Written by Oslo• 10h22• Fil, Jeux en ligne

Jour J pour le nouveau jeu Crescendo Ce samedi 8 novembre marque le lancement officiel d’une nouvelle loterie originale de la Française des Jeux

Une nouvelle aventure ludique démarre aujourd’hui Après plusieurs mois d’attente, la Française des Jeux dévoile ce samedi 8 novembre 2025 son jeu phare de l’année : Crescendo. Cette nouvelle loterie s’inscrit dans la continuité de l’innovation de la FDJ, qui cherche sans cesse à proposer des expériences de jeu originales et captivantes aux Français. Contrairement aux loteries traditionnelles, Crescendo innove en proposant une mécanique de jeu résolument moderne, basée sur des tirages multiples et un jackpot qui croît au fil de la journée. Le concept retient l’attention des amateurs de jeux d’argent depuis son annonce officielle. Avec un prix d’accès très démocratique, une grille pour seulement 1 euro, la FDJ ambitionne d’élargir sa base de joueurs et de créer un rendez-vous ludique incontournable chaque samedi.

Crescendo propose une mécanique hybride, inspirée du Keno, du Loto et d’Amigo, mais avec sa propre signature. Le joueur doit cocher 10 numéros sur une grille totale de 25 numéros. Chaque grille coûte 1 euro et offre une expérience de jeu riche et variée, différente des formules habituelles proposées par la FDJ. Les sept tirages du samedi Le cœur de l’innovation Crescendo réside dans la succession de sept tirages au cours d’une même journée. Ces tirages auront lieu tous les samedis à partir de 13 heures, avec une cadence d’une heure entre chaque. Le dernier tirage aura lieu à 19 heures précises. Cette fréquence permet aux joueurs de tenter leur chance à plusieurs reprises au cours de la journée, créant ainsi une dynamique d’engagement unique dans le paysage des loteries françaises. Le jackpot crescendo L’élément majeur qui donne son nom au jeu est l’accumulation du jackpot tout au long de la journée. Le premier tirage, à 13 heures, propose un jackpot de 100 000 euros. Si aucun joueur ne remporte le premier rang de gains lors de ce tirage, l’intégralité de cette cagnotte est répercutée sur le tirage suivant à 14 heures, ce qui porte le jackpot à 200 000 euros. Ce processus de cumul se poursuit heure après heure. Théoriquement, le dernier tirage de 19 heures peut offrir un jackpot maximal de 700 000 euros, sous réserve qu’aucun gagnant du premier rang ne soit désigné au cours des six tirages précédents. Cette mécanique crée une tension dramaturgique naturelle : plus les tirages se succèdent sans gagnant, plus le jackpot enfle, attirant potentiellement de nouveaux joueurs qui souhaitent tenter leur chance sur un jackpot considérable.

Une lettre gagnante pour plus d’originalité La FDJ a souhaité introduire un élément de originalité avec ce que l’on appelle la « lettre gagnante ». Contrairement aux numéros complémentaires que connaissent les joueurs du Loto ou de l’Euromillions, Crescendo propose une lettre qui fait partie d’un mot précis : SAMEDI. Cette lettre est titrée électroniquement lors de chaque tirage, contrôlée par un commissaire de justice et certifiée selon les normes en vigueur. Cette lettre joue un rôle particulier dans les gains : elle peut soit rembourser votre grille, soit doubler certains gains selon les combinaisons réalisées. C’est un twist ludique qui récompense les joueurs de manière inattendue et augmente le taux de satisfaction global de l’expérience de jeu.

Les probabilités et les gains : des chances réelles La FDJ propose avec Crescendo une structure de gains exceptionnelle au sein de sa gamme de loteries. Le taux de retour aux joueurs atteint 67,5 %, ce qui représente le pourcentage le plus élevé jamais offert par l’organisme de jeu français. À titre comparatif, le Loto affiche un taux de 55,35 %, tandis que l’Euromillions et l’Eurodreams se contentent tous deux de 50 %. Dix rangs de gains pour plus d’opportunités Crescendo n’offre pas seulement une chance de remporter un jackpot massif. Le jeu comporte dix rangs de gains distincts, ce qui signifie qu’une multitude de combinaisons peut générer des gains. Le montant minimum qu’un joueur peut remporter s’élève à 1 euro, équivalent au remboursement de sa grille. À l’inverse, hors jackpot, les gains intermédiaires peuvent atteindre jusqu’à 1 000 euros, offrant ainsi une palette complète d’opportunités. Les calculs probabilistes montrent que la probabilité de remporter un gain quelconque pour chaque grille jouée est de 1 chance sur 3,92. Cela signifie qu’approximativement un joueur sur quatre remportera au minimum le remboursement de sa mise ou mieux encore à chaque grille jouée. Cette fréquence de gain est remarquable dans le paysage des loteries et constitue un argument de poids pour les néophytes.

La garantie du tirage de 19 heures Un élément crucial qui rassure les joueurs : le dernier tirage de la journée, prévu à 19 heures, garantit que les 700 000 euros cumulés seront bel et bien distribués. La FDJ s’engage formellement : le jackpot ne restera jamais non attribué. Soit un seul joueur remportera la totalité, soit plusieurs gagnants partageront la cagnotte. Cette garantie contraste fortement avec d’autres loteries où un jackpot non remporté peut rouler jusqu’au tirage suivant. Ici, l’argent est systématiquement versé aux gagnants chaque semaine.

