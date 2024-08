(Last Updated On: )

Fête et locale et vide grenier à Ger de Boutx du 9 au 11 août 2024 pour animer le petit village au coeur de l’été. Au programme de la fête de Ger de Boutx le 9 août, le repas de la fête. Le comité des fêtes offre l’apéritif à partir de 19h. Ensuite au menu du repas de la fête de Ger de Boutx, salades composées et charcuteries, sauté de porc aux petits légumes et croustades en dessert.

Le lendemain 10 août, c’est la traditionnelle messe à 11 heures avec chorale. A midi, c’est la mairie qui offre l’apéritif. Et au menu du repas de midi, grillades, frites, fromages, et buvette. Sur place jeux et pétanque pour tous. A partir de 18 heures, ambiance karaoké.

Le 11 août à Ger de Boutx, c’est vide-grenier de 9h à 18h pour les visiteurs, et une heure plus tôt pour les exposants. Les exposants peuvent déballer moyennant 1€ du mètre. Les réservations sont évidemment obligatoire, et au 07 60 28 21 24 ou par email à comitedesfetes.gerdeboutx@laposte.net

