Fournitures scolaires 2025 : gérer la hausse des prix grâce aux achats groupés et à l’anticipation

Entre inflation et nouvelles stratégies d’achat, comment préparer la rentrée sans se ruiner

Une rentrée 2025 marquée par la hausse des prix

La rentrée scolaire 2025 s’annonce particulièrement coûteuse pour les familles françaises. Selon une étude récente de l’UFC-Que Choisir, les prix des fournitures scolaires enregistrent une hausse de 2 % par rapport à l’année précédente. Cette augmentation, bien que moins spectaculaire que les 10 % de hausse observés en 2023, reste préoccupante dans un contexte économique déjà tendu.

L’association de consommateurs a analysé 118 produits entre juillet 2024 et juillet 2025, révélant que 41 articles ont vu leurs prix augmenter de 2 % ou plus. Cette inflation touche particulièrement les produits de base : cahiers, classeurs, feuilles, mais aussi les instruments de géométrie et les fournitures artistiques.

« Quand les matières premières flambent, les prix sont directement impactés », explique l’UFC-Que Choisir. La hausse des coûts de la pâte à papier et des dérivés pétroliers utilisés dans la fabrication des fournitures plastiques continue d’impacter les prix de détail, créant une pression supplémentaire sur le budget des familles.