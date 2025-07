Hautacam bouleverse le classement général du Tour 2025 12e étape – Auch → Hautacam (180,6 km) – Jeudi 17 juillet 2025

L’étape de tous les dangers Après une première semaine riche en rebondissements et une journée de repos bienvenue, le Tour de France 2025 s’apprête à vivre l’un de ses moments les plus décisifs. Cette 12e étape entre Auch et Hautacam s’annonce comme un tournant majeur dans la course au maillot jaune, avec ses 180,6 kilomètres et ses 3 850 mètres de dénivelé positif qui promettent de redéfinir entièrement la hiérarchie du classement général. Hautacam, cette station pyrénéenne située à 1 520 mètres d’altitude, a déjà écrit certaines des pages les plus mémorables de l’histoire du Tour. Depuis sa première apparition en 1994 avec la victoire de Luc Leblanc, cette ascension mythique a été le théâtre de moments inoubliables. En 2022, Jonas Vingegaard y avait consolidé sa domination face à Tadej Pogacar, inscrivant son nom au palmarès de cette montée redoutable. Aujourd’hui, les circonstances sont différentes, mais l’enjeu reste le même : qui saura dompter cette montagne pour s’emparer du contrôle de la Grande Boucle ?

Un parcours sans concession Si les cent premiers kilomètres offriront un relatif répit aux coureurs, la véritable bataille débutera dans les 45 derniers kilomètres. Le parcours, particulièrement sélectif, enchaînera trois difficultés majeures qui feront le tri dans le peloton. Le col du Soulor (11,9 km à 7,3%) ouvrira les hostilités, servant de mise en jambes avant les difficultés finales. Les coureurs devront ensuite négocier le col de Bordères (3,1 km à 7,7%), une montée courte mais piégeuse qui pourrait voir les premiers coups de force des favoris. Enfin, l’ascension finale vers Hautacam (13,6 km à 7,8% de moyenne) promet d’être impitoyable, avec des passages à 10% qui sépareront définitivement les prétendants au podium des simples figurants. Cette configuration particulière, concentrant les difficultés sur la fin de parcours, devrait favoriser les purs grimpeurs et les coureurs capables de maintenir un effort soutenu sur une longue période. Les spécialistes du contre-la-montre, habituellement avantagés sur ce Tour, devront prouver qu’ils peuvent également briller en haute montagne.

L’état des forces avant l’assaut À l’issue de la 10e étape, remportée par Simon Yates, le classement général présente une configuration particulièrement serrée dans le top 10. L’Irlandais Ben Healy (EF Education-EasyPost) porte le maillot jaune avec un temps de 37h41’49”, mais sa position de leader pourrait rapidement vaciller face aux ténors du cyclisme mondial. Top 10 du classement général 1. Ben Healy (IRL) – 37h41’49” 2. Tadej Pogacar (SLO) – à 29” 3. Remco Evenepoel (BEL) – à 1’29” 4. Jonas Vingegaard (DEN) – à 1’46” 5. Matteo Jorgenson (USA) – à 2’06” 6. Kévin Vauquelin (FRA) – à 2’26” 7. Oscar Onley (GBR) – à 3’24” 8. Florian Lipowitz (GER) – à 3’34” 9. Primoz Roglic (SLO) – à 3’41” 10. Tobias Halland Johannessen (NOR) – à 5’03” Cette situation inhabituelle, avec un leader “surprise” et les grands favoris dans un mouchoir de poche, promet des développements tactiques passionnants. Pogacar, à seulement 29 secondes, reste l’homme à battre, tandis que Vingegaard et Evenepoel devront rapidement combler leur retard s’ils veulent espérer jouer la victoire finale.

Primoz Roglic : l’arme secrète de Red Bull-Bora-Hansgrohe À 3’41” du maillot jaune, Primoz Roglic occupe une position stratégique qui pourrait s’avérer décisive sur les pentes de Hautacam. Le Slovène de 35 ans, triple vainqueur de la Vuelta, n’a pas dit son dernier mot dans ce Tour de France 2025. Sa discrétion relative depuis le départ de Lille pourrait bien être calculée, le vétéran préparant minutieusement son offensive pour les étapes décisives. Roglic possède tous les atouts pour briller sur cette étape. Son expérience des grands tours, sa capacité à gérer l’effort sur les longues ascensions et son mental d’acier en font un candidat crédible pour la victoire d’étape. Plus important encore, sa position au classement général lui permet d’envisager tous les scénarios : une victoire d’étape qui le rapprocherait significativement du podium, ou un rôle d’équipier de luxe pour son coéquipier Florian Lipowitz, actuellement mieux placé au général. L’équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe dispose ainsi d’un atout majeur avec ce duo slovéno-allemand. Roglic, libre de ses mouvements, pourrait attaquer de loin pour tester les réactions des favoris, offrant ainsi une opportunité en or à Lipowitz de suivre les roues et de gagner du temps au général. Cette stratégie à double tranchant pourrait bien faire la différence sur une étape où chaque seconde compte.

