Partenaire fidèle de la fête, le Foyer rural organise la randonnée du samedi qui permet de découvrir le territoire sous un autre angle. Cette balade à travers les chemins et les hameaux offre une vision panoramique sur les paysages du Comminges et constitue une belle mise en bouche avant la journée festive du dimanche. Le Foyer rural participe ainsi à l’animation du territoire et à la création de liens entre les habitants et les visiteurs. Les exposants et artisans Plus d’une quarantaine d’exposants participent à la fête chaque année. Producteurs locaux de légumes et de fruits, boulangers artisanaux, fabricants de bonbons, artisans du bois, créateurs en tout genre : tous contribuent à la richesse et à la diversité de cette manifestation. Leur présence témoigne du dynamisme du tissu économique local et de la vitalité de l’artisanat dans le Comminges. C’est également l’occasion pour eux de faire connaître leurs productions et de rencontrer directement leurs clients potentiels dans une ambiance conviviale.

Au-delà de la fête : valoriser nos pommes toute l’année Si la fête de la pomme constitue un moment privilégié pour transformer sa récolte en jus, il existe de nombreuses autres façons de valoriser ce fruit tout au long de l’année. Les pommes se prêtent à une multitude de préparations, sucrées ou salées, qui permettent de profiter pleinement de leurs qualités gustatives et nutritionnelles. Les préparations classiques La compote de pommes reste un grand classique, facile à réaliser et qui se conserve bien. Elle peut être nature ou agrémentée de cannelle, de vanille ou d’autres épices selon les goûts. Les tartes aux pommes, sous toutes leurs formes, sont également des valeurs sûres : tarte Tatin, tarte fine, tarte alsacienne, chacune avec ses spécificités et son charme. Le crumble aux pommes, avec sa texture croustillante et fondante à la fois, séduit petits et grands. Les beignets aux pommes, les chaussons, les strudels : la liste des pâtisseries à base de pommes est presque infinie. Sans oublier la gelée de pommes, qui accompagne merveilleusement bien les fromages ou les viandes blanches. Les préparations pour la conservation Les pommes séchées constituent une excellente façon de conserver les fruits sur la longue durée. Elles peuvent se consommer telles quelles comme en-cas, ou être réhydratées pour entrer dans diverses préparations. Le vinaigre de cidre, fabriqué à partir de pommes fermentées, possède de nombreuses vertus pour la santé et peut être utilisé en cuisine ou comme remède naturel. Les pommes peuvent également être congelées, soit crues et coupées pour être utilisées ultérieurement dans des tartes ou des compotes, soit déjà cuites sous forme de compote prête à l’emploi. Cette méthode permet de conserver les fruits plusieurs mois sans altérer leurs qualités nutritionnelles. Les utilisations moins connues Les pommes peuvent également entrer dans la composition de plats salés. Elles se marient particulièrement bien avec le porc, le canard ou le boudin noir. Râpées et assaisonnées, elles peuvent composer une salade originale et rafraîchissante. Certaines variétés acides sont parfaites pour accompagner les fromages forts. La pomme est donc un fruit d’une grande polyvalence qui mérite d’être exploré au-delà des recettes traditionnelles.

Les bénéfices nutritionnels de la pomme Au-delà de ses qualités gustatives, la pomme possède de nombreux atouts nutritionnels qui en font un allié précieux pour notre santé. Riche en fibres, en vitamines et en antioxydants, elle mérite pleinement sa réputation de fruit santé. Les fibres contenues dans la pomme, notamment la pectine, favorisent le transit intestinal et contribuent à la sensation de satiété. Elles jouent également un rôle dans la régulation du cholestérol sanguin. Les vitamines, en particulier la vitamine C présente en bonne quantité dans les pommes, renforcent le système immunitaire et participent à de nombreuses fonctions vitales de l’organisme. Les antioxydants présents dans la peau des pommes, comme les polyphénols, aident à lutter contre le vieillissement cellulaire et protègent contre certaines maladies. C’est pourquoi il est recommandé de consommer les pommes avec leur peau, à condition qu’elles soient issues de l’agriculture biologique ou de vergers non traités. La pomme est également peu calorique et possède un index glycémique modéré, ce qui en fait un fruit adapté même pour les personnes qui surveillent leur poids ou leur taux de sucre dans le sang. Consommée fraîche, en jus ou cuisinée, elle apporte à chaque fois ses bienfaits nutritionnels.

Pourquoi participer à cette fête ? Les raisons de se rendre à la fête de la pomme de Sauveterre-de-Comminges sont nombreuses et variées. Pour les habitants du territoire, c’est l’occasion de se retrouver dans une ambiance conviviale et festive, de valoriser leur récolte de pommes et de faire le plein de produits locaux de qualité. Pour les visiteurs venus de plus loin, c’est une opportunité de découvrir un territoire authentique, de rencontrer des producteurs passionnés, de déguster des produits du terroir et de s’initier à des savoir-faire traditionnels. C’est aussi une sortie familiale idéale, avec des animations adaptées à tous les âges et un cadre champêtre propice à la détente. Pour les amateurs de randonnée, le samedi offre une belle occasion de découvrir les sentiers du Comminges dans une balade encadrée et conviviale. Pour les gourmands, le marché du dimanche et le repas du traiteur promettent de belles découvertes gustatives. Pour les curieux, les expositions et les démonstrations d’artisanat apportent un enrichissement culturel certain. Mais au-delà de tous ces aspects pratiques, participer à la fête de la pomme, c’est aussi affirmer son attachement à des valeurs de respect de la nature, de transmission des savoir-faire, de consommation responsable et de lien social. C’est participer à un mouvement plus large qui vise à préserver notre patrimoine naturel et culturel pour les générations futures.

Témoignages et retours sur les éditions précédentes Année après année, la fête de la pomme attire des milliers de visiteurs qui repartent enchantés de leur journée. Les éditions précédentes ont toutes rencontré un franc succès, avec une affluence qui ne cesse de croître. En 2024, l’édition du 25e anniversaire avait particulièrement marqué les esprits avec ses animations spéciales et son ambiance festive. Les participants à la pressée de pommes du samedi apprécient particulièrement l’efficacité de l’organisation et la qualité du jus obtenu. Beaucoup reviennent année après année, créant ainsi une véritable communauté de passionnés. Les échanges entre participants permettent de partager des conseils sur les variétés de pommes, les techniques de conservation ou les recettes à réaliser avec le jus. Le dimanche, les visiteurs saluent la diversité des exposants et la qualité des produits proposés. L’ambiance conviviale, animée par les musiciens du Rural Jazz Band, contribue au succès de la journée. Les familles apprécient particulièrement les animations pour enfants qui permettent aux plus jeunes de découvrir le monde de la pomme de manière ludique et pédagogique. Les producteurs et artisans présents témoignent également de l’intérêt de participer à cet événement. Pour eux, c’est l’occasion de faire connaître leurs productions, d’établir un contact direct avec les consommateurs et de bénéficier d’une visibilité importante. Nombreux sont ceux qui fidélisent leur clientèle grâce à cette manifestation et qui voient leurs ventes progresser tout au long de l’année.