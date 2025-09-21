Florent Antras présente « Les oursons des Pyrénées » à Melles

Une soirée exceptionnelle le 18 octobre à 18h en salle des fêtes

Un rendez-vous symbolique au cœur du territoire de l’ours Le vendredi 18 octobre 2025 à 18 heures, la salle des fêtes de Melles accueillera une soirée particulière. Florent Antras, figure incontournable de la médiation autour de l’ours dans les Pyrénées, viendra présenter son ouvrage de référence « Les oursons des Pyrénées. Passé, présent et avenir ». Un événement qui résonne avec une symbolique forte puisque Melles fut, en 1996, le premier site de réintroduction de l’ours dans le massif pyrénéen. Cette présentation s’annonce comme bien plus qu’une simple séance de dédicace. Elle offre l’opportunité unique de comprendre l’histoire complexe et passionnante de ces « petites boules de poils attendrissantes » qui fascinent autant qu’elles interrogent sur notre rapport à la nature sauvage.

Florent Antras, un homme de terrain passionné Originaire du Couserans en Ariège, Florent Antras incarne parfaitement la figure du montagnard aux multiples facettes. Ancien berger et chasseur, devenu accompagnateur en montagne et médiateur, il a consacré plus de 25 années de sa vie à l’étude et à la compréhension de l’ours des Pyrénées. Sa légitimité ne vient pas seulement de ses connaissances encyclopédiques sur le sujet – il possède une collection de plus de 6000 cartes postales sur l’ours et a répertorié les oursons nés et morts depuis deux siècles – mais aussi de son expérience directe du terrain. En tant que médiateur entre l’ours et les acteurs locaux (éleveurs, chasseurs, bergers), il travaille quotidiennement à apaiser les tensions et à favoriser une cohabitation harmonieuse. « Je n’ai jamais croisé ailleurs en France quelqu’un d’aussi passionné par les ours que moi », confie-t-il avec cette humilité caractéristique de ceux qui connaissent véritablement leur sujet. Cette passion se traduit par une approche équilibrée, loin des positions tranchées, qui cherche à comprendre toutes les parties prenantes de cette cohabitation parfois difficile.

Un livre unique en son genre « Les oursons des Pyrénées. Passé, présent et avenir », publié aux éditions Vox Scriba en 2020, comble un vide étonnant dans la littérature spécialisée. Comme l’explique l’auteur : « Beaucoup de livres ont été édités sur les ours, une bonne centaine, mais aucun sur ces petites boules de poils attendrissantes ! Leurs descriptions dans les ouvrages sont brèves, on survole à peine leur histoire. » Cet ouvrage de 402 pages richement illustrées est le fruit d’un travail minutieux de collecte et d’analyse. Florent Antras y a rassemblé des documents précieux, des témoignages recueillis sur le terrain, et des photographies rares pour retracer l’histoire méconnue des oursons pyrénéens. L’ouvrage se distingue par son approche à la fois scientifique et accessible, mêlant données factuelles et récits touchants. Il permet de découvrir la vie de ces jeunes ours, leurs premiers pas dans la nature sauvage, les défis qu’ils doivent relever pour survivre, mais aussi leur rôle crucial dans l’équilibre écologique du massif pyrénéen.

Melles, berceau de la renaissance de l’ours Le choix de Melles pour cette présentation n’est pas anodin. Ce petit village de Haute-Garonne, niché à 750 mètres d’altitude dans les Pyrénées centrales, occupe une place particulière dans l’histoire contemporaine de l’ours des Pyrénées. C’est ici que le 19 mai 1996, l’ourse slovène Ziva fut la première à être réintroduite dans le massif pyrénéen, suivie par Melba le 6 juin de la même année, puis par le mâle Pyros le 2 mai 1997. Ces trois ours marquent le début d’un programme ambitieux de restauration de la population ursine, alors réduite à quelques individus seulement. Aujourd’hui, près de 30 ans après ces premiers lâchers, la population d’ours dans les Pyrénées avoisine les 100 individus, principalement concentrés dans les Pyrénées centrales. Cette réussite démographique, bien que source de nouvelles problématiques, témoigne du succès relatif du programme de réintroduction initié à Melles.

