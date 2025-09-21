Jimmy Gressier décroche le bronze sur 5000m aux Mondiaux de Tokyo

Written by Oslo• 13h51• Athlétisme, Course à pied, Fil, Sport

Jimmy Gressier complète son œuvre avec le bronze sur 5000m Une semaine après son titre historique sur 10 000 mètres, Jimmy Gressier a ajouté une médaille de bronze sur 5000m à son palmarès aux Championnats du monde d’athlétisme de Tokyo.

L’exploit confirmé dans la douleur Ce dimanche 21 septembre 2025, sous le toit du Stade national de Tokyo, Jimmy Gressier a livré une course pleine d’intelligence et de courage pour décrocher sa deuxième médaille de ces Mondiaux. Après sa victoire historique sur le 10 000m, le coureur français décroche la médaille de bronze sur le 5 000m, confirmant ainsi son statut exceptionnel sur les épreuves de demi-fond. La course n’a pourtant pas été un long fleuve tranquille pour le Boulonnais de 28 ans. Cole Hocker, déjà titré à Paris sur 1 500m, a pris la première place en 12’58″30, remportant ce 5000m dans un temps remarquable. Mais Gressier, malgré la fatigue accumulée depuis son triomphe sur 10 000m une semaine plus tôt, a su puiser dans ses réserves pour arracher cette troisième place. 🏃‍♂️ Résultat finale 5000m hommes : 1. Cole Hocker (USA) – 12’58″30

2. Timothy Kimeli (KEN)

3. Jimmy Gressier (FRA) – Bronze Le Boulonnais, déjà perçu comme la grande sensation de ces championnats du monde après son titre sur le 10 000m, a mené une course pleine d’allant. Son approche tactique a été parfaite : un départ prudent, une montée en puissance progressive, puis un finish caractéristique de sa détermination.

Un triplé français inédit en finale Au-delà de la performance individuelle de Gressier, c’est toute l’école française du demi-fond qui s’est illustrée à Tokyo. Pour la première fois de l’histoire de l’athlétisme français, trois coureurs tricolores ont participé à une finale de 5 000m aux Mondiaux. Yann Schrub, la régularité payante Yann Schrub, champion d’Europe 2025 du 10km sur route et étudiant en médecine, a confirmé sa montée en puissance internationale. Bien placé pendant l’essentiel de sa course, il a pris la septième place en devançant le favori Jakob Ingebrigtsen. En 13 min 42 s 00, il a réalisé une course solide face à l’élite mondiale. Étienne Daguinos, l’homme des records Étienne Daguinos, le troisième homme de cette expédition tricolore, a également brillé lors de ces Mondiaux. Déjà détenteur du record d’Europe du 10 kilomètres sur route depuis novembre 2024 avec un temps de 27 minutes et 4 secondes, le coureur français a apporté sa pierre à l’édifice de ce succès collectif exceptionnel. 📊 Les trois Français en finale : 🥉 Jimmy Gressier – 3e place (12’59”33)

🔷 Yann Schrub – 9e place (13’01”34)

🔷 Étienne Daguinos – 14e place (13’11”72) Aucune nation n’a eu plus de représentants que la France en finale du 5 000m hommes ce dimanche 21 septembre. Cette performance collective constitue un moment historique pour l’athlétisme français sur une épreuve traditionnellement dominée par les coureurs africains.

Le rappel d’un titre qui a marqué l’histoire Pour comprendre la portée de cette médaille de bronze, il faut revenir sur l’exploit réalisé par Jimmy Gressier une semaine plus tôt. Le 14 septembre 2025, il a réalisé l’un des plus gros exploits de l’athlétisme français en devenant champion du monde du 10 000 mètres à Tokyo, devançant l’Éthiopien Yomif Kejelcha et le Suédois Andreas Almgren. 🏆 Titre mondial 10 000m : 1. Jimmy Gressier (FRA) – Champion du monde

2. Yomif Kejelcha (ETH)

3. Andreas Almgren (SWE)

Temps : 28’55″77 Une victoire aux dimensions historiques Cette victoire sur 10 000 mètres revêt une dimension historique exceptionnelle. Premier Européen à remporter une course monopolisée par les coureurs africains depuis Mo Farah en 2017, il devient le neuvième athlète français champion du monde, succédant à Kevin Mayer en 2022, et surtout le premier vainqueur français d’une épreuve de course de fond. L’ampleur de cet exploit se mesure également à l’aune de l’athlétisme mondial. Il est le premier coureur né en Europe à triompher sur la distance depuis le titre d’Alberto Cova lors de la première édition en 1983. Un exploit d’autant plus remarquable que Gressier n’était pas considéré comme un favori avant ces championnats.

Une ascension construite dans la persévérance L’histoire de Jimmy Gressier aux Mondiaux de Tokyo 2025 s’inscrit dans une progression constante, mais sa trajectoire vers l’excellence a connu des moments de doute. Avant ces championnats, il n’avait jamais fait mieux qu’une 4e place sur 10 000 mètres dans les grands championnats. Les fondations d’un champion À Paris lors des Jeux olympiques 2024, le Boulonnais finissait à la treizième place, en signant tout de même le record de France en 26 minutes 58 secondes. Cette performance, loin du podium olympique, aura finalement servi de tremplin vers la gloire mondiale. Le coureur français, né le 4 mai 1997 à Boulogne-sur-Mer, a su transformer cette déception en motivation. Il est l’actuel détenteur du record de France du 5 000 mètres en 12 min 51 s 59 et du 10 000 mètres en 26 min 58 s 67, des chronos qui témoignent de sa polyvalence sur les distances de demi-fond. 📈 Palmarès Jimmy Gressier : 🥇 Champion du monde 10 000m (2025)

🥉 Médaille de bronze 5000m Mondiaux (2025)

🏆 Champion d’Europe semi-marathon (2025)

🥇 Vainqueur Diamond League 3000m (2025)

🏃 Record de France 5000m : 12’51″59

🏃 Record de France 10 000m : 26’58″67 Du cross-country à la piste mondiale Sa spécialisation dans les épreuves d’endurance s’est construite progressivement. S’illustrant principalement en cross-country, Jimmy Gressier est devenu en 2025 champion d’Europe du semi-marathon et a remporté la finale de la Ligue de Diamant sur 3 000m. Cette victoire à Zurich face à Grant Fisher, double médaillé olympique à Paris 2024, avait déjà annoncé le potentiel exceptionnel du coureur français.

