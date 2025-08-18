Gabrielle Filteau-Chiba à Malvezie Une rencontre exceptionnelle au cœur des Frontignes Littérature/Culture/Aventure/Nature Vendredi 22 août 2025 • À partir de 18h30

L’événement à ne pas manquer Une soirée double exceptionnelle : le lancement de la collection écoféministe “Animales” des éditions Dépaysage et la sortie de “Louve en juillet”, premier récit de cette nouvelle collection dirigée par l’autrice québécoise Gabrielle Filteau-Chiba.

Portrait d’une voix majeure de la littérature écoféministe Gabrielle Filteau-Chiba, née en 1987 au Québec, est une romancière québécoise dont les romans sont notamment consacrés à la défense de la nature. Son parcours singulier illustre parfaitement l’engagement qui traverse toute son œuvre : en 2013, elle quitte son emploi et l’agitation de Montréal pour partir vivre dans une cabane en bois en forêt, dans la région du Kamouraska, au bord de la rivière de même nom, sans électricité, sans eau, et sans réseau, entourée de coyotes et d’ours. Cette expérience radicale de retour à la terre transforme profondément l’ancienne traductrice. Le premier hiver est un hiver de solitude et d’ensauvagement, mais aussi d’apaisement. De cette expérience naîtra son premier roman, “Encabanée“, qui a conquis un vaste public ici et à l’étranger et a été finaliste au prix Jovette-Bernier 2018, au Prix Folio-Télérama 2022 et au Prix Hors Concours 2022. “Lassée de participer au cirque social et aliénant qu’elle observe quotidiennement à Montréal, Anouk quitte son appartement pour une cabane rustique et un bout de forêt au Kamouraska…”

— Extrait de “Encabanée”

Ce que disent les lecteurs “Une plume magnifique qui nous transporte dans la nature sauvage du Québec. Gabrielle nous fait vivre cette expérience unique d’ensauvagement.” — Marie, libraire “Après Encabanée et Sauvagines, j’attendais avec impatience ce nouveau récit. L’écriture de Gabrielle touche en plein cœur.” — Thomas, passionné de nature writing

Une trilogie saluée par la critique Son triptyque, qui a été traduit dans 8 langues, s’est poursuivi avec Sauvagines (notamment finaliste au prix France-Québec 2020, au prix Jovette-Bernier 2020, au Prix des libraires de France 2022 et au Prix Orange du livre 2022) et Bivouac (finaliste au Prix Jean d’Ormesson 2024), permettant à l’amante des bois Anouk Baumstark d’explorer tour à tour solitude, rapport à deux et vie collective. Les trois volets de la trilogie : “Encabanée” (2018) – Le récit fondateur d’une femme qui fuit la société pour retrouver l’essentiel dans une cabane isolée.

– Le récit fondateur d’une femme qui fuit la société pour retrouver l’essentiel dans une cabane isolée. “Sauvagines” (2019) – Un thriller écologique mettant en scène Raphaëlle, agente de protection de la faune.

– Un thriller écologique mettant en scène Raphaëlle, agente de protection de la faune. “Bivouac” (2021) – Une lutte collective contre l’industrie pétrolière pour préserver la biodiversité.

La collection “Animales” : une révolution écoféministe Le nature writing se décline encore trop peu au féminin. C’est pour combler ce manque que les éditions Dépaysage lancent “Animales”, une collection de littérature écoféministe. “Une collection née d’un désir profond : que les femmes réinscrivent leurs récits, leurs gestes, leurs liens avec le monde sauvage. Pour faire entendre des voix qui courent les forêts, glissent sur les rivières, veillent auprès des bêtes, renouent avec les forces animales et les territoires.” “On a beaucoup de textes écrits par des hommes aventuriers, des ermites, des voyageurs, mais peu de témoignages féminins alors qu’elles ne manquent pas dans ces champs-là ! Je suis assoiffée de ces histoires”, explique Gabrielle Filteau-Chiba, qui dirige cette nouvelle collection.

“Louve en juillet” : un hommage poignant Premier né de la collection Animales, “Louve en juillet” est un récit écrit suite à la mort de sa chienne Séquoia, tuée d’une balle par accident. La romancière y explore sur 112 pages la relation avec sa “grande amie”. “Quand on pense aux références en nature writing – Jack London, Pete Fromm, Rick Bass – on aime leurs mots, mais leur rapport au vivant est souvent inutilement violent. Gabrielle est à même, en tant qu’autrice et directrice de collection, de nourrir d’autres imaginaires pour avoir un rapport plus pacifié au vivant”, estime Amaury Levillayer, fondateur des éditions Dépaysage. “Je lui ai fait un tombeau de reine, et il m’a répondu : faisons-lui un tombeau littéraire.”

— Gabrielle Filteau-Chiba

Malvezie, le coeur des Frontignes Malvezie et son patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (les “chaînons calcaires du Piémont Commingeois”) et deux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique, sera en parfaite harmonie avec les ondes positives et naturalistes de Gabrielle. Pas d’ours, ni de coyote à Malvezie, mais l’on y décompte les papillons pour l’Atlas de la Biodiversité Communale.

“Encabanée m’a profondément marquée. Cette histoire de femme qui retrouve l’essentiel dans la nature correspond exactement à ce que nous vivons ici, dans nos Pyrénées. Avoir Gabrielle à Malvezie, c’est un honneur.” — Sylvie, habitante de la vallée

Un engagement écoféministe profond Romancière, poète, traductrice littéraire et artiste visuelle, Gabrielle Filteau-Chiba se définit comme une “militante écoféministe basée au Québec”. Son travail s’inscrit dans une démarche plus large de réenchantement de notre rapport au vivant, où les voix féminines trouvent enfin leur place dans la littérature de nature. Avec la collection Animales, elle porte le souffle de toutes celles ayant en commun avec les créatures grandes et petites, fragiles et féroces, une immémoriale oppression. Cette approche révolutionnaire du nature writing redonne aux femmes leur place de narratrices du sauvage.

Informations pratiques Vendredi 22 août 2025 à 19h30 Salle des fêtes de Malvezie (31510) En partenariat avec les éditions Dépaysage Animation par la librairie L’Indépendante de Saint-Gaudens 📖 Rencontre animée par la librairie L’Indépendante 📚 Séance de dédicaces 🍽️ Buvette et foodtrucks sur place 🅿️ Accueil à partir de 18h30 🎟️ Entrée et participation libres

Une soirée à marquer d’une pierre blanche Cette rencontre exceptionnelle entre une voix majeure de la littérature écoféministe contemporaine et l’écrin naturel des Pyrénées promet d’être un moment rare, à l’image de l’œuvre de Gabrielle Filteau-Chiba : authentique, profonde et résolument tournée vers l’avenir de notre relation au vivant. Un témoignage à contre-sens de la pensée dominante qui écrase la biodiversité pour de futiles activités.