Un territoire marqué par la présence de l’ours Pour les habitants de Melles, « mon voisin est un ours » n’est pas qu’une expression. Mickaël Rumeau, employé municipal, témoigne de rencontres directes avec ces plantigrades, notamment avec une femelle accompagnée de ses petits – situation particulièrement délicate compte tenu de l’instinct protecteur des mères ours. Le village a su développer une approche pédagogique autour de cette cohabitation, proposant notamment des sentiers de randonnée « sur les traces de l’ours » qui mènent au mémorial érigé sur le site même des premiers lâchers. Ces initiatives permettent aux visiteurs de mieux comprendre la biologie de l’animal et les enjeux de sa conservation.

Les défis actuels de la cohabitation Si la présence de l’ours dans les Pyrénées peut être considérée comme un succès écologique, elle soulève également des questions complexes que Florent Antras connaît bien en tant que médiateur. Les éleveurs et bergers font face à des difficultés réelles avec leurs troupeaux, tandis que les chasseurs doivent adapter leurs pratiques, notamment lors des battues aux sangliers. L’approche de Florent Antras se veut pragmatique et équilibrée. Fort de son expérience d’ancien berger et chasseur, il comprend les préoccupations de chaque partie et travaille à développer des solutions concrètes pour une cohabitation apaisée. Son livre témoigne de cette volonté de dépasser les oppositions stériles pour construire un avenir commun. Avec 16 naissances recensées en 2020 et une population en croissance, les enjeux de cette cohabitation ne cessent de s’intensifier. Les témoignages et analyses contenus dans son ouvrage apportent un éclairage précieux sur ces défis contemporains.

Une soirée d’échanges et de découvertes La présentation du 18 octobre promet d’être riche en échanges. Florent Antras, reconnu pour sa capacité à « parler à tout le monde », saura s’adresser aussi bien aux passionnés de nature qu’aux curieux désireux de mieux comprendre les enjeux locaux. Au-delà de la présentation de son livre, cette soirée sera l’occasion d’aborder les questions d’actualité : l’évolution de la population ursine, les nouvelles techniques de suivi mises en place par le Réseau Ours Brun, les perspectives d’avenir pour cette espèce emblématique des Pyrénées. Les participants pourront également découvrir les dernières données scientifiques : en 2024, un minimum de 96 ours bruns a été détecté sur l’ensemble du massif des Pyrénées, dont 13 portées totalisant 22 oursons de l’année, portant la population totale estimée à 104 individus.

Un engagement pour l’avenir L’œuvre de Florent Antras s’inscrit dans une démarche de transmission et de sensibilisation. En documentant minutieusement l’histoire des oursons pyrénéens, il contribue à préserver une mémoire collective précieuse et à éclairer les débats futurs sur la conservation de cette espèce. Son travail de médiation sur le terrain, couplé à ses activités d’accompagnateur en montagne proposant des sorties d’observation, participe d’une approche globale visant à réconcilier l’homme et l’ours. Une mission d’autant plus importante que les changements climatiques et l’évolution des activités humaines en montagne redessinent sans cesse les conditions de cette cohabitation.

Informations pratiques Date : Vendredi 18 octobre 2025 Heure : 18h00 Lieu : Salle des fêtes de Melles Entrée : Libre Contact : Florent Antras – 06.35.48.31.21 ou florent.antras@orange.fr Cette présentation s’adresse à tous les publics : habitants de la vallée, passionnés de nature, randonneurs, ou simplement curieux de découvrir une facette méconnue de la faune pyrénéenne. Une occasion unique de rencontrer un spécialiste reconnu et de mieux comprendre les enjeux actuels de la conservation de l’ours dans nos montagnes.