L’école française du demi-fond en pleine renaissance Le succès de Gressier et de ses compatriotes s’inscrit dans un contexte plus large de renouveau du demi-fond français. Historiquement, la France n’a jamais dominé dans cette spécialité de l’athlétisme, réputée plutôt pour exceller dans les disciplines techniques comme le 110m haies ou le saut à la perche. Une rupture avec le passé récent La référence historique française en demi-fond remonte à plusieurs décennies avec Michel Jazy (champion d’Europe du 5 000 en 1966) et Jean Wadoux (vice-champion d’Europe du 5 000 en 1971). Plus récemment, le dernier français médaillé aux Mondiaux sur demi-fond était Mehdi Baala (vice-champion du monde du 1500 en 2003). Depuis Baala, aucun Français n’était parvenu à décrocher une médaille aux Mondiaux sur demi-fond. La double médaille de Gressier brise donc un jeûne de plus de vingt ans et relance l’espoir d’une nouvelle génération de coureurs français sur ces distances. ⏰ Chronologie des médailles françaises en demi-fond aux Mondiaux : 2003 : Mehdi Baala – Argent 1500m

2025 : Jimmy Gressier – Or 10 000m + Bronze 5000m Soit 22 ans d’attente…

La dimension tactique des courses à Tokyo L’analyse des courses de Jimmy Gressier à Tokyo révèle une maturité tactique remarquable. Lors des séries du 5000m, malgré des jambes lourdes comme il l’a reconnu à la fin de sa course, il a pris la deuxième place de sa série en 13’41″64, gérant intelligemment son effort. L’inspiration Mo Farah Cette gestion intelligente de l’effort, malgré la fatigue accumulée, témoigne d’une approche réfléchie de la compétition. La référence à Mo Farah n’est pas anodine : le coureur britannique demeure la référence absolue sur les doubles 5000m-10000m en grands championnats. En finale, après un départ prudent, il a progressivement imposé sa présence dans le peloton, assistant à plusieurs attaques, puis ripostant dans les derniers tours pour arracher la troisième place. Cette approche méthodique illustre parfaitement la progression du coureur français, capable désormais de jouer les premiers rôles face à l’élite mondiale.

L’avenir s’ouvre devant une nouvelle génération Cette double médaille de Jimmy Gressier aux Mondiaux de Tokyo marque probablement un tournant pour l’athlétisme français. Le Français a réussi des Mondiaux magnifiques et apporte les deux seules médailles de l’équipe de France dans les épreuves de course. Un effet d’entraînement attendu Ces performances exceptionnelles ouvrent de nouveaux horizons pour le demi-fond français. La qualification de trois coureurs français en finale du 5000m illustre la profondeur de ce renouveau. Yann Schrub et Étienne Daguinos, par leurs performances respectives, prouvent que le succès de Gressier n’est pas un phénomène isolé mais bien le révélateur d’une dynamique collective. L’impact de ces résultats dépasse le cadre strictement sportif. Ils témoignent de la capacité de l’athlétisme français à se réinventer et à rivaliser avec les nations traditionnellement dominantes sur ces distances. Pour les jeunes coureurs, ces exemples constituent une source d’inspiration considérable. 🎯 Objectifs à venir : 🌍 Championnats du monde 2027

🥇 Jeux olympiques Los Angeles 2028

🏃‍♂️ Développement de la relève française

📈 Nouveaux records de France à viser

“Il sera à jamais l’un des héros de Tokyo.” Cette phrase résume parfaitement l’impact de Jimmy Gressier sur ces Mondiaux d’athlétisme 2025. Sa médaille de bronze sur 5000m, obtenue dans la douleur mais avec une intelligence tactique remarquable, complète un tableau déjà exceptionnel. Malgré la fatigue et la pression liée à son titre surprise de champion du monde du 10 000m, le Boulonnais ne s’est pas effondré et confirme son statut parmi les meilleurs mondiaux du demi-fond. Cette résilience face à la pression illustre parfaitement les qualités mentales qui distinguent les grands champions. Un modèle d’inspiration Au-delà des chronos et des classements, l’histoire de Jimmy Gressier aux Mondiaux de Tokyo 2025 raconte celle d’un athlète qui a su transformer ses limites en forces, ses déceptions en motivations. Son parcours inspire par sa singularité autant que par son authenticité. Pour l’athlétisme français, ces Mondiaux marquent l’avènement d’une nouvelle ère. Avec Gressier en figure de proue et une génération talentueuse qui émerge, le demi-fond hexagonal retrouve ses lettres de noblesse. Une renaissance qui, espérons-le, inspirera de nombreux jeunes coureurs à prendre le relais de cette belle histoire commencée sur les pistes de Tokyo. 🏆 Bilan des Mondiaux de Tokyo pour la France 2 médailles apportées par Jimmy Gressier 🥇 Or sur 10 000m | 🥉 Bronze sur 5000m Un retour gagnant du demi-fond français sur la scène mondiale

