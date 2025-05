Written by Oslo• 18h09• Sport

François d’Haene en démonstration sur la Transylvania 100K : une leçon de maîtrise et d’endurance. Le 24 mai 2025, en Roumanie, François d’Haene a rappelé au monde du trail qu’il n’avait rien perdu de sa superbe. En remportant la Transylvania 100K, épreuve de 103 kilomètres et 6 444 mètres de dénivelé positif, il a non seulement dominé la course, mais a aussi inscrit un nouveau record : 12h47 sur un parcours aussi exigeant que majestueux, serpentant à travers les Carpates.

Cette victoire dépasse la simple ligne d’arrivée. Elle résonne comme une renaissance pour celui qui, quelques mois plus tôt, se remettait d’une triple fracture. Ce retour éclatant témoigne non seulement d’une forme retrouvée, mais surtout d’une détermination intacte. Dès les premières pentes roumaines, d’Haene a imposé son rythme, creusant l’écart sur ses poursuivants, Julius Ott et Nicola Bassi, pour ne plus jamais être inquiété.

La Transylvania 100K n’est pas qu’un trail longue distance. C’est une épreuve technique, où se succèdent forêts épaisses, crêtes escarpées, zones rocailleuses et passages aériens. Dans ce décor brut, d’Haene a brillé par sa maîtrise du terrain. Ses descentes, d’une fluidité remarquable, et sa capacité à relancer après des cols techniques ont fait la différence.

C’est là que son expérience parle : la gestion de l’effort, la nutrition en course, la lecture du terrain… Il ne s’agit pas seulement de courir, mais d’habiter la montagne, de s’y adapter en permanence, de l’écouter. Un art dans lequel François d’Haene excelle.

Une victoire qui fait écho aux Pyrénées

Bien que l’épreuve se déroule en Roumanie, difficile de ne pas faire le parallèle avec les courses pyrénéennes. En particulier, des formats tels que le Luchon Aneto Trail ou le Trail du Mourtis offrent eux aussi des parcours où la technicité, l’engagement et la gestion du dénivelé sont primordiaux. À bien des égards, l’esprit de la Transylvania 100K est similaire : un rapport brut à la montagne, où l’on ne triche pas.

Sur le Luchon Aneto Trail, certains segments comme la montée vers le col de la Coume de Bourg ou les passages sur les crêtes du Vénasque offrent des défis comparables. Les traileurs y affrontent les éléments avec une intensité proche de celle vécue en Transylvanie. D’Haene, par sa victoire, célèbre cet esprit du trail authentique, celui où la nature dicte ses lois et où l’humilité est une condition de réussite.

La résilience d’un champion

La performance de François d’Haene prend une dimension encore plus forte lorsqu’on se rappelle qu’il sort tout juste d’une grave blessure. Une triple fracture, un arrêt de plusieurs mois, une réathlétisation exigeante : beaucoup auraient mis du temps à revenir, lui est revenu au sommet. Il a transformé cette épreuve personnelle en tremplin.

Ce retour s’inscrit dans une carrière déjà exceptionnelle : quadruple vainqueur de l’UTMB, il n’a plus rien à prouver, et pourtant il continue d’émerveiller. Sa victoire à la Transylvania 100K est le témoignage d’une résilience rare, mais aussi d’une passion toujours intacte pour la course en montagne.

Cap sur l’UTMB 2025

La suite est désormais connue : d’Haene vise un retour à Chamonix, pour ce qui pourrait devenir sa cinquième victoire à l’UTMB, un record absolu. Après sa démonstration roumaine, le message est clair : il sera l’un des grands favoris. Mais au-delà du résultat, c’est son approche qui inspire. Une vision du trail fondée sur le respect du milieu, la rigueur, et une profonde connaissance de soi. D’autres champions du trail, comme Xavier Thévenard vivent ce sport avec humilité et respect, et souvent bien plus que certains coureurs amateurs pour qui la montagne n’est qu’un terrain de jeu le week-end.

Pour les pratiquants du Sud-Ouest, cette mentalité trouve un écho direct. Le trail pyrénéen est exigeant, mais reste profondément humain et authentique, ancré dans les territoires. De Melles à Luchon, les coureurs reconnaîtront cette même authenticité, cette même passion du dépassement dans le geste de François d’Haene.

Un modèle pour les passionnés de montagne

Si d’Haene inspire, ce n’est pas uniquement par ses victoires. C’est par sa manière de vivre la montagne. Vigneron dans la vallée du Rhône, il parle avec autant d’enthousiasme d’un cépage que d’un sommet. Il incarne une forme de sobriété, de lucidité dans la pratique du sport de haut niveau. Pour celles et ceux qui s’élancent sur les sentiers de la vallée d’Oueil, ou qui gravissent les pentes du Vénasque, il représente un modèle.

Son succès en Transylvanie, c’est aussi celui d’une manière d’être au monde. Ancrée, humble, tournée vers l’essentiel.

La victoire de François d’Haene sur la Transylvania 100K dépasse la simple performance chronométrique. Elle raconte une histoire de retour, de maîtrise, de passion. Elle dialogue avec les valeurs du trail pyrénéen : le respect de la montagne, la quête d’authenticité, le goût de l’effort vrai.

Pour les amateurs du Trail du Mourtis ou du Luchon Aneto Trail, c’est un rappel inspirant : au-delà des kilomètres et du classement, chaque foulée en montagne est un hommage à cette nature exigeante et magnifique que d’Haene sait si bien apprivoiser.