Les Français ont plusieurs options pour participer à ce nouveau jeu. Crescendo est accessible en points de vente classiques auprès des buralistes agréés dans tout le pays. Le joueur demande simplement une grille Crescendo, coche ses 10 numéros favoris et effectue sa mise de 1 euro. Pour plus de commodité, la plateforme en ligne FDJ.fr propose également l’accès à Crescendo. Les joueurs peuvent y cocher leurs numéros et valider leur mise depuis leur ordinateur, tablette ou smartphone. Cette flexibilité digitale répond aux attentes des générations actuelles, habituées à une gestion en ligne de leurs loisirs. L’option « journée » pour les joueurs assidus Pour ceux qui souhaitent participer à tous les tirages du samedi, la FDJ propose une option « journée » au tarif de 7 euros. Cette formule permet au joueur de jouer la même grille pour l’ensemble des sept tirages du samedi sans devoir se représenter sept fois. C’est une commodité appréciable pour les amateurs qui veulent maximiser leurs chances.

📱 Profitez de 10€ de réduction sur votre forfait mobile Avec le code promo TELECOOP, obtenez 10€ de remise sur un forfait engagé. Connectez-vous à votre abonnement mobile responsable! Découvrir Télécoop

La régulation : un encadrement stricte pour la prévention L’Autorité nationale des jeux (ANJ), l’organisme régulateur français, a minutieusement examiné le dossier de Crescendo avant de donner son feu vert. Les autorités ont particulièrement cherché à encadrer les risques d’addiction liée au jackpot progressif qui pourrait inciter les joueurs à « suivre » la montée des gains au fil de la journée. Parmi les conditions imposées par l’ANJ, on trouve la limite de sept tirages par samedi (plutôt que les huit initialement proposés), une publicité modérée sans coupons promotionnels agressifs, et un gel de la gamme pour éviter que la FDJ gonfle l’offre globale des jeux à tirages successifs.

⛰️ Bien s’équiper pour la montagne avec Cimalp Découvrez la marque drômoise Cimalp pour tous vos besoins en équipement de randonnée et de montagne. Qualité et technicité au service de vos aventures! Visiter la boutique Cimalp

Qu’attendre des premiers tirages Les observateurs du secteur des jeux d’argent prévoient que le lancement de Crescendo attirera un nombre considérable de joueurs en ce samedi 8 novembre. Le bouche-à-oreille, couplé à une communication média intéressée, devrait générer une curiosité importante. Les premiers tirages risquent d’être très suivis, avec potentiellement des affluences record dans les buralistes et des pics d’accès sur le site FDJ.fr. Il est probable que le jackpot du premier tirage à 13 heures ne soit pas remporté, ce qui signifierait que le tirage de 14 heures verrait déjà un jackpot de 200 000 euros. Ces premières heures définissent la dynamique de la nouvelle loterie et fixent un précédent auprès de la communauté des joueurs.

🌿 Épicerie bio en ligne : La Fourche Profitez du code promo VOWENI52 sur La Fourche pour accéder à des produits bio sélectionnés avec soin. Livraison rapide, prix justes, engagements éthiques. Explorer La Fourche

Jouer responsable : un rappel essentiel Avant de conclure, il importe de rappeler que les jeux d’argent comportent des risques réels. L’endettement, l’isolement et la dépendance constituent des problématiques sérieuses pour certaines personnes. Si vous ou vos proches sentez des signes d’addiction au jeu, des ressources d’aide existent. Le numéro national « Joueurs Info Service » (09 74 75 13 13, appel non surtaxé) offre un soutien gratuit et confidentiel. Jouer à Crescendo ou à toute autre loterie doit rester un divertissement, une activité occasionnelle et sans conséquence financière majeure. Définissez toujours un budget que vous êtes prêt à perdre et respectez cette limite.

💚 Banque verte Green-Got : 2 mois gratuits Découvrez Green-Got, la banque aux valeurs écologiques. Avec le code promo Melles750, bénéficiez de 2 mois gratuits sur votre abonnement premium. S’inscrire à Green-Got

Crescendo représente une évolution notable dans le paysage des loteries françaises. Sa mécanique innovante, son tarif ultra-accessible et son taux de retour aux joueurs exceptionnel constituent une formule séduisante pour un large éventail de population. Le jackpot progressif qui culmine à 700 000 euros crée une dynamique dramaturgique captivante, différente des formats traditionnels. Ce samedi 8 novembre 2025 restera comme le point de départ d’une nouvelle tradition ludique hebdomadaire. Que vous soyez un joueur expérimenté ou un novice curieux, Crescendo offre une opportunité d’exploration accompagnée d’une probabilité de gain relativement généreuse. Songez simplement à jouer de manière responsable et à respecter votre budget personnel. Le jour J est enfin arrivé. À 13 heures précises, les premiers numéros seront tirés. L’aventure Crescendo débute maintenant.

Article publié sur Melles750.fr – Magazine reconnu service de presse en ligne Jouer comporte des risques. Pour de l’aide : 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

Visited 2 times, 2 visit(s) today