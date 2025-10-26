Written by Oslo• 11h37• Course à pied, Running

Ilias Fifa triomphe à Marseille-Cassis 2025 Un finish mémorable et une victoire d’exception pour l’Espagnol sur les routes provençales Dimanche 26 octobre 2025

Ce dimanche 26 octobre, l’athlète espagnol Ilias Fifa a écrit une belle page de l’histoire de la mythique course Marseille-Cassis en remportant la 46e édition de ce semi-marathon prestigieux. Dans un finish d’une intensité remarquable, le champion d’Europe du 5 000 mètres a devancé le Marocain Mohamed El Tahlaoui dans les derniers mètres, franchissant la ligne d’arrivée en 1h01’07.

Qui est Ilias Fifa ? Ilias Fifa est loin d’être une surprise aux yeux des connaisseurs d’athlétisme. Cet athlète espagnol, champion d’Europe du 5 000 mètres en 2016, demeure une figure respectée du circuit international des courses de distance.

Vingt kilomètres d’exception en Provence Le défi de la Gineste Le parcours de Marseille-Cassis reste l’une des plus belles épreuves de France. La montée vers le col de la Gineste constitue le cœur de cette épreuve, où les coureurs doivent affronter une ascension de 5 kilomètres qui les mènera à 327 mètres d’altitude.

Un finish d’exception qui restera gravé La course a suivi un scénario captivant. C’est dans la toute dernière ligne droite menant à l’arrivée à Cassis que l’Espagnol a déployé son fameux ressort. Reléguant progressivement El Tahlaoui, Fifa a franchi la ligne d’arrivée en 1h01’07.

Un succès qui résonne au-delà de la ligne d’arrivée Solidarité et engagement social Au-delà de la performance sportive, cette 46e édition a été placée sous le signe de la solidarité. L’événement soutient On’Tchao, une association d’aide aux patients atteints de mucoviscidose.

Un événement qui rayonne mondialement Depuis sa création en 1979, Marseille-Cassis s’est progressivement imposée comme l’une des plus belles courses de semi-marathon d’Europe. 64 nationalités étaient représentées dimanche à la ligne de départ.

Un chapitre mémorable pour l’athlétisme français La victoire d’Ilias Fifa à Marseille-Cassis 2025 sera retenue comme l’un des moments d’exception. Marseille-Cassis reste un rendez-vous incontournable où performance, paysage et humanité se conjuguent harmonieusement. Et Ilias Fifa en est désormais le roi reconnu pour 2025.

