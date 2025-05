Written by Oslo• 20h28• Fil, Trail, Vallée de la Garonne, Vie locale

Gare de Loures – Barbazan tous les horaires des trainsTrain Luchon : la gare de Loures-Barbazan retrouve ses trains en 2025. Bonne nouvelle pour les habitants de la vallée de la Barousse et les curistes de Barbazan : à partir du lundi 23 juin 2025, la gare de Loures-Barbazan sera à nouveau desservie par le train Luchon, sur la ligne ferroviaire Montréjeau – Luchon réhabilitée par la Région Occitanie.

Fermée depuis 2014, cette ligne emblématique des Pyrénées centrales revient à la vie, offrant une alternative de transport écologique, régulière et accessible, adaptée aux réalités rurales et montagnardes. Dans cette dynamique, la gare de Loures-Barbazan joue un rôle central de liaison entre les bourgs, les stations thermales et les pôles urbains.

Une gare au service de la Barousse

La commune de Loures-Barousse est située à quelques minutes de Barbazan, ancienne station thermale avec son casino. Elle est également un carrefour naturel entre les vallées de la Barousse et de la Garonne.

La gare de Loures-Barbazan permet donc aux curistes, touristes, étudiants et actifs de rejoindre facilement Luchon, Montréjeau, Toulouse ou Tarbes, sans dépendre de la voiture.

Gare de Loures – Barbazan tous les horaires des trains

La nouvelle grille mise en place prévoit 6 allers-retours par jour, du lundi au dimanche, avec un renforcement de l’offre pendant les mois d’été.

Trains Luchon → Montréjeau (passage à Loures-Barbazan)

Du lundi au vendredi :

Départ Luchon : 06h14 → Loures : 06h42

09h36 → 10h04

12h42 → 13h10

14h36 → 15h04

17h36 → 18h04

19h36 → 20h04

Samedi et dimanche : mêmes horaires, avec des prolongements possibles jusqu’à 20h31 (en été).

Trains Montréjeau → Luchon (passage à Loures-Barbazan)

Du lundi au vendredi :

Départ Montréjeau : 08h12 → Loures : 08h29

10h44 → 10h51

13h51 → 13h58

15h51 → 15h57

18h51 → 18h58

20h51 → 20h58

Week-ends : horaires identiques ou légèrement étendus en période estivale.

Le train Luchon, une alternative pour le quotidien

Le train Luchon – Montréjeau n’est pas réservé aux touristes. Il devient une véritable solution de transport pour les trajets du quotidien :

Pour les curistes se rendant à Luchon ou Barbazan,

se rendant à Luchon ou Barbazan, Pour les étudiants et scolaires rejoignant Montréjeau ou Saint-Gaudens,

et rejoignant Montréjeau ou Saint-Gaudens, Pour les travailleurs se rendant en vallée ou en plaine,

se rendant en vallée ou en plaine, Pour les habitants sans voiture ou souhaitant réduire leur impact carbone.

Grâce à cette desserte, Loures-Barbazan redevient connectée au réseau régional sans passer par la voiture individuelle.

Une mobilité plus sobre et plus équitable

Dans un contexte de transition écologique, le retour du train Luchon est une victoire pour les partisans d’une mobilité douce, inclusive et décarbonée. Moins polluant que la voiture ou le car, le train émet 10 à 15 fois moins de CO₂ par passager.

La réouverture de la ligne illustre aussi un choix politique fort : celui de réinvestir dans les petites lignes rurales au service de la cohésion territoriale, et non de tout miser sur les métropoles ou les grands axes.

Informations pratiques pour prendre le train à Loures-Barbazan

🗺️ Localisation : Gare située sur la D26, entre Loures et Barbazan.

: Gare située sur la D26, entre Loures et Barbazan. 🅿️ Parking gratuit à proximité immédiate.

gratuit à proximité immédiate. 🚲 Intermodalité : accès vélo sécurisé, liaison possible avec les bus liO.

: accès vélo sécurisé, liaison possible avec les bus liO. 💶 Tarification : abonnement liO Train, carte de réduction Occitanie, tarifs jeunes et scolaires.

: abonnement liO Train, carte de réduction Occitanie, tarifs jeunes et scolaires. 📱 Infos voyageurs : lio-occitanie.fr

Une ouverture vers les Pyrénées sans voiture

En quelques minutes, les voyageurs peuvent :

Rejoindre les stations thermales de Barbazan et Luchon

Accéder aux sentiers de randonnée et aux cols pyrénéens

et aux Se connecter aux grandes lignes vers Toulouse ou Tarbes

Découvrir la vallée de la Barousse et ses sites naturels classés

La gare de Loures-Barbazan devient ainsi un point de départ idéal pour explorer la montagne sans embouteillages ni émissions superflues.

Le train Luchon passe par Loures-Barbazan, et c’est une bonne nouvelle