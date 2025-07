Jonas Abrahamsen s’impose dans la ville Rose

Le scénario de course Dès le départ, cinq hommes sont partis en tête de course lors de cette boucle de 156,8 km autour de Toulouse. Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Mauro Schmid (Jayco AlUla), Davide Ballerini (XDS Astana), Fred Wright (Bahrain-Victorious) et Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) ont compté une minute d’avance sur le groupe maillot jaune. L’étape était programmée avec un départ à 13 h 15 et une arrivée estimée à 17 h 14, ouvrant ainsi la deuxième semaine du Tour de France 2025 après le premier jour de repos.