Les enjeux tactiques de l’étape L’étape de Hautacam s’annonce comme un véritable échiquier tactique où chaque équipe devra jouer ses cartes à la perfection. Ben Healy, leader surprenant mais respecté, devra gérer la pression du maillot jaune face aux ogres du peloton. Son équipe EF Education-EasyPost, habituée aux coups d’éclat mais moins expérimentée dans la gestion d’un leader au général, sera mise à rude épreuve. Du côté des favoris, les stratégies s’annoncent diamétralement opposées. Pogacar, en position de force à seulement 29 secondes, pourrait opter pour une course défensive, surveillant les mouvements de ses rivaux sans prendre de risques inconsidérés. À l’inverse, Vingegaard et Evenepoel, plus distancés, devront prendre des initiatives pour espérer combler leur retard. La configuration de l’étape, avec ses trois difficultés rapprochées, favorise les scénarios d’attaques multiples. Les équipes devront savamment doser leurs efforts : trop d’engagement sur le Soulor pourrait compromettre la finale, tandis qu’une attente excessive pourrait permettre aux adversaires de creuser des écarts décisifs. Cette gestion fine de l’effort sera cruciale dans un contexte où la moindre faiblesse peut coûter la victoire finale.

L’ombre du contre-la-montre de Peyragudes L’étape de Hautacam prend une dimension particulière à la lumière du programme du lendemain : un contre-la-montre individuel entre Loudenvielle et Peyragudes. Cette 13e étape, originale par son tracé en montée vers l’altiport de Peyragudes, constitue un test crucial pour les prétendants au général. Cette proximité temporelle entre deux étapes si différentes mais également décisives complexifie considérablement les calculs tactiques. Les coureurs devront trouver le juste équilibre entre l’investissement sur Hautacam et la préparation du contre-la-montre. Evenepoel, spécialiste reconnu de l’exercice solitaire, pourrait être tenté de limiter ses efforts jeudi pour mieux briller vendredi. À l’inverse, Vingegaard et Pogacar, plus à l’aise en montagne pure, devront impérativement marquer des points à Hautacam pour compenser d’éventuelles pertes dans le chrono. Cette succession d’étapes créé un dilemme fascinant : prendre des risques à Hautacam pour distancer les spécialistes du contre-la-montre, ou préserver ses forces pour le chrono en montée ? La réponse à cette question pourrait bien déterminer l’issue de ce Tour de France 2025. Les équipes devront faire preuve d’une intelligence tactique remarquable pour naviguer entre ces deux écueils majeurs.

Vers un nouveau chapitre de l’histoire du Tour L’étape de Hautacam s’annonce comme l’un des moments les plus attendus de ce Tour de France 2025. Avec un classement général particulièrement resserré et des enjeux tactiques complexes, cette 12e étape pourrait bien redéfinir entièrement la hiérarchie de la course. Les conditions météorologiques, les choix tactiques des équipes et la forme physique des coureurs s’entremêleront pour créer un spectacle d’une rare intensité. Primoz Roglic, dans l’ombre depuis le début de ce Tour, dispose d’une carte maîtresse à jouer. Sa position stratégique au classement et son expérience des grands rendez-vous en font un outsider redoutable, capable de bouleverser tous les pronostics. Face à lui, Pogacar devra confirmer son statut de grand favori, tandis que Vingegaard et Evenepoel chercheront à reprendre l’initiative dans cette course au maillot jaune. Quoi qu’il advienne, Hautacam gravera une nouvelle page dans l’histoire du Tour de France. Cette montagne légendaire, témoin de tant d’exploits, s’apprête à révéler les véritables prétendants au sacre final. Entre tradition et modernité, entre expérience et jeunesse, entre prudence et audace, l’étape de jeudi promet d’être un concentré de tout ce qui fait la beauté du cyclisme. Le spectacle peut commencer.