Grand Rhinolophe et balade nature au programme de l’AREMIP

Analyse écologique et historique – Dès l’entrée dans le département, on distingue plusieurs types de végétations, en fonction notamment de la durée d’inondation annuelle et de la présence d’une nappe. À ces formations naturelles viennent s’ajouter des « espèces invasives » ou des plantations qui donnent un caractère particulier aux paysages rencontrés. Lors de cette promenade, nous pourrons herboriser et découvrir le paysage, en analysant les aspects saillants des crues morphogènes et de l’action humaine sur ce site remarquable. 📍 Rendez-vous à 9h00 à la mairie de Fos

📩 Réservation : de préférence par mail, au 05 61 95 49 60, ou le jour même au 06 76 02 57 50