Gare de Luchon tous les horaires pour arriver et repartir en train dans les Pyrénées Haut-Garonnaises. Le train entre à nouveau en gare de Luchon. La nouvelle ligne entre Montréjeau-Gourdan-Polignan et Luchon rend plus accessible le fond de la vallée de la Garonne. C’est évidemment une très bonne nouvelle pour les citadins en mal de nature et excités à l’idée de monter et descendre sur les pistes de ski. Depuis Toulouse notamment, ils pourront rejoindre la reine des Pyrénées entre la gare Matabiau et la gare de Luchon. Arrivés en gare de Luchon, une navette conduit les touristes en plusieurs lieu de la ville, et notamment au pied de la Crémaillère Express pour rejoindre la station de Luchon-Superbagnères.

Gare de Luchon tous les horaires

⏰ Horaires d’ouverture :

Lundi au vendredi : 9h – 12h | 13h – 17h

: 9h – 12h | 13h – 17h En dehors des horaires : une borne d’achat automatique est disponible à l’extérieur.

📞 Contact :

Aucun numéro de téléphone disponible pour joindre directement la gare.

🚆 Infos trains & perturbations :

En cas de grève ou d’incidents sur les lignes (comme souvent sur le réseau Occitanie), consultez : 🔗 Site de la région Occitanie 🔗 Site de la SNCF

(comme souvent sur le réseau Occitanie), consultez : ⏳ Horaires des trains : encore non communiqués .

: encore . 🚄 Réouverture de la ligne ferroviaire prévue pour début juin 2025.

