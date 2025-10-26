Written by 26.10.2025 11h37 Course à pied, Running

Ilias Fifa triomphe à Marseille-Cassis 2025

Ilias Fifa

 

Ilias Fifa triomphe à Marseille-Cassis 2025

Un finish mémorable et une victoire d’exception pour l’Espagnol sur les routes provençales

Dimanche 26 octobre 2025

Ce dimanche 26 octobre, l’athlète espagnol Ilias Fifa a écrit une belle page de l’histoire de la mythique course Marseille-Cassis en remportant la 46e édition de ce semi-marathon prestigieux. Dans un finish d’une intensité remarquable, le champion d’Europe du 5 000 mètres a devancé le Marocain Mohamed El Tahlaoui dans les derniers mètres, franchissant la ligne d’arrivée en 1h01’07.

Qui est Ilias Fifa ?

Ilias Fifa est loin d’être une surprise aux yeux des connaisseurs d’athlétisme. Cet athlète espagnol, champion d’Europe du 5 000 mètres en 2016, demeure une figure respectée du circuit international des courses de distance.

Vingt kilomètres d’exception en Provence

Le défi de la Gineste

Le parcours de Marseille-Cassis reste l’une des plus belles épreuves de France. La montée vers le col de la Gineste constitue le cœur de cette épreuve, où les coureurs doivent affronter une ascension de 5 kilomètres qui les mènera à 327 mètres d’altitude.

Un finish d’exception qui restera gravé

La course a suivi un scénario captivant. C’est dans la toute dernière ligne droite menant à l’arrivée à Cassis que l’Espagnol a déployé son fameux ressort. Reléguant progressivement El Tahlaoui, Fifa a franchi la ligne d’arrivée en 1h01’07.

Restez connecté en toutes circonstances

Avec le code promo MELLES750, bénéficiez d’une remise de 10€ sur votre forfait engagé.

DÉCOUVRIR L’OFFRE

Un succès qui résonne au-delà de la ligne d’arrivée

Solidarité et engagement social

Au-delà de la performance sportive, cette 46e édition a été placée sous le signe de la solidarité. L’événement soutient On’Tchao, une association d’aide aux patients atteints de mucoviscidose.

Un événement qui rayonne mondialement

Depuis sa création en 1979, Marseille-Cassis s’est progressivement imposée comme l’une des plus belles courses de semi-marathon d’Europe. 64 nationalités étaient représentées dimanche à la ligne de départ.

Bien s’équiper pour mieux progresser

Découvrez Cimalp, la marque drômoise spécialisée en équipement de randonnée et de course.

EXPLORER LA BOUTIQUE

Un chapitre mémorable pour l’athlétisme français

La victoire d’Ilias Fifa à Marseille-Cassis 2025 sera retenue comme l’un des moments d’exception. Marseille-Cassis reste un rendez-vous incontournable où performance, paysage et humanité se conjuguent harmonieusement. Et Ilias Fifa en est désormais le roi reconnu pour 2025.

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Points d'intérêt

Related Posts

Marseille - Cassis

Course à pied, Fil, Running, Sport

26.10.2025

Marseille – Cassis 2025

  Marseille-Cassis 2025 La 46e édition du mythique semi-marathon provençal Dimanche 26 octobre 2025 — 20 000 coureurs — 20...

Read More
Running 10km week-end

Course à pied, Fil, Running

12.10.2025

10km week-end running

  10km week-end running : les courses du 12 octobre 2025 Retour sur un dimanche riche en performances à travers l’Hexagone Le...

Read More
Gressier troisième 5000 mètres mondiaux Tokyo

Athlétisme, Course à pied, Fil, Sport

21.09.2025

Jimmy Gressier décroche le bronze sur 5000m aux Mondiaux de Tokyo

  Jimmy Gressier complète son œuvre avec le bronze sur 5000m Une semaine après son titre historique sur 10 000 mètres, Jimmy...

Read More
10000 mètres mondial Jimmy Gressier

Athlétisme, Course à pied, Sport

13.09.2025 • One Comment

Jimmy Gressier dans le TOP 8 du 10000 mètres mondial

L’athlète boulonnais accumule les performances de référence et vise désormais l’élite planétaire ⚡ OFFRE PARRAIN...

Read More
Marseille - Cassis Previous Story
Marseille – Cassis 2025

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Close
Featured Posts
Catégories