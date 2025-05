Written by Oslo• 16h38• Sport, Cyclisme, Giro

Giro 2025 bilan et classement de la première semaine. La première semaine du Giro d’Italia 2025, qui s’est déroulée du 9 au 18 mai, a offert un spectacle palpitant, riche en rebondissements et en performances remarquables. En cette journée de repos bien méritée, il est temps de dresser un bilan de ces neuf premières étapes qui ont déjà profondément marqué cette 108e édition du Tour d’Italie.

Un départ inédit en Albanie

Le Giro 2025 a débuté en Albanie, une première historique pour la course. Dès la première étape entre Durrës et Tirana, Mads Pedersen (Lidl-Trek) s’est imposé au sprint, endossant le premier maillot rose de la compétition. Le Danois a confirmé sa forme en conservant le maillot lors des étapes suivantes, malgré une concurrence féroce.

Des étapes italiennes mouvementées

Après un transfert vers l’Italie, la course a repris avec des étapes variées. La 4e étape a vu la victoire surprise de Casper van Uden (Picnic-PostNL) à Lecce, tandis que la 6e étape a été marquée par une chute massive, provoquant l’abandon de Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) et affectant plusieurs favoris, dont Mads Pedersen.

Les premières batailles en montagne

La 7e étape a offert la première arrivée en altitude à Tagliacozzo. Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) y a remporté sa première victoire d’étape sur un Grand Tour, devançant son coéquipier Isaac Del Toro. Cette performance a permis à Ayuso de se rapprocher du maillot rose, détenu alors par Primož Roglič.

Giro 2025 bilan et classement de la première semaine

Le classement général a connu plusieurs changements de leader. Après Pedersen et Roglič, c’est Diego Ulissi (XDS Astana) qui a endossé le maillot rose à l’issue de la 8e étape, devenant le premier Italien à le porter depuis 2021. Cependant, la 9e étape a bouleversé la hiérarchie : Isaac Del Toro a pris la tête du classement général, avec une avance de 1 minute et 13 secondes sur Ayuso.

Roglič distancé après une chute et un incident mécanique

La 9e étape, entre Gubbio et Sienne, a été particulièrement éprouvante pour Primož Roglič. Le Slovène, alors leader du classement général, a été victime d’une chute sur les chemins de terre typiques de la région, suivie d’un incident mécanique. Ces mésaventures lui ont fait perdre plus de deux minutes sur ses principaux rivaux, le reléguant à la 10e place du classement général. Roglič a déclaré après l’étape : « Parfois on gagne, parfois on perd », témoignant de sa résilience malgré les difficultés.

Isaac Del Toro, une révélation mexicaine

Isaac Del Toro, jeune coureur mexicain de 21 ans, a marqué l’histoire en devenant le premier Mexicain à porter le maillot rose du Giro. Sa performance lors de la 9e étape, où il a terminé deuxième derrière Wout van Aert, lui a permis de prendre la tête du classement général. Del Toro a su profiter des circonstances de course, mais aussi faire preuve de lucidité stratégique dans les étapes clés. Il a déclaré : « C’est comme le plus beau des rêves, incroyable ».

Perspectives pour la suite

La deuxième semaine s’annonce décisive, avec notamment un contre-la-montre individuel de 28,6 km entre Lucca et Pisa dès la reprise. Cette épreuve pourrait redistribuer les cartes, notamment entre Del Toro et Ayuso. Les étapes suivantes, avec leurs profils montagneux, offriront également des opportunités aux grimpeurs et aux prétendants au classement général.

Classement général après 9 étapes